Martin Scorsese se arrepiente de una de sus colaboraciones con Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese reveló que se arrepiente de una de sus muchas colaboraciones con Leonardo DiCaprio en una reflexiva entrevista sobre su carrera de seis décadas.

El legendario cineasta, de 80 años, que ha dirigido a DiCaprio en ocho ocasiones, entre ellas en su drama más reciente, Killers of the Flower Moon, admitió que le perdió el gusto a una película en particular años después de su estreno.

En declaraciones a GQ, Scorsese reflexionó sobre el thriller psicológico Shutter Island e insinuó que no debió haber aceptado dirigirlo, ya que tomó la decisión a raíz de su esperado éxito en los Óscar.

Contó que, después de ganar el Óscar al mejor director por la película policíaca de 2006 The Departed, se sintió “animado” a proceder con el proyecto, pero que en retrospectiva deseaba haberse dedicado a uno diferente.

Compartió con el medio que ganar el Óscar lo animó “a hacer otra película, que fue Shutter Island”, cuando probablemente debió “haber hecho Silence después”.

En 2016, Scorsese le puso mucho empeño al proyecto de Silence, la película protagonizada por Liam Neeson y Andrew Garfield. Consiste en una adaptación de la novela homónima de Shūsaku Endō, que sigue a dos sacerdotes jesuitas mientras viajan a Japón en una misión para localizar a su mentor.

Por su parte, Shutter Island está basada en la novela homónima de Dennis Lehane y recibió críticas generalmente positivas tras su lanzamiento en 2011; incluso el National Board of Review la eligió como una de las 10 mejores películas del año.

Sin embargo, en los últimos años, parece cada vez más considerarse un trabajo menor del director en comparación con sus obras más aclamadas por la crítica, incluidas Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980) y The Age of Innocence (1993). También es el único largometraje narrativo del cineasta, estrenado en las últimas dos décadas, que no recibió ninguna nominación al Óscar.

No está claro si los comentarios de Scorsese también aluden a las dos películas que hizo antes de Silence en 2016: Hugo (2011) y The Wolf of Wall Street.

En otra parte de la nueva entrevista, Scorsese también habló de varias de sus otras colaboraciones con DiCaprio, la primera de las cuales llegó en 2002 con Gangs of New York; un rodaje con el que el director afirma que tuvo problemas debido a las intervenciones del productor Harvey Weinstein.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en el set de ‘Shutter Island’ (Paramount/Kobal/Shutterstock)

En la entrevista, Scorsese narró que la intromisión de Weinstein, con respecto a exigencias sobre el presupuesto y la duración de la película, le hizo darse cuenta “de que no podría trabajar si tuviera que volver a hacer películas así”.

Añadió: “Si esa era la única manera en que me iban a permitir hacer películas, entonces habría tenido que parar. Porque los resultados no fueron satisfactorios. A veces fue extremadamente difícil y no hubiera sobrevivido. Estaría muerto. Así que lo decidí”.

Sin embargo, Scorsese regresó al ruedo con The Aviator (2004), su segunda colaboración con DiCaprio, en la que se vio “obligado” a volver a trabajar con Weinstein. El director dijo que el rodaje salió bien hasta las últimas semanas de la edición, cuando Miramax, la compañía de Weinstein en ese momento, “intervino e hizo algunas cosas” que sintió que fueron “extremadamente malas”.

Scorsese sugiere en la entrevista que, a pesar de los problemas tanto en Gangs of New York como en The Aviator, está contento con el resultado de ambas películas.

Killers of the Flower Moon es una adaptación del libro de no ficción de David Grann que documenta la serie de asesinatos que plagaron a la tribu india Osage en Oklahoma durante la década de 1920 después de que se encontró petróleo en su tierra. El caso se considera la primera investigación de homicidio del FBI.

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en la nueva película de Martin Scorsese ‘Killers of the Flower Moon’ (Apple TV+)

La crítica de cine de The Independent, Clarisse Loughrey, calificó la película con cinco estrellas en su reseña y dijo que transmite las fijaciones tradicionales de Scorsese: “el núcleo podrido del corazón del hombre; cómo el poder engendra el impulso de destrucción; los mitos de los vaqueros y los forajidos y la sucia verdad para ellos”.

Killers of the Flower Moon será la primera película del cineasta de 80 años desde The Irishman, de 2019. Se estrenará en cines el 20 de octubre antes de su estreno en Apple TV+ en noviembre.