Incluso los mejores de nosotros a veces cometemos errores, pero no son vistos por millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, para los actores y actrices la vida es una serie interminable de críticas. Una mala actuación cinematográfica puede vivir en la infamia tanto tiempo como una buena, y nadie es inmune.

Ya sean leyendas veteranas como Al Pacino y Robert DeNiro, o estrellas en la cima de sus carreras como Leonardo DiCaprio o Tom Hardy, incluso los mejores demostraron ser capaces de actuaciones bastante terribles.

A veces, estas actuaciones se encuentran con nada más que desdén, burla y nominaciones a los Razzie; otras veces, logran pasar bajo el radar de forma misericordiosa.

Para ser claros, los actores y actrices no siempre son culpables; muchas de las actuaciones en esta lista se produjeron en películas espantosas en las que se decepcionó los artistas con guiones o películas de mala calidad.

Aquí está la lista de The Independent de diecisiete de las peores actuaciones de algunos de los mejores actores y actrices del mundo.

Tom Hanks - Cloud Atlas (2012)

Hanks en realidad desempeña seis papeles diferentes en la ambiciosa película épica de las hermanas Wachowski que abarca una era, y de ninguna manera es malo en todos ellos. Pero su actuación como el gángster convertido en novelista, Dermot "Duster" Hoggins, podría ser la peor de toda la carrera de Hanks. Irónicamente vago, y con un acento que parece ser irlandés pero que resulta ser un mal cockney (de Londres), "Duster" es una creación que es mejor dejar en el bote de basura.

Tom Hanks como ‘Duster’ en la película ‘Cloud Atlas’ de las hermanas Wachowski (Warner Bros)

Nicolas Cage - The Wicker Man (2006)

Ha habido pocos, si es que hubo alguno, actores del calibre de Cage que ofrecieran tantas malas actuaciones; la suya es una carrera de extremos polarizadores. Aunque los apologistas pueden tratar de alegar "toma de riesgos en el estilo", el trabajo de Cage en la nueva versión de Wicker Man de 2006 permanece casi al final de la lista, un ejercicio de horror rural que se presenta como un exceso ridículo. Nunca más podrás decir "abejas" de la misma manera después de ver esto.

Halle Berry - Catwoman (2004)

Producida antes de que las películas de superhéroes se volvieran tan omnipresentes como el oxígeno, Catwoman fue un fracaso notorio cuando se estrenó. Berry en ese momento estaba en la cima de su estrellato, había ganado el Premio de la Academia a la Mejor Actriz unos años antes. A su manera ignominiosa, el papel de Catwoman de Berry también fue digno de un premio: recogió su premio Golden Raspberry en persona y bromeó en su alegre discurso de aceptación: “Para dar una actuación realmente mala como la mía, necesitas muchos malos actores a tu alrededor".

Berry en la muy criticada ‘Catwoman’ (Warner Bros/Dc Comics/Kobal/Shutterstock)

Al Pacino - Jack and Jill (2011)

Al Pacino, uno de los mejores actores de la historia, es conocido por tener su porción de (sobre) actuaciones cuestionables a lo largo de los años. Sin embargo, no hay ninguno en el suelo de manera tan discordante como su breve cameo en la tristemente mala película de Adam Sandler, Jack and Jill. Se interpreta a sí mismo, Pacino se abre camino a través de un anuncio musical de una bebida llamada "dunkaccino". No es muy gracioso, y Pacino parece casi degradado por su sola presencia en él.

George Clooney - Batman and Robin (1997)

No hay forma de que la culpa de este notorio fracaso de superhéroe pueda recaer solo en Clooney; de la cabeza a los pies, esta película era tonta, indulgente y mal concebida. Pero la estrella de Ocean's Eleven no se cubre de gloria con su versión del caballero oscuro, lo que resulta en lo que podría ser el peor Batman en pantalla que se recuerde.

