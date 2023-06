La estrella de Hollywood Alan Arkin, que ganó un Óscar por interpretar a un abuelo cascarrabias en la comedia de 2006 Little Miss Sunshine, falleció a los 89 años.

La noticia la dieron a conocer sus hijos Adam, Matthew y Anthony, quienes compartieron un comunicado conjunto en nombre de la familia.

Le dijeron a People: “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista y como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y será profundamente extrañado”.

Murió en su casa en Carlsbad, California el viernes (30 de junio).

La ilustre carrera de Arkin comenzó en 1957, con su primer crédito destacado en la pantalla en la nominada a Mejor película de 1966 de Norman Jewison The Russians Are Coming, The Russians Are Coming.

Por la película, recibió la primera de dos nominaciones al Óscar como Mejora actor, la segunda de las cuales siguió en 1969 por The Heart Is a Lonely Hunter.

Al hablar de Arkin, el director Jewison dijo: “Alan nunca tuvo una personalidad identificable en la pantalla porque simplemente desaparece en sus personajes. Su acento es impecable, e incluso es capaz de cambiar su apariencia. Siempre ha sido subestimado, en parte porque nunca ha estado al servicio de su propio éxito”.

Arkin esperó casi 40 años para su siguiente nominación, que fue a Mejor actor de reparto por la comedia dramática Little Miss Sunshine (2007). Arkin ganó el trofeo, además de un BAFTA, y recibió una cuarta nominación al Óscar en 2013 por Argo de Ben Affleck.

En la década de 1960, Arkin, nacido en Brooklyn, comenzó a tomar clases de actuación a los 10 años, fue miembro de la compañía de comedia Second City e hizo su debut en Broadway en una producción de From the Second City.

También recibió una nominación al Tony por su papel de David Kolowitz en la comedia de Joseph Stein de 1963, Enter Laughing.

También en la década de 1960, Arkin protagonizó el thriller psicológico Wait Until Dark y asumió el papel del Inspector Clouseau en la tercera película de La Pantera Rosa (1968) cuando Peter Sellers renunció al papel.

Al hablar de tener que atormentar a una mujer ciega interpretada por Audrey Hepburn en Wait Until Dark, Arkin dijo una vez sobre su coprotagonista: “Era una dama exquisita, por lo que ser cruel con ella fue difícil”.

Alan Arkin en ‘The Russians Are Coming, The Russians Are Coming’ (United Artists/Kobal/Shutterstock)

Sus créditos de alto perfil en la década de 1970 incluyeron la adaptación de Joseph Heller Catch-22 (1970), en la que interpretó al Capitán John Yossarian, y la película de comedia The In-Laws (1979), que protagonizó junto a Peter Falk.

Obtuvo una nominación al premio Emmy por su papel en la película para televisión de 1987 Escape from Sobibor, que contaba la historia de una fuga masiva de un campo de concentración nazi.

En la década de 1990 destacó en papeles en la película de Tim Burton Edward Scissorhands (1990) y la película de culto de Disney The Rocketeer (1991), así como la adaptación cinematográfica de la obra de David Mamet Glengarry Glenn Ross (1992), protagonizada por Jack Lemmon, Al Pacino y Kevin Spacey.

En 1997, apareció junto a John Cusack y Minnie Driver en la comedia Grosse Pointe Blank y Uma Thurman e Ethan Hawke en el drama de ciencia ficción Gattaca.

Después de ganar su Óscar por Little Miss Sunshine en 2008, un momento en el que se convirtió en el sexto ganador más antiguo de Mejor actor de reparto, Arkin dijo: “Más que nada, me siento profundamente conmovido por la sincera apreciación que ha recibido nuestra pequeña película, que en estos tiempos fragmentados habla tan abiertamente de la posibilidad de la inocencia, el crecimiento y la formación de vínculos”.

Alan Arkin ganó un Óscar por ‘Little Miss Sunshine’ en 2008 (Sipa/Shutterstock)

En la película, interpretó al malhablado padre de Richard, interpretado por Greg Kinnear, quien lleva a su disfuncional familia en un viaje por carretera para que su hija (Abigail Breslin) pueda competir en un concurso de belleza infantil.

Poco después de su papel del agente de Hollywood Lester Siegel en Argo, dirigida por Affleck y ganadora a Mejor película, Arkin encontró más éxito en la televisión. Prestó su voz a J.D. Saligner en la aclamada serie animada para adultos BoJack Horseman de Netflix, y recibió dos nominaciones al Emmy por su papel en la serie de comedia The Kominsky Method.

Su voz será conocida por una generación más joven por interpretar a Wild Knuckles en el spin-off de Despicable Me, Minions: The Rise of Gru (2022).

Alan Arkin en ‘The Kominsky Method’ (Netflix)

Durante su vida, Arkin, quien también escribió y actuó como parte de un grupo folclórico, se casó tres veces: Jeremy Yaffe (1955-1961), con quien tuvo hijos, Adam y Matthew; Barabara Dana (1964-1994), con quien tuvo un hijo Anthony; y, más recientemente, la psicoterapeuta Suzanne Newlander, con quien se casó en 1996.

En 2007, Arkin dijo sobre su carrera durante una entrevista con Associated Press: “Solía pensar que mi material tenía mucha variedad. Pero me di cuenta de que durante los primeros veinte años más o menos, la mayoría de los personajes que interpreté eran forasteros, extraños a su entorno, extranjeros de una forma u otra”.

Continuó: “A medida que comencé a sentirme más y más cómodo conmigo mismo, comenzó a cambiar. Recibí uno de los cumplidos más agradables que he recibido de alguien hace unos días. Dijeron que pensaban que mis personajes eran muy a menudo el corazón, el centro moral de una película. No lo entendí con claridad, pero me gustó; me hizo feliz”.