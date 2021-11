¿Brad Pitt como Neo? ¿Josh Hartnett como Batman? ¿Halle Berry como la señora que conduce el autobús en Speed? Lo creas o no, todo lo anterior habría ocurrido si esos actores hubieran dicho “sí”. Sumérgete en la historia de Hollywood y la mayoría de los personajes increíblemente famosos estuvieron a punto de ser interpretados por otra persona. No se suele hablar de esas decisiones de casting tempranas y al final abortadas.

Sin embargo, a veces los actores hablan de forma abierta de los papeles de alto nivel que han rechazado, y de los remordimientos que dejan tras de sí una vez que esas películas se han realizado.

Imagina un mundo en el que Leonardo DiCaprio fuera el protagonista de un querido drama sobre la industria del porno y no de Titanic, o que Reese Witherspoon no interpretara a Elle Woods de Legally Blonde. Estremecedor. Aquí hay 13 actores que rechazaron películas icónicas, solo para sentirse muy tontos por ello después.

Denzel Washington en Se7en

Cuando le preguntaron en 2012 si había papeles que rechazó y que debería haber aceptado, Washington respondió rápidamente: “Se7en y Michael Clayton”. El ganador del Oscar dijo que el thriller corporativo Michael Clayton, de Tony Gilroy, “era el mejor material que había leído en mucho tiempo (...) Estaba nervioso por ser el primer director, y me equivoqué”. George Clooney acabó interpretando el papel en su lugar.

Aunque Washington no ofreció una explicación de por qué rechazó Se7en (no está claro si habría interpretado al detective veterano o al novato engreído, encarnados al final por Morgan Freeman y Brad Pitt, respectivamente), puede que fuera por una razón similar: el director David Fincher solo había dirigido una película antes de Se7en, y fue la desastrosa Alien 3.

Curiosamente, Washington acabó protagonizando una serie de thrillers de asesinos en serie al estilo de Se7en realizados posteriormente, como The Bone Collector (1999) y The Little Things (2021).

Leonardo DiCaprio en Boogie Nights

¿Leonardo DiCaprio como la prolífica estrella del porno Dirk Diggler? Podría haber ocurrido. En 2008, DiCaprio confirmó que había rechazado el papel protagonista de Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, que acabó convirtiendo a Mark Wahlberg en una estrella, para hacer Titanic. Tuvo una reunión con Anderson sobre el papel, pero se asustó por la relativa falta de experiencia del cineasta en ese momento. Boogie Nights fue la segunda película de Anderson tras la poco vista Hard Eight, de 1996.

“Boogie Nights es una película que me encantó y que me hubiera gustado hacer", dijo DiCaprio a GQ. Al preguntarle si rechazaría Titanic en su lugar si pudiera volver atrás en el tiempo, DiCaprio se quedó perplejo. “No digo que lo hubiera hecho. Pero habría sido una dirección diferente, en cuanto a la carrera. Creo que las dos son geniales y me gustaría haber hecho las dos... La verdad es que, si no hubiera hecho Titanic, no podría hacer el tipo de películas o tener la carrera que tengo ahora, seguro. Pero habría sido interesante ver si hubiera tomado el otro camino”.

Madonna en The Matrix

Madonna nunca se ha arrepentido de nada, sino que ha mantenido admirablemente sus decisiones creativas, incluso cuando han sido objeto de burlas, risas o críticas. Sin embargo, confesó un papel en una película que no debería haber descartado tan rápidamente. “Rechacé el papel en Matrix”, dijo a Jimmy Fallon durante una aparición en televisión este año. “¿Puedes creerlo? Quiero suicidarme. Es una de las mejores películas de la historia. Una pequeñísima parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida.”

Madonna no confirmó qué papel rechazó en la película de 1999, pero es de suponer que fue el de la protagonista femenina, Trinity, que finalmente interpretó Carrie-Anne Moss. Durante la misma entrevista, Madonna también confirmó los rumores de que había rechazado el papel de Catwoman en Batman Returns, y el de Nomi Malone en la célebre Showgirls. “He visto las dos, y me arrepiento de haber rechazado a Catwoman, que fue bastante feroz. ¿Showgirls? No.”

