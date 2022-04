Los sets de filmación son propensos a la tensión. En los casos más útiles, esa tensión se canaliza hacia la propia obra. ¿Mad Max: Fury Road tendría la misma carga cableada y agotada si Tom Hardy y Charlize Theron no estuvieran ansiosos por estrangularse entre sí fuera de cámara?

Sin embargo, otras veces, la tensión puede ser perjudicial para la película en sí, ya que deja a todos los involucrados cansados, retraídos y ansiosos por salir del set por completo. Solo hay que preguntarle a Dwayne Johnson y Vin Diesel, hermanos caídos de la fama de Fast & Furious, y dos hombres que probablemente nunca volverán a compartir una escena. Vergonzoso.

Para explorar los beneficios y los inconvenientes de los actores que se pelean entre sí, o con sus directores, recopilamos 16 veces en las que los sets de películas demostraron ser lugares de trabajo increíblemente hostiles.

Tom Hardy y Shia LaBeouf

Si bien los detalles de la fricción en el set entre Tom Hardy y Shia LaBeouf siguen sin estar claros hasta el día de hoy, al menos sabemos que algo sucedió en el set del western de 2012 Lawless de John Hillcoat. En 2011, LaBeouf afirmó que él y Hardy tuvieron una pelea durante el rodaje, y Hardy agregó que LaBeouf lo había “noqueado”. Continuó: “Es un chico malo, malo. Es bastante intimidante también. Es un tipo aterrador”. Sin embargo, para confundir las cosas, LaBeouf dijo más tarde que Hardy estaba bromeando y que los dos se habían peleado levemente después de que Hardy encontró a LaBeouf y su novia desnudos. Además, afirmó que simplemente habían luchado, y que en la pelea, Hardy se había caído por un tramo de escaleras y se había noqueado. Si bien el origen de la disputa de la pareja de actores es un misterio, el propio Hillcoat dijo en una sesión de preguntas en Reddit que la pareja “definitivamente” tuvo una pelea. “Se intensificó hasta el punto en que ambos tuvieron que ser inmovilizados”, dijo.

Amber Heard y los cineastas detrás de ‘London Fields’

Una adaptación prometedora de Martin Amis sobre una mujer fatal clarividente, London Fields, se vio envuelta rápidamente en un drama legal derivado de lo que todas las partes han admitido que fue un escenario polémico. Los abogados de la estrella Amber Heard calificaron la película de “fiasco artístico” y argumentaron que “ningún actor respetable promovería [semejante] pedazo de basura”. Heard había demandado previamente al productor Christopher Hanley y su esposa Roberta por “explotación sexual”, alegando que se habían filmado escenas de desnudos con un cuerpo doble sin que ella supiera y se habían incluido en la película. Mientras tanto, Hanley negó las afirmaciones de Heard y la demandó, alegando que había violado su contrato, no había promocionado adecuadamente la película y había saboteado activamente el estreno de la película.

Para 2018, tres años después de que el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto se cancelara en el último minuto, London Fields finalmente se estrenó con baja taquilla y críticas deprimentes. Mientras tanto, el drama fuera de cámara parecía haber terminado, ya que todas las partes llegaron a un acuerdo y sin pagos adicionales. “Es muy importante que una actriz o cualquier mujer pueda ejercer su propio control sobre su propio cuerpo y su imagen”, dijo Heard a Associated Press tras el estreno de la película. “Me alegro de que la versión de la película que se estrena sea supuestamente respetuosa... con respecto específicamente a la desnudez y mi acuerdo de desnudez. Pero, de nuevo, esos problemas quedaron en el pasado”.

Tom Hardy y Charlize Theron

En 2020, las estrellas de Mad Max: Fury Road hablaron sobre su infame enemistad en el set de la película de 2015. Charlize Theron había admitido en ese momento que la pareja “se peleó con ganas” mientras filmaban el drama posapocalíptico. Al hablar con The New York Times, Tom Hardy dijo: “Creo que en retrospectiva, la situación me superó de muchas maneras. La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era encontrar en mí un socio mejor, tal vez más experimentado. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de esa ocasión”.

