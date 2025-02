11 actores que se arrepienten de sus actuaciones en películas famosas

“¿De qué es lo que más te arrepientes?” Puede que esta sea una de las preguntas más comunes que un periodista le hace a un actor, pero, a veces, la respuesta puede ser inesperada.

El hecho de que un actor protagonice una película exitosa no necesariamente significa que tenga una opinión positiva sobre ella.

Hace poco, las estrellas que criticaron la calidad de sus películas fueron Ryan Reynolds y Dakota Johnson. Mientras promocionaba la superproducción de 2024, Deadpool & Wolverine, Reynolds arremetió repetidamente contra la película de superhéroes de 2011 que protagonizó, Linterna Verde, mientras que Johnson realizó algunos comentarios negativos sobre el fracaso que fue Madame Web (también de superhéroes).

Aun así, puede que sea mejor arrepentirse de protagonizar una película que no haber tenido la oportunidad de hacerlo, como le ocurrió a Scarlett Johansson en 2013.

A continuación, enumeramos 11 actores que han expresado su arrepentimiento por haber participado de ciertas películas.

Timothée Chalamet - Un día lluvioso en Nueva York (2019)

Timothée Chalamet es uno de los pocos actores que ha expresado su arrepentimiento de haber trabajado con Woody Allen, tras las históricas acusaciones formuladas contra el director por su hija adoptiva Dylan Farrow, que han ganado notoriedad a raíz del movimiento #MeToo. Al respecto, Chalamet señaló: “No quiero sacar provecho de mi trabajo en la película y, por eso, voy a donar todo mi sueldo a tres organizaciones benéficas: Time’s Up, el centro LGBT de Nueva York y RAINN”. Asimismo, se disculpó por haber aceptado el papel: “No es algo que me resulte fácil en este momento ni en ningún otro, y lo lamento profundamente. Es un pequeño gesto y no pretende ser algo que compense completamente mi accionar”.

Matt Damon - Bourne: El ultimátum (2007)

La trilogía Bourne de Matt Damon recibió el aplauso de los críticos de todo el mundo. Sin embargo, el actor ha hablado mal de la tercera película y dijo que el guion original, escrito por el director Tony Gilroy, era horrible. “En realidad es culpa del estudio por ponerse en esa situación”, declaró Damon a GQ. Agregó: “No culpo a Tony por haber aceptado un montón de dinero y entregar lo que entregó. Pero era ilegible. Es una condena. O sea, podría publicarlo en eBay y sería el fin de su carrera. Es terrible. Es realmente vergonzoso. Estaba probando, básicamente, y luego tomó su dinero y se fue”.

open image in gallery Matt Damon se sincera sobre su actuación en ‘Bourne: El ultimátum’ ( Getty Images )

Zac Efron - High School Musical (2006/08)

La mayoría de la gente conoce a Zac Efron por haber interpretado a Troy Bolton en High School Musical. Al actor, sin embargo, le gustaría que lo reconocieran por otra cosa. “Me miro a mí mismo y a veces me dan ganas de darle una paliza a esa versión de mí”, declaró a Men’s Fitness. Agregó: “Ha hecho algunas cosas geniales con gente genial, hizo eso que fue divertido, pero, o sea, sigue siendo ese pu** niño de High School Musical”.

Sally Field - El hombre araña (2012)

Se suponía que la saga de El sorprendente hombre araña, protagonizada por Andrew Garfield, iba a convertirse en un universo cinematográfico como el de Los Vengadores. Hubo incluso rumores de que se iba a realizar una película sobre la tía May, y a la actriz que la interpretó, Sally Field, no le hizo mucha ilusión. “Es realmente difícil verla como un personaje complejo”, le dijo a Howard Stern. Agregó: “Y por más de que te esfuerces, no se puede meter el mar en un vaso”.

open image in gallery Sally Field no está muy conforme con su papel en ‘El hombre araña’ ( AFP/Getty )

Harrison Ford - Blade Runner (1982)

Hay siete tomas de Blade Runner, y en una de ellas, aparece el personaje de Harrison Ford, Rick Deckard, narrando escenas. En otra, la que le gusta al director Ridley Scott, es más sombría y no aparece Deckard explicando acontecimientos. A Ford no le interesa ninguna de las dos versiones. “No me gustó la película ni de una manera ni de otra, con o sin”, dijo en 2017, antes del estreno de Blade Runner 2049. Y agregó: “Interpreté a un detective que no tenía nada para investigar. En cuanto a mi sensación respecto del guion, debo decir que fue difícil. Había algunas cosas que eran descabelladas”.