Robert De Niro - Dirty Grandpa (2016)

Alguna vez considerado por muchos como el mejor actor del planeta, la estrella de De Niro decayó un poco en los últimos años. Aunque todavía puede sacar la grandeza de la bolsa (por ejemplo, The Irishman), su producción reciente ofrece una letanía de actuaciones irrelevantes, desde Little Fockers hasta The Comedian. Sin embargo, en puros y degradantes momentos de “cómo llegó a esto”, no hay nada a la par con Dirty Grandpa, en la que De Niro interpreta a un septuagenario cachondo que acompaña a su nieto (Zac Efron) a Florida para las vacaciones de primavera.

Zac Efron y Robert DeNiro en la vulgar y vilipendiada comedia ‘Dirty Grandpa’ (© 2016 DG Licensing, LLC. All R)

Russell Crowe - The Mummy (2018)

La falta de actitud general de esta producción de Tom Cruise ayudó a disfrazar la actuación de Crowe como el Dr. Jekyll (de la fama de "and Mr Hyde"), que fue silenciosamente el peor papel secundario de la carrera de Crowe. La escena en la que Crowe se mueve y se transforma del médico optimista al salvaje Mr Hyde es una de las más sobreactuadas de forma vertiginosa en la memoria reciente, y el CGI poco fiable es solo la cereza del pastel. Si Warner Bros' hubiera planeado (y anunciado prematuramente) “Dark Universe”, Crowe habría obtenido su propia película independiente como el personaje literario bifurcado. Qué maldición tan horrible y antigua podría haber sido.

Natalie Portman - Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002)

Las tres precuelas de Star Wars fueron bendecidas con una gran cantidad de actores habilidosos; los tres también presentaron algunas actuaciones bastante terribles, a menudo de esos mismos actores. Natalie Portman nunca fue bien atendida por el guión de Attack of the Clones, pero esta, no obstante, perdura como una de sus peores actuaciones. Al compartir la mayoría de sus escenas con el Anakin quejumbroso de Hayden Christensen, la Padme Amidala de Portman es dolorosamente rígida y desprovista de carisma; las crecientes tramas políticas que se desarrollaban en torno al Senado Galáctico tampoco le dieron a Portman espacio para mostrar sus considerables talentos.

Natalie Portman como Padme Amidala en ‘Attack of the Clones’ (LucasFilm)

Robert Downey Jr - Dolittle (2020)

Ha habido pocos hombres con un carisma tan natural como RDJ; la cámara lo ama, al igual que el público. Por lo tanto, no es una pequeña vergüenza que su carrera como actor después del éxito de Iron Man se limitara al Tony Stark de Marvel: desde Avengers en 2012, sus únicos papeles importantes que no son del MCU (universo cinematográfico de Marvel) fueron The Judge y Dolittle, ambos podrían describirse caritativamente como decepciones. Sin embargo, su papel como el médico que habla con animales en Dolittle debe ser el peor: un papel insípido y sin encanto en una premisa infantil clásica.

Tom Hardy - Capone (2020)

Como actor, Tom Hardy toma grandes decisiones. Esto es lo que lo hace grande; es gran parte de lo que imbuyó a películas como Bronson o Mad Max: Fury Road con una energía tan única y específica. Pero estas grandes elecciones no siempre dan resultado, lo que lleva a resultados raros en películas como la extraña película biográfica de Al Capone del año pasado. Los espectadores criticaron salvajemente la película en las redes sociales, y un crítico escribió que Hardy "gruñe, tose y se abre camino a través de escenas que carecen de cualquier forma de dirección, simpatía y/o propósito".

Tom Hardy como Al Capone en ‘Capone’ (Vertical Entertainment)

Adam Sandler - The Ridiculous 6 (2015)

Muchas de las actuaciones de Sandman pueden describirse como vagas, vulgares o simplemente malas, lo que hace fácil olvidar lo genial que es Sandler como actor. Cuando se aplica, ya sea en sus comedias de producción propia o en proyectos más dramáticos (Punch-Drunk Love; The Meyerowicz Stories; Uncut Gems), puede ser una fuerza a tener en cuenta. En Ridiculous 6, sin embargo, ni siquiera es una fuerza para ser tolerado. Interpreta a un huérfano blanco criado por nativos americanos en el Viejo Oeste, Sandler es, la verdad, terrible. La película es pobre y recibió una rara puntuación de cero por ciento en Rotten Tomatoes.

