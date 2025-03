Puede ser fácil predecir qué películas encenderán la taquilla, pero de vez en cuando, aparece algo grandioso que no le va tan bien.

A lo largo de los años, ha habido una cantidad sorprendente de películas que han tenido problemas, o incluso no han podido, para recuperar su presupuesto, y se ganaron de forma injusta la etiqueta de “fracaso de taquilla”.

Es difícil precisar por qué películas como estas, Children of Men y It's a Wonderful Life, por nombrar algunas, al principio tienen problemas para encontrar una audiencia. Pero, la mayoría de las veces, la calidad brilla y la película al final encuentra una base de fans de culto más allá de su estreno en el cine.

Gracias a la llegada de los servicios de streaming, la dependencia de las cifras de taquilla ha disminuido un poco a lo largo de los años. Esto también significa que las películas que tuvieron problemas para encontrar una audiencia en el momento del lanzamiento podrían encontrar el amor de los espectadores años más tarde después de agregarse a Netflix, Amazon Prime Video u otro servicio.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

El reverenciado western de Andrew Dominik apenas recuperó la mitad de su presupuesto de US$30 millones cuando se estrenó en los cines en 2007. Sin embargo, por fortuna encontró el amor después de su lanzamiento en DVD y Blu-ray, sin duda ayudada por su inclusión en muchas listas de las “mejores películas del año”.

Blackhat (2015)

El thriller cibernético subestimado de Michael Mann fue un fracaso de taquilla, ganó solo US$19,7 millones en la taquilla contra un presupuesto de US$70 millones. Las críticas mordaces de forma injusta probablemente no ayudaron.

Blade Runner (1982)

Es difícil imaginar que una película tan importante como Blade Runner sea un fracaso en el momento de su estreno, pero eso es justo lo que fue la película de ciencia ficción de Ridley Scott. Después de una presentación mediocre en EE.UU., la película demostró que tenía poder de permanencia gracias a las audiencias de todo el mundo y se convirtió en un éxito de boca en boca en el proceso. Aún así, solo recuperó US$10,5 millones más que su presupuesto de US$30 millones.

Children of Men (2006)

Si bien ahora se considera una de las mejores películas del siglo XXI, el thriller distópico de Alfonso Cuarón, protagonizado por Clive Owen, no logró recuperar su dinero en taquilla cuando se estrenó en 2006.

Citizen Kane (1941)

La película de Orson Welles ahora puede ser un clásico querido, pero fue una historia diferente a principios de la década de 1940: no logró recuperar sus costos en la taquilla y fue derrotada en el Óscar a la Mejor Película por (la muy buena) How Green Was My Valley.

open image in gallery ‘Citizen Kane’ ( RKO Radio Pictures )

Clockers (1995)

Clockers de Spike Lee se ubica como una de las actuaciones más decepcionantes del director en la taquilla hasta la fecha, pues solo recuperó US$13 millones de un presupuesto de US$25 millones.

Deepwater Horizon (2016)

El drama de la vida real de Peter Berg cayó más de US$30 millones por debajo de su presupuesto de US$156 millones, una pena considerando que es una de las mejores películas del creador de Friday Night Lights hasta la fecha (aunque, del tipo que dirigió Battleship y Mile 2, suponemos que no dice mucho).

Donnie Darko (2004)

Donnie Darko recaudó poco más de US$7,5 millones en todo el mundo con un presupuesto de US$4,5 millones. Una razón notable de su fracaso tal vez se debió al hecho de que su campaña de marketing se centró en la escena en la que se estrella el motor de un avión solo unas semanas antes del 11 de septiembre. Por fortuna, la película ganó seguidores de culto después de su lanzamiento en DVD y ahora es una de las películas más celebradas de la década del 2000.

open image in gallery ‘Donnie Darko’ ( Dale Robinette/Flower/Gaylord/Adam Fields Prod/Kobal/Shutterstock )

Event Horizon (1997)

Con sus sustos al estilo de las películas serie B y sus giros ridículos, Event Horizon tenía todos los ingredientes para convertirse en un éxito inesperado. En cambio, fue un fracaso comercial y crítico, recaudó US$26,7 millones con un presupuesto de producción de US$60 millones.

Fight Club (1999)

Hubo cierta controversia en torno a Fight Club de David Fincher en el momento de su lanzamiento debido a los rumores de que a los ejecutivos del estudio no les gustó el producto final. Fue por esto que los jefes redujeron la campaña de marketing planificada en un intento de reducir lo que esperaban sería una baja venta de boletos. No sorprende, entonces, que la película haya sido decepcionante en taquilla.

Heaven’s Gate (1980)

La epopeya ambiciosa de Michael Cimino se destaca por ser uno de los mayores fracasos de taquilla de su tiempo, le costó al estudio United Artists un estimado de US$37 millones, que es más de $US114 millones actuales cuando se ajusta a la inflación. La película, que recibió una paliza de los críticos en ese momento, ha sido reevaluada en los últimos años, y es mejor vista como una de las últimas películas verdaderamente dirigidas por un director en esa era de Hollywood.

