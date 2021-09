Las películas biográficas de celebridades son inevitablemente arriesgadas. Sé demasiado amable y terminarás con tonterías desinfectadas como Bohemian Rhapsody. Evite por completo la aprobación de las propias celebridades y prepárese para enfrentar su ira eterna.

En algunos casos, como la aversión de Mark Zuckerberg por The Social Network, el malestar se basa menos en que las biografías sean malas y más en sus propias representaciones menos que halagadoras. Otras veces, como la condena de Lil 'Kim a la terrible película de Biggie Smalls Notorious, están más justificadas.

A veces son sus amigos famosos de los que debes preocuparte. El domingo (16 de mayo), Courtney Love amonestó públicamente una próxima serie limitada sobre el robo del infame video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. Lily James, quien interpreta a Anderson en la serie y recientemente dejó Internet asombrada por su transformación física para el papel, recibió un ataque en particular.

"Encuentro esto tan jodidamente indignante", escribió Love. “[La cinta] destruyó la vida de mi amiga Pamela. Absolutamente. La aplastó a ella ya sus hijos… Mi corazón está con Pammy causando aún más su complejo trauma. Y vergüenza para Lily James, quienquiera que sea".

Love, que desde entonces eliminó su publicación, no fue la primera estrella en anunciar una película biográfica, y ciertamente no será la última. Desde la indignación de Madonna por una narración no autorizada hasta la súplica desesperada de Julian Assange para convencer a Benedict Cumberbatch de que abandone su película de WikiLeaks, aquí hay otras 14 celebridades y sus descendientes que fueron arrasados en la fábrica de biografías de Hollywood.

Ike Turner vs. ¿Qué tiene que ver el amor con eso?

La célebre película biográfica de Tina Turner What's Love Got to Do with It obtuvo elogios de la crítica en 1993 y una nominación al Oscar para la estrella Angela Bassett. Al contar la historia del ascenso de Turner a la fama y su escape de un matrimonio violento y abusivo con su esposo Ike, la película demostró ser consciente para una sola parte: el propio Ike.

"Estoy muy enojado por eso", le dijo Ike a Los Angeles Times. “No fui a verlo y tampoco leí su libro, pero por lo que escuché, ambos están llenos de mentiras. Supongo que necesitaban algo de drama, necesitaban convertir a alguien en el chico malo y esta vez fui yo".

Ike también dijo que "sólo" le dio un puñetazo a su ex esposa con el puño una vez, y que sus "pequeñas bofetadas" durante las peleas anteriores "se debieron sólo a la actitud".

“Siempre fue porque se veía triste y no me decía qué le pasaba”, explicó Ike. “Ella llevaría esa actitud al escenario y eso realmente me deprimiría. Entonces, después del programa, terminaría abofeteándola o algo así. Pero entonces estaríamos bien".

Contrariamente a la afirmación de Ike, en marzo de este año se informó que Turner "todavía está obsesionada" por su relación con él.

Madonna vs. Ambición rubia

Madonna se enfureció en 2017 cuando Universal Pictures eligió un guión muy comentado inspirado en sus primeros años de vida y carrera. En su Instagram, Madonna calificó a quienes intentaban hacer la película, titulada Blond Ambition, como "charlatanes y tontos" y agregó: "Nadie sabe lo que sé y lo que he visto, [y] solo yo puedo contar mi historia".

Casualmente o no, Madonna anunció el año pasado que estaba co-escribiendo y dirigiendo su propia película biográfica.., para Universal Pictures. Mientras tanto, se supone que Blond Ambition está muerta en el agua.

Jada Pinkett Smith vs. All Eyez on Me

La difamada película biográfica de Tupac Shakur All Eyez on Me , que se estrenó en 2017, resultó más ofensiva para uno de sus personajes principales: Jada Pinkett Smith, quien creció con Shakur y desempeñó un papel destacado en la película.

En Twitter, Pinkett Smith criticó la película por distorsionar su historia con el difunto rapero e inventar varios encuentros entre la pareja con fines dramáticos. "Perdóname..., mi relación con Pac es demasiado preciosa para mí como para que las escenas de All Eyez On Me sean verdaderas", escribió el actor. "La reinvención de mi relación con Pac ha sido profundamente dolorosa".

Sin embargo, dijo que las falsedades "no fueron culpa" de los actores Demetrius Shipp Jr y Kat Graham, quienes interpretaron a Shakur y Pinkett Smith en la película, respectivamente. “Ambos hicieron un hermoso trabajo con lo que les dieron”, tuiteó.

David Letterman vs. El turno tardío

La película para televisión de 1996 The Late Shift dramatizó la rivalidad entre los presentadores de programas de entrevistas estadounidenses David Letterman y Jay Leno, quienes lucharon para reemplazar a Johnny Carson como presentador de The Tonight Show. Sin embargo, el verdadero Letterman estaba muy disgustado con la película y usaba regularmente su programa de entrevistas para condenar su interpretación y al actor John Michael Higgins.