Leonardo DiCaprio - J Edgar (2011)

El hecho de que no hay mucho para elegir en cuanto a malas actuaciones es un testimonio de la consistencia de DiCaprio. J Edgar, sin embargo, es un fracaso total. Filmada en los embriagadores días antes de la victoria de DiCaprio como Mejor Actor, la película biográfica fue una táctica transparente para el oro del Oscar, en la que el actor se puso unas terribles prótesis para interpretar a una versión anciana del controvertido director del FBI. No es mucho mejor que un J Edgar Hoover más joven, claro, esta es una película mala e indulgente, una que la estrella del Titanic no logra elevar.

Michael Caine - Jaws: The Revenge (1987)

Debería haber sido un éxito conseguir a Michael Caine para la cuarta entrada en la franquicia de Jaws. Roy Scheider había dejado la franquicia después de Jaws 2 y se necesitaba la presencia de una estrella. Por desgracia, Caine no se cubrió exactamente de gloria. Por su parte, el actor británico se burló de los dudosos méritos de la película y declaró: “Nunca la he visto, pero a todas luces es terrible. Sin embargo, he visto la casa que construyó y es estupenda".

Michael Caine en ‘Jaws: The Revenge’ (Universal Pictures)

Naomi Watts - Diana (2013)

Este año se vio una interpretación superlativa de la difunta princesa Diana en la pantalla, cuando Kristen Stewart asumió el papel en la audaz y revisionista película biográfica Spencer. Sin embargo, los intentos anteriores de capturar a la "princesa del pueblo" no fueron tan afortunados, la película biográfica Diana de 2013 es el punto más bajo de la carrera de Naomi Watts. La estrella de Mulholland Drive es muy mala en su intento de interpretar al miembro de la realeza, pero la película en sí es un trabajo de mala calidad y mal concebido.

Idris Elba - Cats (2019)

Mirar la pantalla durante cualquier fotograma del musical Cats de 2019 es ver una mala actuación; este lugar también podría haber sido para Judi Dench, o Ian McKellen o Ray Winstone. No es necesariamente culpa de Idris Elba tanto como del maldito CGI, pero Macavity es una creación alienígena espeluznante, y no en la forma en que se supone que debe ser. Las alturas del Stringer Bell de The Wire nunca se habían sentido tan lejanas.

Idris Elba en ‘Cats’ (Universal Pictures)

Meryl Streep - Into the Woods (2014)

El lugar de Meryl Streep en el salón de la fama de Hollywood está fuera de cualquier duda; prácticamente tiene nominaciones al Oscar con una suscripción anual. No obstante, algunas de sus actuaciones y tics de actuación provocaron reacciones dudosas de los críticos. Su papel de bruja en Into the Woods es uno de sus puntos más bajos. Al magistral musical de Stephen Sondheim se le robó gran parte de su encanto y carisma para esta adaptación cinematográfica producida por Disney, y la actuación de Streep es exagerada y desagradable. La parte de la canción de apertura en la que tiene que rapear también es una pesadilla.

Glenn Close - Hillbilly Elegy (2020)

El papel de Glenn Close en esta condescendiente parte del subgénero rural Americana puede ser una de las peores actuaciones nominada a un Premio de la Academia. Close ha demostrado ser una de las mejores actrices de su generación, con actuaciones diversas pero de primer nivel en todo, desde The Wife de 2017 hasta el drama policial de FX The Shield, pero como la abuela "Mamaw" en Hillbilly Elegy, Close es, por desgracia, muy indulgente. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que Close hace tiempo que debe ganar un Oscar; gracias a Dios no se lo dieron por esto.