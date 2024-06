El actor de El silencio de los inocentes Anthony Hopkins compartió el consejo que le dio la estrella de Hollywood Katharine Hepburn y que le cambió la manera de ver las cosas.

Hopkins (86) comenzó su carrera en 1960 y, a lo largo de su trayectoria, ha ganado numerosos premios por sus interpretaciones, entre ellos dos premios Óscar, cuatro Bafta, dos Primetime Emmy y un Laurence Olivier.

Hace poco, la estrella de Lo que queda del día, que protagonizará la próxima película La última sesión de Freud, ha hablado sobre un consejo esencial que recibió y que, según él, hizo que su trabajo en la industria cinematográfica fuera más ameno.

Admitió que tenía una personalidad arrogante al principio de su carrera, pero que cambió su actitud tras protagonizar junto con Hepburn el drama histórico ganador del Óscar en 1968, El león en invierno. En el largometraje, Hopkins interpretó al rey Ricardo Corazón de León y Hepburn a su madre, Leonor de Aquitania, quien vivía distanciada desde hacía diez años de su marido, Enrique II.

Durante una entrevista con The Times, el actor expresó: “Cuando era joven, era ambicioso y arrogante”.

A continuación, agregó: “Después llegas a un punto en el que te relajas y dejas de preocuparte. En realidad, eso fue lo que me aconsejó Katharine Hepburn cuando me dijo que ‘[era] solo cine’”.

En consecuencia, explicó que ahora trata de no tomarse su trabajo tan en serio.

“Intento tomarme mi trabajo como lo que es: solo un trabajo. No me desvivo, pero me esfuerzo mucho”, afirmó.

Por último, aseguró: “O sea, no es que trabajo ‘mucho’, pero sí soy meticuloso para que todo salga bien. No rechazo la actuación porque no puedo. Me ha permitido tener una buena vida. Es algo que me gusta y me resulta fácil”.

open image in gallery ( Getty Images )

Reflexionando sobre su vida personal, manifestó que estaba anonadado por todo lo que había conseguido, dado que proviene de una familia humilde. Hijo de un panadero y una dueña de un bar en Port Talbot, Gales, dejó la universidad en 1957 y, 10 años después, se encontró trabajando codo a codo con figuras importantes como Peter O’Toole y la misma Hepburn.

“No sé cómo fue que sucedió. No tengo ni idea. No le encuentro el sentido y, por tanto, no puedo atribuirme el mérito de nada. Si me preguntas qué fue lo que me impulsó a comenzar una carrera en esta industria, sinceramente no lo sé, pero había una voz dentro mío que me decía: ‘Vamos, no tengas miedo’, y a partir de ahí, he tenido una vida fenomenal”, comentó.

Por otro lado, la estrella de Hannibal cumplió 48 años de sobriedad en diciembre del año pasado y compartió un mensaje de esperanza para quienes luchan contra el alcoholismo: “Si tienes días de resaca, acuérdate de mí. Yo ya no los tengo porque, hace 48 años, puse un freno. Busqué ayuda y mi vida cambió”.

Por último, concluyó, de manera contundente: “No digo que esté mal salir y divertirte; pero si sientes que necesitas ayuda, pídela. Lo único que tenemos es el presente, hay que aprovecharlo”.

La última sesión de Freud se estrena el viernes 14 de junio.

Traducción de María Luz Avila