Theron agregó: “En retrospectiva, no tuve suficiente empatía para entender realmente lo que él debe haber sentido al ponerse en los zapatos de Mel Gibson. ¡Eso es aterrador! Creo que debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos el uno al otro: ‘Esto te da miedo y me da miedo a mí también. Seamos amables el uno con el otro’. De una manera extraña, estábamos funcionando como nuestros personajes: todo se trataba de supervivencia”.

En febrero de 2022, la trama se complicó cuando Theron afirmó que estaba “muy asustada” de Hardy en el set. Ella hizo las revelaciones en el libro Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, que detalla un encuentro acalorado entre la pareja después de que Hardy apareció tres horas tarde.

Dwayne Johnson y Vin Diesel

“Trasero de dulce” y “gallina” fueron los ingeniosos insultos que Dwayne Johnson inventó en 2016 para su coprotagonista de Fast & Furious, Vin Diesel. Durante una entrevista con Rolling Stone, Johnson explicó que la pareja de actores tienen “una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo abordamos la realización de películas y la colaboración”. Diesel luego afirmó que sus dificultades con Johnson se debieron a que él repartió consejos de actuación no deseados. “Mi enfoque en ese momento era mucho amor duro para ayudar a que [su] actuación llegara al nivel donde tenía que estar”, dijo Diesel a Men's Health.

En respuesta al comentario, Johnson dijo: “Me reí y me reí mucho. Creo que todos se rieron de eso. Y lo dejaré así. Y que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10 y Fast 11 y el resto de las películas de Fast & Furious que hagan sin mí”.

Amy Adams y David O. Russell

Enterrado en las filtraciones del hackeo de Sony en 2014, se afirma que Amy Adams y David O. Russell se enfrentaron en el set de American Hustle, la intrincada película de estafa de Russell del año anterior. Al hablar sobre su relación en 2016, Adams confirmó que el cineasta la hizo llorar debido a su proceso, que involucró hablar y gritar a sus actores en medio de la escena. “Él fue duro conmigo, no hay duda al respecto”, le dijo a GQ. “Fue mucho. Estaba realmente devastada en el set”. Agregó que no tiene intención de volver a trabajar con él.

David O. Russell dirige a Amy Adams en el set de ‘American Hustle’ (Atlas Entertainment/Kobal/Shutterstock)

George Clooney y David O. Russell

Adams fue solo una de las muchas estrellas que han confirmado la fricción con Russell. En el set de Three Kings de 1999, George Clooney se enfrentó al cineasta después de que “se volviera loco con un extra”, según el actor. “No iba a tolerar que humillara, vociferara y gritara a los miembros del equipo, a quienes no se les permitía defenderse”, dijo Clooney en 2003. “No creo en eso, y me vuelve loco. Mi trabajo era entonces humillar a las personas que estaban humillando”. También calificó el trabajo en la película como “la peor experiencia de [su] vida”.

Lily Tomlin y David O. Russell

Luego está Lily Tomlin, a quien se vio en imágenes filtradas del set de I Heart Huckabees de 2004 siendo gritada por Russell y dando una respuesta igual de subida de tono. Si bien las imágenes se volvieron virales en 2010 y abollaron un poco la imagen de Russell a la vista del público, Tomlin ha dicho repetidamente que la pareja se reconcilió después de unas horas de tensión. “No queremos portarnos mal; créeme, es vergonzoso. Es humillante, ¿sabes?”, ella dijo en 2011. “Porque simplemente te vuelves loco. Actúas como un loco. Pero adoro a David. Lo adoro como un talento”.