Hugo (2011)

La encantadora película familiar de Martin Scorsese fue un fracaso comercial, recaudó solo US$185 millones contra su presupuesto de US$150-170 millones. Cinco años más tarde, tendría otro fracaso con Silence, lo que en consecuencia hizo que los estudios desconfiaran de invertir en los proyectos futuros del director. En cambio, Scorsese saltó al streaming y lanzó The Irishman en Netflix en 2019. Lanzará sus próximas dos películas, incluida The Killers of the Flower Moon de 2022, en Apple TV +.

open image in gallery ‘Hugo’ ( Paramount/Gk/Kobal/Shutterstock )

The Insider (1999)

Aunque amado por los críticos, el drama de Michael Mann, protagonizado por Al Pacino y Russell Crowe, nunca recuperó su presupuesto de US$68 millones.

The Iron Giant (1999)

A pesar de ser una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, The Iron Giant fue víctima del escepticismo de Warner Bros hacia el género luego del fracaso de su esfuerzo anterior, Quest for Camelot. La película del futuro director de Pixar, Brad Bird, recaudó US$31,3 millones en todo el mundo con un presupuesto de US$70 a 80 millones.

It’s a Wonderful Life (1946)

Si bien no fue un gran fracaso, este clásico tuvo un rendimiento inferior en la taquilla navideña debido a la dura competencia de otras grandes películas estrenadas en ese momento, incluidas The Best Years of Our Lives de William Wyler y A Matter of Life and Death de Powell y Pressburger.

The King of Comedy (1982)

Aunque el drama de Martin Scorsese fue bien recibido por la crítica, fracasó en la taquilla. Al reflexionar sobre esto, la estrella principal Robert De Niro declaró que la película “tal vez no fue tan bien recibida porque emitía un aura de algo que la gente no quería ver o saber”.

King Richard (2021)

A pesar de publicar un libro de memorias y generar numerosos titulares llamativos semanas antes del estreno de King Richard, Will Smith no logró que la gente se preocupara por su nueva película. Traza la vida del padre y entrenador de tenis de Venus y Serena Williams, King Richard es pura carnada para los Óscar y, aunque puede que no sea técnicamente “brillante”, está armada de forma encantadora. No es que muchos lo sepan: con un presupuesto de US$50 millones, sus ingresos actuales después de dos semanas de lanzamiento se ubican en US$16,4 millones.

Man on the Moon (1999)

Esta película con Jim Carrey de Miloš Forman terminó costándole a Universal una gran cantidad de dinero después de que no pudo recuperar su presupuesto de US$52 a 82 millones. En 2017, las imágenes de la realización de la película se convirtieron en un documental Jim & Andy: The Great Beyond, el cual documentó la transformación de Carrey en el comediante Andy Kaufman.

mother! (2017)

En primer lugar, sí, clasificamos el terror psicológico de Darren Aronofsky como una “gran” película. En segundo lugar, sí, se considera un fracaso después de ganar solo US$14 millones en la taquilla.

Mulholland Drive (2001)

La película complicada de David Lynch se considera una de las mejores de todos los tiempos, pero fue tan difícil de comercializar que no logró recuperar su presupuesto de US$20 millones.

Scott Pilgrim vs the World (2010)

La última película de Edgar Wright, Last Night in Soho, fracasó en la taquilla, pero no fue la primera decepción del director. En 2010, Scott Pilgrim fue un fracaso de taquilla, pues recaudó US$47,7 millones frente a su presupuesto de producción de US$85 a 90 millones. Sin embargo, el amor por la película es fuerte 11 años después, y el director tuitea regularmente cada vez que se transmite por televisión.

open image in gallery ‘Scott Pilgrim vs the World’ ( Big Talk Productions/Kobal/Shutterstock )

The Shawshank Redemption (1994)

Esta adaptación de Stephen King podría encabezar la lista de las “250 mejores” de IMDb, pero fue una decepción de taquilla tras su estreno, pues ganó solo US$16 millones durante su presentación inicial en cines. Más tarde se relanzó y ganó US$58,3 millones, lo cual es una especie de trampa, pero lo permitiremos.

A Simple Plan (1998)

Este noir al estilo de los hermanos Coen nominado al Oscar de Sam Raimi, el cual actualmente se encuentra en BBC iPlayer, acumuló US$17 millones en taquilla. Esto quizás consolidó su destino de ser una de las películas menos reconocidas de la década de 1990.

This Is Spinal Tap (1984)

No fue hasta su lanzamiento en el entretenimiento doméstico que el falso documental de Rob Reiner This Is Spinal Tap, el cual documenta el surgimiento de una banda ficticia, se convirtió en el clásico amado que es hoy.

Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971)

Puede que sea una adaptación superior de Roald Dahl, pero la película de Gene Wilder obtuvo una pequeña ganancia de US$1 millón en su lanzamiento original en 1971. Consolidó su estatus como una de las películas familiares más queridas de todos los tiempos después de convertirse en una habitual en la programación de la televisión navideña.