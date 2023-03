Inicialmente, el CGI era divertido porque era muy rudimentario.

Piensen en monstruos pixelados con ojos que no parpadean, seres supuestamente vivos con rígidos brazos robóticos, explosiones más risibles que aterradoras.

Pero incluso ahora que se ha vuelto increíblemente sofisticado, el CGI a menudo sigue siendo un chiste.

Las computadoras pueden reproducir los suaves vellos de un antebrazo o los sutiles cambios de tono en la cara de una roca, pero esto solo significa que los equipos de efectos especiales son más capaces que nunca de sumergirse profundamente en nuestras pesadillas y traerlas completas a la gran pantalla.

Aquí hay una lista de ejemplos que prueban que todos estaríamos mejor si volviéramos a las naves espaciales con cuerdas.

Die Another Day (2002)

La imagen de James Bond haciendo parasurfing en un tsunami de iceberg sacude y conmueve al mismo tiempo. La última actuación de Pierce Brosnan fue tan mal recibida que casi destruyó la franquicia entera de Bond pero considerando las cuantiosas ganancias, vivió para morir otro día.

Hulk (2003)

The Hulk (Universal)

¿Cómo hizo Ang Lee, la mente detrás del megalito visual The Life of Pi, el torpe desastre que es Hulk? La cara de Eric Bana flota extrañamente en medio de una masa verde gomosa. Parece que debería estar en la parte de atrás de una lata de maíz dulce. No nos gusta cuando se enoja, pero todos entenderían el senti de Hulk en este caso.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001)

Hay avatares de Runescape que se ven más realistas que el trol de esta película de Harry Potter. Ni siquiera los niños pequeños se asustarían con esta bestia. Uno se pregunta si Chris Columbus quería “trolear” a su público.

Star Wars: Attack of the Clones (2002)

La gente dice que lo peor de las precuelas de Star Wars fue Jar Jar Binks, pero obviamente olvidan la parte en la que Anakin viaja a las espaldas de esta bestia en el planeta Naboo. El CGI es tan inestable que se podría confundir con un juego de Playstation de los 90.

Star Wars: A New Hope (1977)

Es difícil hacer que una babosa espacial alienígena se vea realista, pero uno pensaría que una de las franquicias cinematográficas más grandes de la historia podría producir algo mejor que esta vergüenza. Debieron haber escogido usar un disfraz de látez, en vez de trabajar con efectos CGI que ni siquiera habrían logrado aparecer en Sharknado. ¿Una nueva esperanza? Más bien una esperanza perdida.

Deep Blue Sea (1999)

Los tiburones animatrónicos de este thriller acuático son algo avanzados para la época. Pero limitados por la tecnología de finales de la década de 1990, gran parte de Deep Blue Sea se trata de Samuel L. Jackson reaccionando a una explosión, en lugar de ver cómo se produce la explosión. Afortunadamente es un actor decente.

Justice League (2017)

Es posible que ya hayas escuchado esta historia: Henry Cavill tuvo que dejarse el bigote para su papel en Mission: Impossible, y como Paramount no le permitía afeitarse, el equipo de efectos especiales de Justice League tuvo que borrarlo en postproducción. La boca CGI que resultó es horrible. Parece como si llevara un pasamontañas hecho de piel humana. Exigimos justicia para la hermosa boca de Cavill.

The Matrix Reloaded (2003)

Neo pelea contra cientos de Smiths en The Matrix (Warner)

Esa escena de pelea entre Neo y cientos de agentes Smith recuerda la experiencia de sacar un paquete de chicles en la escuela. Neo aparta cientos de brazos y piernas, pero siguen llegando. Los fanáticos de Matrix sin sentido del humor se quejan en respuesta a las críticas: “Oh, pero mira la coreografía”. A lo que habría que responder con: “Sí, pero mira la cara de Neo”. Parece salido de Madame Tussauds.

Air Force One (1997)

Ninguna parte de esa escena del accidente aéreo tiene sentido. ¿Por qué el avión no se rompe en pedazos al impactar? ¿Por qué hay restos pero no daño real en el modelo principal? Claramente, el equipo de efectos especiales se tomó unos cinco minutos en esto. ¿Estaba por partir el último tren a casa o algo así?

The Lawnmower Man (1992)

Es bueno adelantarse a tu tiempo, pero no si la tecnología disponible no puede representar de manera realista el guion elegido. Esta adaptación de Stephen King es una pesadilla virtual y no por los chimpancés inteligentes o la experimentación científica, sino por los gráficos dudosos de juego de computadora que no se verían fuera de lugar en un viejo Nokia.

El regreso de la momia (2001)

El Rey Escorpión en The Mummy Returns (Universal)

Sabemos que El Rey Escorpión fue maldecido para ser una plaga andante hasta el final de los tiempos. Lo que no sabíamos era que se vería como un personaje de PS2 mal diseñado. ¿Por qué molestarse en pagar millones a The Rock para que aparezca en tu película si nadie podrá decir que es él? Este CGI es una decepción sólida como una roca.

