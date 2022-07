Muere James Caan, actor de “The Godfather”

El actor de Hollywood James Caan falleció a los 82 años.

La noticia fue anunciada por su familia a través de la página oficial de Twitter de la estrella nacida en Nueva York.

“Con gran tristeza informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio”, decía el tuit.

“La familia agradece las muestras de cariño y las sentidas condolencias y pide que sigan respetando su privacidad durante este difícil momento. Fin del tuit”.

Los créditos de Caan incluyen The Godfather (1972), la adaptación de Stephen King Misery (1990) y la película navideña Elf (2003).

Su carrera en Hollywood comenzó en la década de 1960, con papeles en películas de los directores Howard Hawks (El Dorado, 1966), Robert Altman (Countdown, 1967) y Francis Ford Coppola (The Rain People, 1969).

En la década de 1970, Coppola le dio el papel de Sonny Corleone en The Godfather, que le valió una nominación al Oscar. Caan volvió para una breve aparición en la secuela de 1974.

Aunque el actor fue elegido inicialmente para el papel de Michael Corleone, tenía su corazón puesto en Sonny y sugirió con éxito que Al Pacino interpretara el papel de Michael en su lugar. Finalmente, se enfrentó a su coprotagonista junto a otro actor de The Godfather, Robert Duvall, en la categoría de Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 1973; los tres perdieron ante Joel Grey, que ganó por Cabaret.

Caan declaró a The Independent en enero de 2021: “Realmente me gustaría tener un premio de la Academia. Pero escucha, esto es lo que tienes que saber. Número uno: cualquiera que tenga cáncer [en una película] gana automáticamente el premio de la Academia ese año. Número dos: sueno como si estuviera amargado, ¡y lo estoy!”.

James Caan como Sonny Corleone en The Godfather (Paramount/Kobal/Shutterstock)

En 1971, Caan apareció en el telefilme Brian’s Song, una película biográfica en la que interpretaba al futbolista moribundo Brian Piccolo. Obtuvo una nominación al Emmy por el papel, que rechazó cuatro veces antes de aceptarlo.

A pesar de tener muchos papeles famosos, Caan rechazó muchas películas que se convirtieron en grandes éxitos. Entre ellas se encuentran The French Connection (1971), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977) y Kramer vs Kramer (1979), que calificó de “tontería burguesa de clase media”.

También rechazó la posibilidad de trabajar con Coppola en Apocalypse Now (1979) porque “no quería pasar 16 semanas en la selva filipina”. Caan iba a colaborar de nuevo con Coppola en el próximo proyecto de pasión del director, Megalopolis, que se rodará a finales de este año.

James Caan murió a los 82 años (Getty Images)

Entre los primeros créditos del actor se encuentran The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) y la primera película de Michael Mann, Thief (1982). En 1996 protagonizó la película de Wes Anderson Bottle Rocket, y también apareció en películas protagonizadas por Arnold Schwarenegger (Eraser) y Adam Sandler (Bulletproof).

Caan se casó cuatro veces y tuvo cinco hijos, entre ellos el actor Scott Caan.