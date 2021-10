Nick Offerman no es Ron Swanson. Han pasado seis años desde la última vez que el actor interpretó al brusco, pero adorable entusiasta del tocino y burócrata antigubernamental en Parques y Recreación y, sin embargo, todavía tiene que recordarle a la gente que no es él. Para ser justos, puedo ver por qué pensarían eso. En nuestra llamada, el actor también es un conversador brusco pero adorable. Disfruta de muchas de las mismas cosas que Swanson: carpintería, whisky, la naturaleza y hablar con franqueza. Y luego está la voz. Ese barítono suave e inconfundible, espeso y rico como una cucharada de crema espesa.

Offerman opera con la clave más baja. Está llamando desde su casa en Los Ángeles usando la cuenta de Zoom de su esposa, la actriz Megan Mullally (cuando menciono este detalle doméstico, dice que ciertamente "no es tan lindo" como ella). Lleva una camisa azul marino brillante y su bigote estilo Swanson está intacto, aunque ahora más gris y unido a una barba completa.

A lo largo de siete temporadas de Parks and Rec, Offerman hizo de la sana marca de amor duro de Ron su tarjeta de presentación. Fue una especialidad que llevó a la pantalla grande en comedias como Were the Millers, 21 Jump Street y su secuela. Recientemente, el hombre de 51 años ha incursionado en tarifas más serias. Su papel en la segunda temporada de Fargo de FX fue seguido por la serie dramática Devs, aclamada por la crítica, en la que Offerman interpretó a un consejero delegado de tecnología conspirador. Sin embargo, en su serie actual, alguna versión de Swanson se asoma inesperadamente.

Colin in Black and White cuenta la historia de la mayoría de edad de Colin Kaepernick, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco que se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos en una protesta contra el racismo y la brutalidad policial. Kaepernick fue reprendido por sus acciones por la institución de la NFL, que también se hizo eco de una gran parte de los estadounidenses. El docudrama de Netflix de Colin of Ava DuVernay aún no ha experimentado nada de esto. Es un adolescente, interpretado por el recién llegado Jaden Michael. La estrella de Offerman y Weeds, Mary-Louise Parker, interpreta a sus padres adoptivos, Rick y Teresa. El Rick de Offerman es un hombre de pocas palabras; ama a su hijo, pero no comprende sus dificultades.

Offerman llama a Kaepernick "lo más parecido a un superhéroe que tenemos en estos días". Pero no todos sienten lo mismo. El actor puede recordar las vacaciones familiares en 2016 discutiendo con familiares que dirían que el futbolista odia a Estados Unidos. “Soy considerado el copo de nieve de mi familia”, ofrece a modo de explicación. La serie llega cerca de casa por otras razones más literales también. Kaepernick creció en Wisconsin a solo unas horas al norte de donde se crio Offerman en Joliet, Illinois.

Aunque Hollywood es su hogar ahora, el actor lleva su educación de pueblo en la manga. Expresiones como "vaca sagrada" y "bueno, Dios" salen de su boca como melaza. "Oh chico" es otra delicia. Al hablar de lo pequeña que era realmente su pequeña ciudad, Offerman bromea: "Finalmente, tenemos una segunda tienda de comestibles". Desde entonces, la ciudad se ha convertido en una comunidad dormitorio para los viajeros que se desplaza diariamente a Chicago, pero cuando Offerman estaba creciendo, la población era de alrededor de 1,000. “Antes conocías a todo el mundo: el conductor del autobús escolar, todos los dueños de las tiendas y las familias campesinas, el cartero, o la mujer”, cuenta el actor, sonando un poco arrepentido. Offerman es el tipo de persona que hace esto a menudo: se esfuerza por ser inclusivo y se corrige a sí mismo cuando no lo es. Es una lente a través de la cual el actor ha reconsiderado gran parte de su infancia rural.

"Fue muy conservador", explica Offerman, quien es un demócrata vocal. “Es una comunidad increíblemente blanca con todos los adornos…” Aquí, adopta el tono de un trabajador del carnaval que lee una lista de premios en juego. “Tenemos homofobia. Tenemos xenofobia. Tenemos racismo. Tú dilo." Sin embargo, Offerman se inclina a ver lo bueno en las personas. Atribuye sus discriminaciones a la ignorancia más que a la malicia. “En lo que a nosotros respecta, tenemos buenos valores, vamos a la iglesia, trabajamos duro, somos personas decentes. Mis padres son la pareja de ciudadanos más desinteresada que he conocido en mi vida. Pero nadie piensa en por qué no hay personas de color en nuestra escuela”.