Brad Pitt en The Matrix

Hablando de Matrix, Brad Pitt también se arrepiente de haber rechazado el papel de Neo. “Tomé la píldora roja”, bromeó en 2020, refiriéndose a la elección en la película entre tener total claridad o permanecer en la dichosa ignorancia. “Vengo de un lugar, tal vez sea mi educación, [donde] si no lo conseguí, entonces no era mío. Realmente creo que [el papel] nunca fue mío. Era de otra persona.”

Keanu Reeves terminó interpretando a Neo, por supuesto, mientras que Pitt sugirió durante la misma entrevista que Matrix es solo una de las películas masivas a las que dijo “no”. “Si hiciéramos un programa sobre las grandes películas que he dejado pasar, necesitaríamos dos noches”, bromeó.

Will Smith y Brad Pitt se despidieron del papel de Neo en “The Matrix” (Philippe Desmazes/Kevin Winter/Getty Images)

Will Smith en The Matrix

Y para que quede claro que muy pocos actores parecían tener fe en Matrix, Will Smith también rechazó el papel protagonista. En 2019, Smith confirmó un viejo rumor de que rechazó el papel de Neo en favor de una película mucho menos adorada.

En su canal de YouTube, Smith recordó que conoció a las directoras Lana y Lily Wachowski, pero que le costó entender sus ideas sobre el bullet-time, o el efecto de cámara lenta que Neo domina en la película.

“Así que hice Wild Wild West [en su lugar]”, confesó Smith, refiriéndose al notorio fracaso de 1999 del que ha pasado más de 20 años arrepentido. “No estoy orgulloso de ello.”

Sin embargo, argumentó que él no habría sido tan bueno en el papel como Reeves. “Keanu era perfecto, Laurence Fishburne era perfecto, así que probablemente yo habría estropeado Matrix. La habría arruinado, así que les hice un favor.”

Matt Damon en Avatar

Aunque Damon no ha dicho explícitamente que se arrepiente de haber rechazado Avatar, de James Cameron, se refiere a la decisión lo suficiente como para sugerir que todavía le duele. En 2007, Damon fue cortejado por Cameron con la promesa no solo de protagonizar la película, sino también de embolsarse el 10% de la recaudación. Avatar, que finalmente fue protagonizada por Sam Worthington, acabó convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Lo que significa, por favor, que Damon perdió unos US$200 millones (₤148 millones).

“He dejado más dinero sobre la mesa que cualquier otro actor”, dijo a GQ en 2019. Añadió que lo que más lamenta es que puede haber sido su única oportunidad de trabajar con Cameron. “Trabaja con tan poca frecuencia (...) Me di cuenta al tener que decir que no que probablemente estaba dejando pasar la oportunidad de trabajar alguna vez con él. Así que eso fue una lástima y sigue siendo brutal. Pero todos mis hijos pueden comer. Me va bien.”

Christina Applegate en Legally Blonde

Es difícil imaginar a Elle Woods de Legally Blonde como otra persona que no sea Reese Witherspoon, pero en realidad fue Christina Applegate la primera en ser contactada para interpretarla. Applegate reveló en 2015 que rechazó el papel por considerar que era demasiado similar al personaje que interpretaba en la longeva comedia de situación Casados... con hijos.

“Me dio miedo repetirme”, dijo. “Qué movimiento tan estúpido fue, ¿verdad? [Pero] Reese se lo merecía. Hizo un trabajo mucho mejor del que yo podría hacer, y así es su vida, su camino.”

En un extraño giro del destino, tanto Witherspoon como Applegate acabaron interpretando a las hermanas de la Rachel de Jennifer Aniston en Friends.

Michael Keaton en Groundhog Day

Al igual que una Legally Blonde sin Reese Witherspoon, también es difícil imaginar Groundhog Day sin Bill Murray. Pero él no fue la primera opción del estudio para el papel de un acerado meteorólogo atrapado en un bucle temporal. Más bien, se contactó con Michael Keaton.

En declaraciones a Entertainment Weekly en 2014, Keaton admitió que había leído el guión a principios de los noventa, pero que “no lo entendió”. Sobre el personaje, Keaton dijo: “Este tipo suena como el tipo de joven irónico, sardónico y simplón que he interpretado, y terminó siendo tan genial. Pero no puedes hacerlo mejor de lo que lo hizo Bill Murray”.

Josh Hartnett en Batman Begins

Josh Hartnett se ha sincerado sobre el hecho de haber rechazado un papel que habría transformado su vida y su carrera. En 2015, admitió que Christopher Nolan le buscó para interpretar a Batman, pero que el miedo le venció. “Estaba tan concentrado en no ser encasillado y tan asustado de ser considerado solo una cosa como actor”, dijo a la revista Playboy.