Christopher Plummer - La novicia rebelde (1965)

La novicia rebelde sigue siendo una de las películas más amadas de todos los tiempos. Sin embargo, Christopher Plummer odiaba interpretar al Capitán von Trapp. “Creo que el papel de La novicia rebelde fue el más difícil”, declaró a The Hollywood Reporter. Agregó: “Era tan horrible, sentimental y empalagoso. Había que esforzarse muchísimo para intentar que tenga siquiera una pizca de humor”.

Daniel Radcliffe - Harry Potter y el misterio del príncipe (2009)

Daniel Radcliffe tenía 11 años cuando fue elegido para interpretar a Harry Potter, lo cual no ha impedido que el actor recuerde dichas películas con cierta autocrítica. “Es que no soy muy bueno en [Harry Potter y el misterio del príncipe]”, dijo en diálogo con Playboy en 2012. Agregó “Lo odio. Mi actuación es muy monótona y veo que me puse autocomplaciente, y que lo que intentaba hacer no salió bien. Mi mejor actuación es la de [Harry Potter y la orden del Fénix] porque noto una mejoría”.

open image in gallery A Daniel Radcliffe no le gusta nada una de sus actuaciones en ‘Harry Potter’ ( Getty Images para WarnerMedia )

Eddie Redmayne - La chica danesa (2015)

El actor británico Eddie Redmayne declaró hace poco a The Sunday Times que “no aceptaría” interpretar a una mujer trans si se lo ofrecieran ahora. En la película, interpretó a la artista trans Lili Elbe, y recibió una nominación al Óscar. Sin embargo, aunque reconoció que “[hizo] la película con las mejores intenciones”, manifestó: “Creo que fue un error”. Agregó: “El mayor debate en torno a los repartos surge de que muchas personas no pueden participar de los castings. Debería haber igualdad de oportunidades, de lo contrario, vamos a seguir teniendo estos debates”.

Kate Winslet - Titanic (1997)

A Kate Winslet no le molesta Titanic como película, lo que sí le molesta es su actuación en el famoso largometraje. “Mientras miro las escenas, pienso: ‘¿En serio, en serio? ¿Lo hiciste así? Dios mío’. Ni siquiera puedo escuchar mi acento estadounidense. Es horrible”, declaró en una ocasión en diálogo con The Telegraph. “Creo que ahora [mi trabajo] es mucho mejor. Es bastante autoindulgente de mi parte, pero los actores tendemos a ser muy autocríticos. Me cuesta ver cualquiera de mis interpretaciones, pero viendo Titanic me quedé como: ‘Ay, Dios, quiero volver a hacerlo’”.

Dakota Johnson - Madame Web (2024)

A Johnson no le sorprendió que el último retoño de El hombre araña de Sony, Madame Web, fuera aniquilado tanto por los críticos como por el público. Hablando de la terrible recaudación de la película y de su rápida clasificación como la peor película del año, la actriz declaró a Bustle: “Por desgracia, no me sorprende que esto haya salido así. Pero, sin duda, fue una experiencia para mí haber hecho esa película. Nunca había hecho algo parecido. Probablemente, no vuelva a hacer algo del estilo porque no encajo en ese mundo”. Johnson describió su participación en la película como “un aprendizaje”, y agregó: “A veces, en esta industria, firmas para hacer algo y es una cosa, y luego, mientras lo estás haciendo, se convierte en algo completamente diferente, y te quedas pensando ‘¿Qué?’”. También afirmó que, aunque no es bueno formar parte de algo que está fracasando, no puede decir que no lo entienda.

Ryan Reynolds - La linterna verde (2011)

Mientras promocionaba su nueva película Deadpool & Wolverine, quedó claro que Reynolds quería que se supiera que detesta Linterna Verde, la película de 2011 en la que actuó y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del cine. Para ser justos, la película lo llevó a la cárcel de actores hasta que Deadpool pagó su fianza en 2016. Desde su estreno, Reynolds ha reconocido en repetidas ocasiones que fue un desastre, y, hace poco, manifestó que la única forma de “procesarlo” era “volver a ver la película”. Aunque ahora desea no haberlo hecho.

Traducción de María Luz Avila