Siendo fiel a su educación en la vida en el campo, Offerman se crió como católico. Fue monaguillo antes de convertirse más tarde en lector responsable de recitar el evangelio. Sin embargo, el boato de la iglesia lo aburría. "Me di cuenta de que a nadie le gustaba". El estado de ánimo en la congregación era más parecido al de la sala de espera de un dentista, si los pacientes eran zombis. Y no del tipo frenético por la alimentación; el tipo catatónico. "Estaban haciendo los movimientos para poder ir a casa, ver el fútbol y comer". Desde entonces, cortésmente se alejó de la religión organizada.

Leer más: Madonna afirma que ‘no hay debate ni discusión’ sobre las vacunas debido a ‘cultura de cancelación’

Hay un buen recuerdo que Offerman tiene de su educación religiosa. “Teníamos a esta monja, la hermana Jezawena, que era una figura escandalosa”, menciona. La hermana Jezawena traía revistas pornográficas para que la clase las viera a fin de explicar por qué estaba tan mal. Offerman cuenta la historia con divertida incredulidad, con las cejas fruncidas. Por supuesto, él y sus compañeros, en torno a la edad de la pubertad, que arrasa con las hormonas, estaban extasiados. “Toda la clase estaba como, ‘Sí, hermana. Esta clase está funcionando muy bien. Quiero ser santo ‘”. Se ríe, juntando las manos en oración.

Fue en el teatro donde finalmente descubrió el sentimiento que la iglesia había estado tratando de evocar durante todos esos años. “Una vez que entré en ese mundo, me di cuenta, ‘Oh, esto es lo que estaban buscando’”. Bromea diciendo que sus sacerdotes en ese entonces “podrían haber usado un par de semestres de escuela de teatro”. También fue en la Universidad de Illinois donde Offerman se enfrentó a lo pequeño que había sido su mundo antes. Allí, realizó una gira por Japón haciendo teatro kabuki e hizo dos semestres de ballet. Fue recibido en el redil por “chicos generosos y mucho más geniales de la ciudad o los suburbios”. Sus amigos tenían hermanos mayores que les dieron la "buena mierda": las obras de teatro, álbumes, películas, libros de la contracultura. Offerman solo tenía la radio y la televisión a su disposición. “Definitivamente me sentí ignorante culturalmente al llegar entre ellos, pero me tomaron bajo sus alas y me pusieron en un camino de tutela que todavía camino hasta el día de hoy”. Él tuvo éxito. Allí, en Illinois, a principios de los noventa, cofundó Defiant Theatre. Su compañía experimental de Chicago ganó elogios por producciones que iban desde Shakespeare hasta Stephen King. A pesar de esto y del éxito que siguió, Offerman insiste en que "todavía está tratando de ponerse al día".

Aun así, el actor ha aprendido que hay un valor incomparable en su educación menos metropolitana. “Me tomó años comprender que mis experiencias en la vida eran tan valiosas como las de cualquier otra persona”, explica, atribuyendo el cambio al escritor y activista ambiental Wendell Berry. “[Mi crianza] me dio un punto de vista que la gente encuentra refrescante, inexplicablemente”, dice riendo. "Y por Dios, voy a aprovechar todo eso".

Un culto considerable ha crecido alrededor de Offerman durante la última década. Una recopilación de 30 minutos de los mejores momentos de Ron Swanson tiene 31 millones de visitas en YouTube. Una búsqueda rápida en Google arrojará cientos de fotografías que muestran el rostro de Offerman con tinta permanente en varias partes del cuerpo. La carpintería, el whisky, la voz corpulenta, el impresionante vello facial: todo ello ha llevado a una imagen de Ron Swanson, el personaje, y por extensión de Nick Offerman, el actor, como un hombre de hombre. El tipo definitivo que corta leña y bebe whisky junto al fuego.

“Nunca se me ocurrió que me acusarían de tal masculinidad”, explica. “Nunca propuse, ‘Oh, voy a ser una figura masculina’”. Mantener un bigote no era una búsqueda de la hombría. Creció uno porque su tío Don y su tío Dan tenían bigotes cuando él era un niño. También creció con dos hermanas "que me podían dar una paliza". “Algunos de nosotros usamos herramientas y bistec a la parrilla, algunos de nosotros cosimos ropa. Y me gusta hacer todas esas cosas. Me enorgullezco mucho de mi costura. Y no lo considero varonil o femenino, solo lo considero práctico".

