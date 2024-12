Es la temporada de debates animados e interminables sobre cuál es la mejor película de Navidad. Nadie necesita que le recuerden las obvias películas navideñas que se repiten en televisión, ya sea “It’s a Wonderful Life” ("¡Qué bello es vivir!"), “Home Alone” ("Mi pobre angelito") o “Love, Actually” ("Realmente amor"), incluso esos clásicos adyacentes a las fiestas como “Eyes Wide Shut” ("Ojos bien cerrados") y “The Godfather” ("El padrino"). Pero quizás este año estés buscando ir más allá de lo clásico (lo sentimos por “Christmas Story” o “White Christmas”).

Los críticos de cine de The Associated Press, Jake Coyle y Lindsey Bahr, eligen las mejores películas navideñas para cada estado de ánimo.

Una película que se siente como de Navidad, pero que realmente no lo es

“Grand Budapest Hotel” ("El gran hotel Budapest") de 2014: En realidad, no hay nada más que un poco de nieve para hacer de la delicia de Wes Anderson una película de Navidad. Pero no creo que haya otra película que se asemeje mejor a la experiencia de abrir un regalo que “Grand Budapest Hotel”. Desenvuelve los intrincados diseños de Anderson y las narrativas tipo Matrioshka de la película, y sonríe. — Coyle

Mejor película para sentirse elegante

“Metropolitan” de 1990: El filme de Whit Stillman, sobre unos jóvenes privilegiados en el Upper East Side, es la película ideal para ver cuando tienes ganas de algo que se sienta como una elegante noche en la ciudad, pero que no requiere sacar el esmoquin y los vestidos de gala. —Bahr

Mejor actuación de fieltro

“The Muppet Christmas Carol” ("Una Navidad con los Muppets") de 1992: Una cosa es interpretar a Dickens con, ya sabes, otros humanos. Michael Caine ofrece una actuación digna de un Oscar como Ebenezer Scrooge mientras comparte pantalla con personajes como Beaker y Dr. Bunsen Honeydew. Aunque, para ser justos, Gonzo y Rizzo la Rata también están realmente bien en esta película. — Coyle

Mejor llanto navideño

“Les parapluies de Cherbourg” ("Los paraguas de Cherburgo") de 1964: El musical en technicolor de Jacques Demy no está exclusivamente ambientado en Navidad, pero su última escena desgarradora en esa gasolinera nevada es suficiente para mí. Toda la experiencia de colores de caramelo, desde los lazos caprichosos de Catherine Deneuve hasta la melancólica y arrebatadora partitura de Michel Legrand, simplemente se siente adecuada para las fiestas. —Bahr

La mejor película navideña de Los Ángeles

“Kiss Kiss Bang Bang” ("Entre besos y tiros") de 2005: Las tradiciones navideñas no suelen incluir a un Robert Downey Jr. muy hablador, pero vale la pena revisitar periódicamente la comedia neo-noir de Shane Black, ya sea o no técnicamente una película de Navidad. En “Kiss Kiss Bang Bang”, sobre un ladrón convertido en actor en Los Ángeles, la Navidad es más un adorno decorativo puesto irónicamente contra toda la deliciosa inmoralidad sórdida. — Coyle

Mejor fantasía de intercambio de casas

“The Holiday” ("El descanso") de 2006: Así que la acogedora cabaña inglesa no es real, ¿pero qué lo es? ¿La premisa? ¿Los romances? ¿Cameron Diaz corriendo por campos nevados y caminos rurales en tacones de aguja? ¿Señor Cabeza de Servilleta? (De hecho, quizás el Señor Cabeza de Servilleta). La cosa es que realmente no importa, ¿verdad? La fantasía romántica de Nancy Meyers nunca intenta ser otra cosa que una película encantadora, un poco demasiado sincera, un poco demasiado brillante y una oda descarada a las películas clásicas que Meyers ama hasta el punto de que Eli Wallach enseña a una nueva generación sobre el “encuentro casual”. —Bahr

Mejor thriller navideño que no es “Die Hard”

“Three Days of the Condor” ("Los tres días del cóndor") de 1975 : Aprovecharé cualquier excusa para volver a ver el thriller de espías de Sydney Pollack con Robert Redford y Faye Dunaway. Pero, como en “Kiss Kiss Bang Bang”, el telón de fondo navideño no es accidental. Si las fiestas son el momento supremo de la unión, “Three Days of the Condor” cuestiona qué significa eso en un mundo post-Watergate. — Coyle