Julia Roberts y Nick Nolte

Después de protagonizar I Love Trouble junto a Nick Nolte, Julia Roberts no se contuvo en una entrevista con The New York Times en 1993. “Desde que lo conocí, como que nos molestábamos el uno al otro, y por supuesto que nos sacábamos de las casillas mutuamente”, dijo. Si bien Nolte puede ser “completamente encantador y muy agradable”, agregó, “también es completamente repugnante. Me va a odiar por decir esto, pero parece hacer todo lo posible para repeler a la gente. Es muy entretenido”. Roberts podría haber estado bromeando, no está claro, pero Nolte tomó sus comentarios en serio. “No es agradable llamar a alguien ‘repugnante’”, le dijo a Los Angeles Times. “Pero ella no es una buena persona. Todos lo saben”.

Alex Pettyfer y Channing Tatum en ‘Magic Mike’ (Warner Bros/Kobal/Shutterstock)

Channing Tatum y Alex Pettyfer

Mientras interpretaban a un par de amigos en Magic Mike, Channing Tatum y Alex Pettyfer no eran tan cercanos en la vida real. “No le caigo bien a Channing Tatum. Por muchas razones. Muchas son culpa mía”, dijo Pettyfer en una entrevista de 2015 en el podcast de Bret Easton Ellis. Según Pettyfer, las tensiones comenzaron porque él era “muy inseguro como ser humano” durante el rodaje y decidió estar solo en el set. “Eso me dio una mala reputación porque dijeron: ‘Oh, Alex cree que es jod*****nte mejor que los demás porque no habla con nadie’”. La acritud supuestamente solo empeoró cuando Pettyfer alquiló el apartamento de un amigo de Tatum y se salió antes de pagar los cuatro meses de renta atrasada que debía. Tatum nunca respondió públicamente a los comentarios de Pettyfer.

El reparto de ‘Steel Magnolias’ y Herbert Ross

A pesar de ser un clásico querido, el drama Steel Magnolias de 1989 tuvo una producción tortuosa, ya que la mayoría del elenco (Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine y Dolly Parton) peleó con el director Herbert Ross. “Mis recuerdos más profundos de la película fueron cómo nos unimos después de que él nos dijo a uno de nosotros o a todos que no podíamos actuar”, dijo Field en 2013. “Fastidió a Julia con ganas de venganza. Esta era prácticamente su primera gran película”. En 1993, Ross dijo que Roberts “se veía mal y tuvo una actuación muy mala” en la película. En respuesta, Roberts llamó a Ross “grosero y fuera de lugar”, y agregó: “Si cree que puede hablar de mí de una manera tan condescendiente y que yo me quede callada, entonces está loco”.

Parton también afirmó que Ross le decía repetidamente en el set que necesitaba clases de actuación. Perpleja, ella le dijo: “No soy actriz, soy Dolly Parton. Soy una personalidad que fue contratada para hacer esta película. Eres el director. Es tu trabajo hacer que parezca que estoy actuando”. Ross murió en 2001.

Bill Murray y Harold Ramis

La hermosa asociación cómica entre Murray y Ramis dio como resultado una serie de películas clásicas, incluidas Caddyshack, Ghostbusters y Groundhog Day. Pero fue este último proyecto, que Ramis dirigió y Murray protagonizó, el que condujo a una ruptura de 21 años. Según una biografía de Ramis de 2018 escrita por su hija Violet, la pareja de actores tenía una tensión tan volátil en el set que Ramis terminó agarrando a Murray por el cuello de la camisa y arrojándolo contra una pared. La biografía afirma que, después de que Murray dio por terminada su amistad, Ramis quedó “desconsolado, confundido y, sin embargo, no sorprendido por el rechazo”. Más de dos décadas después, ya que Ramis estaba en su lecho de muerte, Murray apareció en su puerta con una caja de donas y procedió a arreglar las cosas con su antiguo colaborador en el último minuto.

Dustin Hoffman y Meryl Streep

Meryl Streep ha dicho que Dustin Hoffman “se pasó de la raya” cuando la abofeteó en el set del drama de divorcio Kramer vs Kramer. Al referirse a la escena con Hoffman, Streep le dijo a The New York Times en 2018: “Esto es complicado porque cuando eres actor y estás en una escena, tienes que sentirte libre. Estoy segura de que, sin darme cuenta, he lastimado a personas en escenas que involucran contacto físico. Pero hay una cierta cantidad de perdón en eso... Pero me acababa de abofetear. Y se ve en la película. Se pasó de la raya”.