“Es simplemente extraño”, dijo Letterman en 1995. “El tipo que me interpreta, y estoy seguro de que es un buen actor, pero su interpretación parece ser que soy, bueno, un chimpancé de circo. Parece que está loco, como un psicópata en ciernes".

Hank Williams III vs.Vi la luz

La olvidada película biográfica de 2015 I Saw the Light vio a Tom Hiddleston interpretar a la fallecida estrella del country Hank Williams, con su compañera estrella de Marvel Elizabeth Olsen interpretando a la esposa de Williams. Si bien la película en sí parecía pasar desapercibida para los espectadores, provocó controversia entre los descendientes de Williams.

El nieto de la estrella, Hank Williams III, afirmó en 2015 que Hiddleston no tenía "alma" en su voz y que era una mala elección para el papel. “Para hacer una película de Hank Williams de la forma en que debería hacerse, se necesitan ciertos aspectos en la mezcla para hacerlo bien”, explicó. “Va mucho más allá de que [un] estadounidense interprete el papel de Hiram Hank Williams, Sr. Para que sea algo natural, [debe] ser [un] estadounidense del sur que haya comido, vivido y respirado este tipo de roles antes".

Añadió que siempre pensó que Matthew McConaughey habría sido una mejor opción.

Joni Mitchell vs. Chicas como nosotros

Aún no ha despegado, pero una película biográfica de Joni Mitchell titulada Girls Like Us ha estado en proceso durante casi una década. La propia Mitchell, sin embargo, no está interesada en eso, ni en el rumoreado casting de Taylor Swift.

"¡Lo aplasté!" Mitchell dijo en 2014. “Le dije al productor, 'Todo lo que tienes es una chica con pómulos altos. Es solo un montón de chismes, no tienes las mejores escenas'. Hay muchas tonterías sobre mí en los libros: suposiciones, suposiciones, suposiciones".

Un año después, Mitchell abordó una vez más la supuesta participación de Swift en la película. "Nunca escuché la música de Taylor", dijo. “La he visto. Físicamente, se ve igualmente pequeña con caderas y pómulos altos. Puedo ver por qué la eligieron. No sé cómo suena su música, pero sí sé esto: que si va a cantar y tocar conmigo, buena suerte".

Lil 'Kim vs. Notorious

El legendario rapero pasó más de una década burlándose de la decisión de elegir a la ex estrella del pop convertido en actor Naturi Naughton como ella en la película biográfica de Biggie Smalls de 2009, Notorious.

En 2009, Kim apodó a Naughton “sin gusto y sin talento”, y agregó: “¡Ella no tiene el aura de Lil 'Kim en absoluto! Ella no se parece en nada a lo que yo veía en ese entonces. No tenemos similitudes. Verla en la pantalla fue tan 'espantoso', como diría Simon Cowell".

En 2019, Kim reiteró que "odiaba" la película. "Para mí, fue como una parodia", agregó. “Era algo que nunca hubiera aprobado. No me gustó quién jugó conmigo. No no no no no."

Mark Zuckerberg vs. La red social

En 2014, el fundador de Facebook finalmente se dirigió a la película ganadora del Oscar de 2010 The Social Network, que dramatizó el nacimiento de su empresa de redes sociales. Zuckerberg dijo que la película "intentó" corregir algunos detalles, "como el diseño de la oficina", pero que gran parte del resto no era cierto.

"En términos de por qué estamos construyendo Facebook para ayudar a conectar el mundo, o cómo lo hicimos, simplemente inventaron un montón de cosas que encontré un poco dolorosas", dijo. "Me tomo nuestra misión muy en serio, y estamos aquí no solo para construir una empresa, sino para ayudar a conectar el mundo".

Zuckerberg también pareció ignorar al actor Jesse Eisenberg, quien lo interpretó en la película. "Conocí al tipo que me interpretó en la película una vez cuando estaba en Saturday Night Live", dijo. "Creo que tenía un poco de miedo de conocerme después de su interpretación, pero traté de ser amable".

Julian Assange vs. El quinto poder

El fundador de WikiLeaks envió un correo electrónico de 10 páginas al actor Benedict Cumberbatch el día antes de que comenzara la producción de The Fifth Estate , una película biográfica de su vida. En el correo electrónico, Assange dijo que el guión de la película estaba basado en "un libro engañoso" escrito por alguien con una "venganza" en su contra, e instó a Cumberbatch a abandonar la película.

Cumberbatch admitió más tarde que el correo electrónico le dio una pausa, pero que finalmente eligió seguir con la película y que explicó sus razones en su propia respuesta por correo electrónico a Assange.

“Dije escucha, esta película va a explorar lo que lograste, lo que atrajo la atención del mundo, de una manera que creo que no es más que positiva”, dijo Cumberbatch a The Guardian. “Admito que trabajo porque soy un actor vanidoso…, pero no actúo en un vacío moral. He considerado esto y, pase lo que pase, quiero darte la mayor complejidad y comprensión que pueda".