Mejor película navideña reciente para niños

"Klaus” de 2019 : Hay un flujo constante de películas navideñas mediocres o peores, por lo que puede ser fácil perderse cuando llega una joya. La película animada del director español Sergio Pablos disponible en Netflix fue básicamente una historia de origen de Santa Claus a través de un cartero desesperado en un pueblo remoto del norte. Otra prueba, junto con “Miracle on 34th Street” ("Milagro en la calle 34"), de que las mejores películas navideñas dependen del servicio postal. — Coyle

Mejor película para menores de cinco años

“Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas” ("Shaun, el cordero: El vuelo antes de Navidad") de 2021: Con solo 30 minutos de duración, esta es la película perfecta para los más pequeñitos de la casa. Es dulce, divertida y aventurera y ni siquiera un poco aterradora (a menos que temas a los trineos voladores y las recetas fallidas). —Bahr

Mejor película general del período festivo

“Nobody’s Fool” ("Las cosas de la vida") de 1994 : La adaptación de Robert Benton a la obra de Richard Russo, con Paul Newman, abarca desde el Día de Acción de Gracias hasta la Víspera de Año Nuevo. Y aunque eso cubre la Navidad, la riqueza de “Nobody’s Fool” supera su configuración vagamente festiva. Es una película más sobre las luchas diarias de un pequeño pueblo y los arrepentimientos a largo plazo, pero su calidez podría igualar la de cualquier película navideña más tradicional, y más. Eso se debe en buena medida a Newman, pero hay muchas grandes actuaciones aquí, incluyendo a Jessica Tandy (en su última película), un Bruce Willis excelente y un joven Phillip Seymour Hoffman como un oficial de policía llorón. Solo pensar en ello me hace feliz. — Coyle

Estilo y desamor de mediados de siglo XX

“Carol” de 2015: Incluso si Rooney Mara no hubiera captado la atención de Cate Blanchett mientras llevaba un gorro de Santa detrás del mostrador de una tienda departamental de Manhattan, “Carol” de Todd Haynes seguiría siendo una de las películas navideñas más encantadoras y tiernamente dolorosas. Romance, desamor, estampados escoceses y martinis, “Carol” está muy por encima de todo. —Bahr

La película navideña definitiva de TCM

“Christmas in Connecticut” ("Indiscreción") de 1945: No tienes que verla en TCM, pero definitivamente es un lugar adecuado para ver este clásico de comedia de enredos, con Barbara Stanwyck. Ella interpreta a una popular escritora de columnas sobre el hogar cuya falsa persona como mujer de familia con una granja en Connecticut se ve desafiada cuando su jefe (Sydney Greenstreet) va a cenar en Navidad. Como regla, es bueno ver todo en lo que actúa Greenstreet. Pero la premisa central de “Christmas in Connecticut”, de que la Navidad perfecta es una mentira, y ¿no es eso divertido?, ha demostrado ser notablemente duradera. — Coyle

Para vibra del siglo XIX en Nueva Inglaterra

“Little Women” ("Mujercitas") de 1994 y 2019: “Little Women” de Gillian Armstrong simplemente se siente como Navidad. Quizás parte de eso es porque se estrenó alrededor de las fiestas hace 30 años o que su portada de DVD lo sugiere. Pero luego recuerdas el piano de Beth, las chicas pisando la nieve con su banquete navideño, los villancicos, el regreso de su padre, las chimeneas y los gorros de noche y tiene sentido. Para aquellos que quieran todo esto con un baile de Timothée Chalamet, la versión de Greta Gerwig está ahí también. — Bahr

La mejor película navideña

“The Shop Around the Corner” ("El bazar de las sorpresas") de 1940: En la batalla a muerte por el título de película navideña, no hay mayor deleite que la historia de amor atemporal de Ernst Lubitsch. Una de las películas más encantadoras jamás realizadas, en parte porque no evita la oscuridad real, también. También sirve para un juego de bebida muy efectivo si tomas un sorbo cada vez que alguien dice “Sr. Matuschek”. — Coyle

“Miracle on 34th Street” ("De ilusión también se vive") de 1947: No es ni remotamente una opción fuera de lo común, pero “Miracle on 34th Street” de George Seaton perdura como el ideal platónico de una película navideña. Es sorprendentemente moderna para algo que se estrenó hace 77 años con la madre soltera trabajadora de Maureen O’Hara, la niña neoyorquina prematuramente cínica de Natalie Wood y la cultura litigiosa y capitalista y, sin embargo, está llena de esperanza y espíritu navideño (y una cantidad saludable de capitalismo brillante), llevándonos desde el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s hasta el Día de Navidad. — Bahr

___

Este artículo fue traducido del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.