Offerman sigue "desconcertado" de que algunas personas crean que Swanson hubiera votado por Trump. Incluso si eso fuera cierto, me asegura de todo corazón que no lo es, el actor está doblemente confundido por la idea de que cualquiera esperaría que el actor que lo interpreta también lo haga. De hecho, los eventos de esta mañana dieron el ejemplo más reciente. Offerman había estado revisando las reseñas de su libro en Amazon cuando vio una que lo hizo temblar. Hace una pausa, pensando por un momento antes de decidirse a leerme palabra por palabra, presumiblemente para entender el absurdo absoluto. El actor saca su teléfono y comienza: “No juzgues un libro por su portada. Este libro no es lo que esperaba. Está repleto de política, de tendencia liberal, y no se trata mucho de explorar la naturaleza ... ". Continúa recitando la reseña en su totalidad, interrumpiendo en algunos momentos para agregar su propio comentario (" ¡Dice que desprecio la caza! ¡caza!"). Continúa: “Finalmente, en mayúsculas, la persona escribe: ‘El autor NO es Ron Swanson ... Simplemente otra élite liberal, pretendiendo ser algo que no es. Una triste revelación para este crítico ...’”. Desvía la mirada hacia la cámara en un falso documental al estilo de Parks and Rec de incredulidad incrédula. Cuando Offerman no "se burla de la opinión un tanto extraña que tiene alguien de Fox News sobre él, están aplastados", expresa. "Casi se puede ver a esta persona llorando y sintiendo la traición mientras escribe".

Otras veces, el actor verá a políticos cuya política desprecia usando memes de él. "Pensaré: ‘Oh, qué fastidio’". Hoy, como muchos otros, Offerman vio el tweet viral de Mitt Romney, "un republicano bastante extraño de la Iglesia Morman en Utah", disfrazado de Ted Lasso, el simpático y adorable personaje de entrenador de fútbol interpretado por el vocalista demócrata Jason Sudeikis. "Todos esos personajes y todas las personas que crearon ese contenido te odiarían", opina Offerman sobre el fenómeno de manera más general. El actor, sin embargo, agrega que “a todos se les debe permitir que les guste lo que les gusta”.

La coprotagonista de Offerman Parks and Rec, Amy Poehler, lo ha descrito como poseedor de “todos los cimientos de macho, pero el corazón de una joven adolescente enamorada”. Es una evaluación precisa del hombre que me habla ahora, que visiblemente se ilumina al hablar de su esposa. "Ella es como si la carrera de Mel Brooks fuera una mujer increíblemente hermosa y talentosa", dice efusivamente. Offerman le propuso matrimonio a Mullally en Regent’s Park junto al jardín japonés usando una pequeña caja de anillos en forma de corazón de nogal que había tallado a mano en su carpintería. De todas las cosas que ha hecho, incluida una réplica de la pipa de Gandalf de El señor de los anillos y una caja con forma de ataúd para guardar la hierba de su amigo, esta caja de anillos es su favorita. "Esa es la historia más importante de mi vida".

Mullally también es una gran parte de por qué Offerman ya no fuma marihuana. Solía fumar con regularidad, dando una entrevista a The High Times en 2013 después de comer una galleta comestible con chispas de chocolate y tocino de arce. "Mi vida es lo suficientemente feliz como para no quererla", dice ahora el actor. Pero está triste porque su predilección no se superpuso con el apogeo actual de la droga. Offerman agita el puño con fingida indignación. "Cuando dependía de la marihuana para escapismo, no podía conseguir las cosas buenas y ahora que puedo pagar la marihuana más increíble, ¡no la quiero!" Todavía guarda un escondite en su casa, por si alguna vez cambia de opinión.

¿Y qué nos depara el resto del día? No tiene tiempo para ir de excursión, revela, porque tiene la “maravillosa tarea de firmar libros”. Luego preparará un almuerzo para él y Megan. Pensándolo bien, saldrá a correr más tarde. "Voy a mirar algunas hojas mientras lo hago”, asegura. Offerman es realmente el residente más sano de Hollywood.

‘Colin in Black and White ’ ya está disponible para transmitir en Netflix