Descendientes de Nina Simone vs. Nina

La estrella de Guardianes de la Galaxia, Zoe Saldana, se vio envuelta en una controversia en 2012 cuando surgieron fotos de ella en el set de una película biográfica de Nina Simone. Saldaña, quien es una mujer de piel clara de ascendencia puertorriqueña, dominicana y haitiana, usó un traje completo, nariz protésica y dentadura postiza para interpretar a la famosa cantante. También fue acusada de ponerse la cara negra para el papel, habiendo usado maquillaje oscuro durante la filmación.

Los herederos de Simone condenaron el casting en Twitter, instando a Saldana a "quitarse el nombre de Nina de la boca por el resto de su vida". La hija de Simone, Lisa Simone Kelly, también dijo que el proyecto "no era como quieres que se recuerde a tus seres queridos".

Ocho años después, Saldana finalmente expresó su pesar por su participación en la película. En un Instagram Live, Saldana dijo: “Nunca debí haber interpretado a Nina. Debería haber hecho todo lo que estaba en mi poder con el apalancamiento que tenía hace 10 años, que era un apalancamiento diferente, pero de todos modos era apalancamiento, debí haber intentado todo lo que estaba en mi poder para elegir a una mujer negra para interpretar a una mujer negra excepcionalmente perfecta... Se merecía algo mejor y lo siento".

Sarah Palin vs Cambio de juego

El infame gobernador de Alaska, que fue compañero de fórmula de John McCain en las elecciones presidenciales de 2008, atacó en 2012 en Game Change, una dramatización poco halagadora de la campaña de McCain. Julianne Moore interpretó a Palin en la película, que también protagonizó Woody Harrelson, Ed Harris y Sarah Palin.

"No voy a ir a ver la película, ni tampoco el buen senador John McCain", dijo Palin a Fox News. “Hemos hablado de esto y nos hemos dado cuenta de que las mentiras de Hollywood son mentiras de Hollywood. Van a hacer lo que puedan para acumular su dinero y su máquina, y su máquina resulta ser una máquina muy a favor de la izquierda, pro Barack Obama en HBO que creó esta película".

A pesar de las protestas de Palin, Moore terminó ganando una serie de premios por su actuación, incluidos un Emmy y un Globo de Oro.

Olivia de Havilland vs. Feud

De Havilland, una de las estrellas más longevas del Hollywood clásico, se vio envuelta en una demanda de alto perfil en los años previos a su muerte en 2020 a la edad de 104 años. La serie limitada de Ryan Murphy Feud giraba en torno a la rivalidad de larga data entre los actores Bette Davis y Joan Crawford, pero fue su dramatización de la propia rivalidad de De Havilland con su hermana Joan Fontaine lo que metió a Murphy en problemas.

En el programa, Catherine Zeta-Jones interpretó a De Havilland, a quien en un momento se oye llamar a Fontaine "una perra". En una demanda contra la productora de Murphy y la emisora estadounidense FX, De Havilland acusó al programa de “[poner] palabras falsas en mi boca”.

"El programa fue diseñado para que parezca que dije estas cosas y actué de esta manera", agregó. “Lo siento mucho porque cuando los derechos de una persona pueden ser pisoteados de esta manera, los derechos de otras personas que son más vulnerables también pueden ser abusados”.

A pesar de un puñado de victorias tempranas en el caso, la demanda de De Havilland fue desestimada por un tribunal de California en 2018, mientras que un intento de resucitar la demanda a través de la Corte Suprema en 2019 también fracasó.

Ray Manzarek vs. Las puertas

La película biográfica de Oliver Stone sobre Jim Morrison, The Doors , protagonizada por Val Kilmer como el legendario líder del rock, recibió críticas variadas tras su estreno en 1991. En el extremo del espectro de "esta película es terrible" estaba el teclista de los Doors Ray Manzarek, quien la apodó "over -amparado y sensacionalista”.

Manzarek se sintió especialmente ofendido con la descripción que hace la película de Morrison, quien murió en 1971. “La película retrata a Jim como un tonto violento y borracho”, dijo a The Los Angeles Times. “Ese no era Jim. Cuando salí de la película, pensé: 'Dios, ¿quién era ese idiota?'… La película no se basa en el amor. Está basado en la locura y el caos. Oliver ha convertido a Jim en un agente de destrucción".

John Lydon vs Pistola

En abril, el líder de Sex Pistols, John Lydon, expresó su malestar por una próxima serie limitada inspirada en el apogeo de la banda. Las estrellas de Game of Thrones Maisie Williams y Thomas Brodie-Sangster se encuentran entre el elenco de Pistol, que será dirigida por Danny Boyle.

En declaraciones a The Sunday Times, Lydon dijo: “Creo que esa es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar. Quiero decir, fueron al punto de contratar a un actor para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no es mi personaje. No puede ir a ningún otro lugar [excepto a la corte]".

Lydon agregó que había ido tan lejos como para buscar asesoramiento legal sobre el programa, que afirmó que se estaba haciendo sin su permiso. "Es una vergüenza", agregó. "Si me pones en un rincón como una rata, voy a ir a por tu garganta".