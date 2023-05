Star Wars es una de las sagas más exitosas de la historia del cine, con recaudaciones estimadas en más de US$ 10.319 millones desde su estreno en 1977. Tal ha sido su impacto y legado en la humanidad, que cuenta con su propia celebración instaurada por los aficionados a esta serie de películas.

Pese a contar con nueve filmes, cinco series y varios videojuegos, el día conocido como May the 4th Be With You (Que la fuerza te acompañe) curiosamente nació a raíz de un acontecimiento político y no una producción de George Lucas.

El 4 de mayo de 1977, con el mundo aún sorprendido por el estreno de Star Wars: A New Hope, un diario británico publicó una peculiar referencia dedicada a Margaret Thatcher por su ascenso al poder en el Reino Unido.

El periódico London Evening News recogió las felicitaciones de los compañeros de Thatcher, tras ser nombrada la nueva primera ministra de Reino Unido, y retomó un mensaje original que decía: “May the 4th be with you, Maggie” (Que la fuerza te acompañe, Maggie).

La felicitación hizo referencia a la frase que se decían los jedis en A New Hope y que causó sensación entre los seguidores de esta saga: “May the force be with you”. Dado que fourth (4th) y force (fuerza) tienen una pronuncian similar en inglés, el día 4 de mayo fue tomado por los fanáticos a Star Wars como la fecha para celebrar esta serie.

A pesar de que este festejo tiene su origen en la década de los 70, no fue hasta 2011 que comenzó a celebrarse. El 4 de mayo de ese año durante el festival Toronto Underground Cinema se reprodujeron todas las películas de Star Wars para recordar la famosa frase expresada en los filmes.

A partir de ese momento, cada año los millones de seguidores de esta saga inundan las redes sociales con mensajes e imágenes, o realizan maratones con cada una de las películas, para conmemorar el día May the 4th Be With You.

Para festejar el Día de Star Wars este año, Disney+ lanzará la nueva serie Star Wars: The Bad Batch. Asimismo, mostrará diseños e imágenes realizadas por artistas amateurs. Además, los videojuegos de esta saga tendrán descuentos en todas las consolas.