Se dio cuenta de que había cometido un error cuando Nolan eligió a su futuro Batman, Christian Bale, en su continuación de Batman Begins, The Prestige. “Decidí que [Batman] no era para mí. Luego no quiso ponerme en The Prestige. No solo contrataron a su Batman para ello, sino que también contrataron a mi novia [Scarlett Johansson] en ese momento. Fue entonces cuando me di cuenta de que las relaciones se formaban en el fuego de esa primera película de Batman, y que yo debería haber formado parte de la relación con este tipo Nolan, que me parecía increíblemente genial y con mucho talento.”

Josh Hartnett en 2006, no en el estreno de “The Prestige” (David Livingston/Getty Images)

Michelle Pfeiffer en The Silence of the Lambs

A principios de los noventa, Michelle Pfeiffer habría rechazado una larga lista de papeles masivos, desde Thelma & Louise y Pretty Woman hasta Basic Instinct y Sleepless in Seattle. Mientras que en 2017 dijo que tuvo que rechazar Thelma & Louise debido a un conflicto de agenda (“Todavía no puedo verla... todavía me mata”), ha admitido que se arrepiente de haber rechazado The Silence of the Lambs, ya que significó no poder trabajar con el difunto cineasta Jonathan Demme más de una vez.

Demme dirigió a Pfeiffer en 1988 en Married to the Mob, y siempre la imaginó para el papel de la novata agente del FBI Clarice Starling. Pero Pfeiffer se arrepintió. “Tenía miedo”, dijo a The New Yorker a principios de este año. “Había tanta maldad en esa película. El mal ganaba al final, al final de la película el mal quedaba descartado. Me sentía incómodo con ese final. No quería poner eso en el mundo.”

Jodie Foster acabó ganando un Oscar por el papel.

Halle Berry en Speed

Sandra Bullock tiene que agradecer a Halle Berry el haberla convertido en estrella sin querer. Mientras promocionaba la secuela de 2019 John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Berry admitió que podría haber protagonizado junto a Keanu Reeves décadas antes, ya que estuvo a punto de formar parte del reparto del thriller de autobuses fugaces Speed.

“Me ofrecieron Speed antes que Sandra Bullock", dijo Berry a Entertainment Tonight. “Estúpidamente dije que no. Pero en mi defensa, cuando leí el guión el autobús no salió del estacionamiento.”

Bullock terminó interpretando a Annie, a quien se le encarga conducir un autobús equipado con explosivos. Berry dijo que llegó a arrepentirse de haber rechazado el papel. “Veo la película y estoy como, arrrghhh.”

Bruce Willis en Ghost

Willis y Demi Moore eran pareja cuando les enviaron el guión del drama romántico Ghost en 1989, pero solo uno de ellos acabó haciéndolo. Mientras que Moore protagonizó la película junto a Patrick Swayze y Whoopi Goldberg, que se convirtió en la más taquillera de 1990, Willis encontró todo el concepto confuso. ¿Un hombre muerto que intenta ayudar a su novia en duelo a seguir adelante mientras resuelve su propio asesinato? Pfft.

“No lo entendí”, dijo Willis a The New York Times en 1996. “Dije: ‘Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?’ Famosas últimas palabras”. Para remachar su arrepentimiento, la estrella de Die Hard se calificó a sí mismo de “cabeza de chorlito” por haber rechazado el papel.

Eddie Murphy en Who Framed Roger Rabbit

El número de papeles famosos que ha interpretado Eddie Murphy es casi tan largo como el número de los que ha rechazado. Ghostbusters e pareció "una tontería" cuando se lo ofrecieron a principios de los ochenta, rechazó Rush Hour en favor de la olvidada comedia Holy Man, y -probablemente con buen criterio- dijo “no” a Driving Miss Daisy.

Sin embargo, una de las películas sobre las que se lo pensó mejor fue Who Framed Roger Rabbit, que originalmente lo quería para el papel que al final interpretó Bob Hoskins. La película -una comedia policíaca de alto concepto que fusionaba la acción real y la animación- era un riesgo audaz para 1987, y a Murphy no le convencía.

“Me dije: ‘¿Qué?’”, declaró en 2003. “La animación y la gente me parecían una tontería. Ahora, cada vez que la veo, me siento como un idiota.”