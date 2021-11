Paul Rudd reacciona tras ser nombrado el hombre vivo más sexy del mundo

Paul Rudd ha sido declarado el "hombre vivo más sexy" en 2021 por la revista People.

Rudd, conocido por sus papeles protagónicos en las películas de Marvel Ant-Man, This is 40 y Clueless, fue revelado como el ganador de este año en The Late Show with Stephen Colbert el martes por la noche (9 de noviembre).

En una entrevista con People, el actor dijo que espera que sus amigos lo molesten mucho por su nuevo título.

Bromeó: “No voy a intentar ser como ‘Oh, soy tan modesto’. Estoy haciendo tarjetas de visita".

Rudd agregó que su esposa de 18 años, Julie, estaba "estupefacta" cuando le contó la noticia.

“Pero sabes que fue muy dulce al respecto”, explicó el actor de 52 años. “Después de algunas risitas y conmoción, dijo: ‘Oh, lo hicieron bien’. Y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué va a decir?”.

Rudd dijo que espera que su nuevo título le otorgue una invitación a "esas cenas sexys" con George Clooney, Brad Pitt y Michael B. Jordan, todos ganadores recientes.

Otros homenajeados anteriores han incluido a John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham.

Sobre otras formas en las que su vida podría cambiar después de ser elegido como el hombre vivo más sexy de 2021, Rudd bromeó: “Me imagino que estaré en muchos más yates.

“Y probablemente trataré de mejorar la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto me ayudará a volverme más misterioso".

La primera gran actuación de Rudd se produjo en el clásico de culto de 1995 Clueless, protagonizada por Alicia Silverstone. También apareció en varias comedias como The 40 Year Old Virgin y This is 40, un derivado de la exitosa comediaKnocked Up.

Más tarde, el actor fue elegido como el superhéroe de Marvel Ant-Man. Desde entonces ha protagonizado Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Captain America: Civil Wary Avengers: Endgame.

Rudd aparecerá junto a Will Ferrell en la próxima serie de Apple TV + The Shrink Next Door, así como en la nueva Ghostbusters: Afterlife.

Información adicional de Associated Press.