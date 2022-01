The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window llegó a Netflix, y unos espectadores le recuerdan a otros de una cosa mientras la miran.

La serie de comedia cuenta con la participación de la estrella de The Good Place, Kristen Bell, quien interpreta a Anna, una psicóloga infantil que se convirtió en una reclusa y alcohólica tras una tragedia personal.

Después de ver a unos nuevos vecinos mudarse al otro lado de la calle, es testigo de un asesinato a través de la ventana y se empeña en averiguar qué le sucedió a la víctima.

The Woman… demuestra ser popular entre los usuarios de Netflix. Llegó al número 1 en el ranking de los 10 principales de la plataforma de streaming.

Muchos fans de la serie, sin embargo, tienen que recordar a otros que no están tan interesados que The Woman… es una parodia, que no debe tomarse en serio.

La serie satiriza los arquetipos y clichés de los thrillers que han surgido hace poco, como la película de Netflix de 2021 muy criticada The Woman in the Window, protagonizada por Amy Adams; y la película de 2016 The Girl on the Train , en la que Emily Blunt interpretó un papel similar en una historia parecida.

“Me sorprende muchísimo que la sección de comentarios y las respuestas de Twitter a los tráilers de The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window estén repletas de personas que no entienden ni remotamente que pretendía ser una parodia”, escribió un espectador.

Otro agregó: “El hecho de que algunas personas no entiendan que la mujer en la casa al otro lado de la calle de la niña en la ventana es una sátira es gracioso para mí. Está en el nombre”.

“Preocupado por la cantidad de personas que no entienden que [este] es un programa de parodia satírica… como si no pudiera ser más obvio”, comentó otro fan.

La serie está disponible para ver completa en Netflix en este momento.