Hoffman dijo anteriormente que estaba pasando por un divorcio cuando grabó la película. “Estoy seguro de que me desquité con ella [Streep] durante toda la película”, le dijo al Huffington Post. “Las cosas que sentía hacia la esposa de la que me estaba divorciando en la vida real”.

Bill Murray y Lucy Liu

Lucy Liu y Bill Murray no eran exactamente los mejores amigos mientras grabaron la comedia de acción de 2000 Charlie’s Angels. Al hablar en el podcast Asian Enough de Los Angeles Times el verano pasado, Liu afirmó que no “entraría en detalles”, pero hubo un momento en el que se enfrentó a Murray mientras estaba en el set. Liu dijo que Murray “le lanzó insultos” a ella “una y otra vez”. “Fue injusto y estuvo fuera de lugar”, dijo. “Una parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no iba a quedarme sentada y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento”.

Murray no ha comentado públicamente sobre la pelea, pero los informes afirmaron anteriormente que “se quejó en voz alta” sobre la “técnica de actuación” de Liu en el set y que incluso detuvo una escena en progreso y señaló a Drew Barrymore, Cameron Diaz y Liu, una por una, diciendo en orden: “Entiendo por qué tú estás aquí, y tú tienes talento… pero ¿qué demonios estás haciendo tú aquí? ¡No puedes actuar!”.

Wes Anderson y Gene Hackman en el set de ‘The Royal Tenenbaums’ (James Hamilton/Touchstone/Kobal/Shutterstock)

Gene Hackman y Wes Anderson

No está claro qué molestó exactamente a Gene Hackman sobre su director de Royal Tenenbaums, Wes Anderson, pero dejó en claro en el set que no le agradaba. En 2011, la coprotagonista Anjelica Huston afirmó que Hackman le dijo a Anderson que “se pusiera los pantalones y actuara como un hombre”, mientras que Noah Baumbach recordó que Hackman llamó a Anderson “hijo de p**a” durante la filmación. Sin embargo, en cuanto a Anderson, no se arrepiente de haber elegido a Hackman para la película y dijo: “Es una gran fuerza y realmente disfruté trabajar con él. Aunque fue muy desafiante conmigo, fue muy emocionante verlo lanzarse a estas escenas”.

Faye Dunaway y Roman Polanski

La enemistad de Dunaway con Polanski en el set de la clásica película noir Chinatown pasó rápidamente a la historia de Hollywood. Según los informes, se pelearon por el vestuario, el cabello y las pausas para ir al baño. El cineasta afirmó que Dunaway era “difícil” —un beso de muerte para las mujeres de la mayoría de las épocas del cine— y la llamó “una molestia gigantesca” en la prensa. En su autobiografía, Dunaway afirmó que la misoginia llevó a que los incidentes en el set fueran ampliamente mal informados. Afirmó que Polanski era “incesantemente cruel”, y agregó que tenía una “necesidad interminable de humillarla”, además de demostrar un comportamiento que “rozaba el acoso sexual”.

Burt Reynolds y Paul Thomas Anderson

Burt Reynolds pudo haber recibido una nominación al Oscar por su trabajo en Boogie Nights de 1997, pero eso no calmó sus sentimientos hacia su director, Paul Thomas Anderson. La pareja se enfrentó en el set y Reynolds le dijo a GQ en 2015 que no volvería a trabajar con él a pesar de la aclamación de la película. “En cuanto a la personalidad, no encajamos”, dijo Reynolds. “Creo que principalmente porque él era joven y muy engreído. Cada toma que hicimos parecía la primera vez en la historia [que se había hecho esa toma]. Recuerdo la primera toma que hicimos en Boogie Nights, donde conduzco el coche hasta el Grauman’s Theatre. Después dijo: ‘¿No es asombrosa?’ Y nombré cinco películas que tenían el mismo tipo de toma. No era original”.