Aladdin (2019)

Si un hombre fuera azul, ¿sería así de azul? ¿O sería más de un color apagado polvoriento? El equipo de VFX pensó lo primero, por eso el Genio interpretado por Will Smith aparece en la pantalla con un aspecto menos realista que la versión de dibujos animados de Disney de Robin Williams.

Green Lantern (2011)

Green Lantern es básicamente Ryan Reynolds haciendo muecas y flexionando sus músculos en un traje de CGI sobre una pantalla verde rodeado de extraterrestres de CGI en un mundo de CGI. Podría funcionar, pero todos los efectos son horribles, especialmente la máscara para los ojos que cubre su rostro para que no podamos ver cómo se siente. Si querían escatimar en el presupuesto, deberían haberlo hecho usar spandex.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Los fanáticos de DC Comics esperaron años para ver a Doomsday hacer su debut en la pantalla grande. Es uno de los villanos más temibles en la historia de Superman, una criatura que una vez logró matar al Hombre de Acero. Pero como una mala cita de Tinder, llegó a Batman v Superman sin parecerse en nada a sus fotos.

Cats (2019)

Puede tener una clasificación apropiada para todo público, pero la tecnología de piel digital de última generación ayudó a que Cats fuera más aterradora que The Exorcist. Uno nunca se recuperará de ver un Ian McKellen de CGI lamiendo un tazón de leche y maullando. Solo sabremos el impacto traumático real de Cats una vez que la generación de niños que se criaron con ella pueda permitirse ir a terapia para hablar abiertamente de ello.

Anaconda (1997)

La serpiente en Anaconda es esencialmente un tubo gris largo, por lo que ver a actores poco conocidos saltar y gritar al verla no causa terror escalofriante que el elenco esperaba. Colmillos para nada.

The Polar Express (2004)

El personaje de Tom Hanks en The Polar Express (Warner)

Un libro infantil navideño que cobra vida con la ayuda de Tom Hanks. ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas, en realidad. Extrañamente, los personajes de esta película tienen una piel sin textura, sus manos se mueven mecánicamente y sus mandíbulas están articuladas sobre su cara en el lugar equivocado. El director Robert Zemeckis se fue directo a la lista de niños malos de Santa.

A Sound of Thunder (2005)

Cómo logró tener un presupuesto de US$100 millones en la década de 2000 y aún así terminó con un babuino lagarto de CGI a medio terminar es desconcertante. Al menos las fallidas imágenes a computadora nos distraen de la horrible peluca de Ben Kingsley.

Fantastic Four (2005)

En un giro impactante, Mr. Fantastic revela un superpoder que nadie sabía que tenía: la capacidad de transformarse en el Wolverine digital menos convincente de la historia. El efecto parece que fue creado usando un mal filtro de Snapchat.

X-Men Origins: Wolverine (2009)

Las garras de Wolverine se ven bien en las primeras tres películas de X-Men, por lo que no está claro por qué el equipo de efectos especiales que trabajaba en su película independiente decidió reemplazar los accesorios físicos con versiones computarizadas. Los picos no parecen sobresalir de sus nudillos, sino flotando sobre ellos sin rumbo fijo.

Star Trek: Insurrection (1998)

Nadie sabe cómo se vería la cara de alguien si estuviera estirada, pero podemos estar seguros de que no se vería como en la película de Star Trek. Cuando la piel del almirante Matthew Dougherty (Anthony Zerbe) es jalada en una máquina tortuosa, parece que alguien está jugando con Photoshop en la última fila de la clase de computación.

The Shape of Things to Come (1979)

La mayoría de los efectos en la adaptación de HG Wells The Shape of Things to Come parecen involucrar juguetes de plástico colgados frente a pinturas de naturaleza muerta. La visión de una nave espacial aterrizando en la Tierra es más distópica que la trama.

Birdemic: Shock and Terror (2010)

Los personajes de Birdemic son atacados por pájaros (Severin Films)

Esta aburrida imagen romántica se vuelve ridícula cuando pájaros asesinos causan estragos en los personajes. Los actores completamente equivocados agitan vergonzosamente sus brazos en el aire, obviamente sin tener idea de dónde colocará Nguyen a los pájaros en la posproducción. Pero deberíamos estar dispuestos a perdonar a Birdemic, ya que su presupuesto fue de solo US$10.000. También deberíamos poder olvidar la película.

King Kong (2005)

La actuación en stop-motion de Andy Serkis del poderoso Kong es impresionante. Entonces, cómo el mismo equipo terminó haciendo esa estampida de dinosaurios es desconcertante. Mientras Jack Black y Adrian Brody huyen del peligro, toda la acción se mueve a su alrededor, lo que hace que sea completamente evidente que están parados frente a una pantalla verde.

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

No arregles lo que no está roto. Descontento con mantener al adorable extraterrestre en su forma protésica original, Steven Spielberg recreó a E.T. usando CGI. ¿Llamar a casa? Llamar a la policía para denunciar a Spielberg por esta decisión criminalmente equivocada.