Dirección: Kyle Balda. Protagonistas: Steve Carell, Taraji P Henson, Michelle Yeoh, RZA, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo. U, 88 minutos.

Lo siento por los Minions. Seguramente, cuando esos tic tacs con una ictericia grave llegaron por primera vez a las pantallas en la película Despicable Me de 2010, nadie imaginó que un día se convertirían en memes de Facebook para los Boomers. Ahora es difícil mirar sus pequeñas e inofensivas expresiones y no imaginar inmediatamente algún juego de palabras de mal gusto como “una dieta equilibrada es un chocolate en ambas manos” flotando en su cabeza. La omnipresencia cultural de los Minions se ha vuelto espectacularmente contraproducente. Ahora, una parte decente de la población los considera una amenaza activa.

Ciertamente no ayuda que no haya habido una película centrada en los Minions desde Despicable Me 3 de 2017, lo que significa que su reputación ha quedado expuesta y totalmente vulnerable. Hasta ahora. Minions: The Rise of Gru es un recordatorio entusiasta, aunque de ninguna manera atrevido, de que los Minions realmente no son tan molestos como recuerdas. Incluso son bastante divertidos, cuando funcionan como meros agentes del caos, como una versión con clasificación U de los Gremlins. El hecho de que The Rise of Gru se haya vendido como una película de los Minions, cuando en realidad es una precuela de Despicable Me, subraya la verdadera razón por la que esta franquicia ha ganado impulso durante cinco entregas (seis cuando Despicable Me 4 se estrene en 2024).

No hay nada especial en The Rise of Gru, pero funciona como una máquina bien engrasada. El año es 1976. Gru (Steve Carell), el villano de ambiguo acento europeo de la franquicia y antiguo jefe de los Minions, tiene 12 años. Y sus sueños están a punto de hacerse realidad, después de que consigue una audición para unirse al malévolo supergrupo conocido como los Seis Viciosos, después de que su miembro fundador, y héroe personal de Gru, Wild Knuckles (Alan Arkin) es despedido sin contemplaciones y se le abandona a su muerte. Cuando la solicitud de Gru es denegada por el mero hecho de ser un niño (Carell no se esfuerza por parecer un niño, lo que parece ser parte del chiste), decide demostrar su valía robando la piedra mágica todopoderosa que es esencial para todos los planes malvados del grupo.

La trama de la película parece estar estructurada en gran medida en torno a cuántas voces de famosos pueden meter en los breves 88 minutos de duración de la película: Michelle Yeoh, Taraji P. Henson, Danny Trejo, Lucy Lawless, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme participan, junto a una Julie Andrews que regresa como madre de Gru. Pero un marco ligero es, posiblemente, justo lo que necesita una película como esta. Los Minions, reducidos a su núcleo básico (hablando de eso, ¿has pensado alguna vez qué órganos internos tienen?), son simplemente vehículos para las payasadas.

Y The Rise of Gru les ofrece un montón de oportunidades para hacer bufonadas, ya sea usando bombas de pedos para desalojar una proyección de Jaws o tratando de volar un avión comercial a San Francisco. Mientras que la película de Pixar, Lightyear, se esforzó para alcanzar el realismo visual, el director de Minions y Despicable Me 3, Kyle Balda, redobla la apuesta por los colores primarios y la acción inverosímil de una manera que da la sensación de aprovechar al máximo el medio sin perder su atractivo. Y si hay algún aspecto distintivo en The Rise of Gru, es la forma en que su ambientación de los años setenta ha sido llevada al extremo psicodélico. La banda sonora está repleta: desde "You're No Good" de Linda Rondstadt hasta un giro de "Bad Gru Rising" sobre el clásico de Creedence Clearwater Revival. Incluso hay un homenaje a la clásica secuencia de Bond, en la que los Minions miran a la cámara. En definitiva, es casi suficiente para perdonarles que hayan tomado directamente uno de los chistes más famosos de Shrek 2 (lo sabrás cuando lo veas). Casi.

Minions: The Rise of Gru llega a los cines a partir del viernes 1 de julio.