Los espectadores disfrutan de la parodia de suspenso de Netflix, The Woman in the House Across the Street from the Woman in the Window, pero ¿a qué películas hace referencia la exitosa serie?

Desde su lanzamiento el 29 de enero, la serie de Kristen Bell se ha mantenido en el Top 10 de la plataforma. El miércoles 2 de febrero, The Woman in the House alcanzó su cuarto día en el número 1.

Bell interpreta a Anna, una pintora que se convierte en una reclusa y alcohólica después de una tragedia personal.

Después de hacerse amiga de su nueva vecina y su pequeña hija al otro lado de la calle, es testigo, a través de su ventana, de lo que cree que es un asesinato y se esfuerza por descubrir la verdad.

Aunque algunos espectadores no se dieron cuenta al inicio, The Woman in the House no es un verdadero thriller sino una parodia de las películas del género que han salido hace poco. Entonces, ¿qué películas satiriza el último éxito de Netflix?

The Woman in the Window

Esta es quizá la referencia más obvia de la lista. The Woman in the House comparte muchos temas con el fracaso de Netflix de 2021, The Woman in the Window. Ante todo, ambas protagonistas se llaman Anna. La película, que tuvo muchas malas críticas, protagonizó a Amy Adams como una psicóloga infantil que se volvió agorafóbica después de sufrir una tragedia. Del mismo modo, la Anna de Bell desarrolla un caso debilitante de ombrofobia (miedo a la lluvia) después de la pérdida de su familia.

En ambas películas, se ve a las protagonistas hablar con los fantasmas de sus familias muertas.

Al igual que en The Woman in the Window, Anna de Bell cree que ve un asesinato en la ventana de la casa al otro lado de la calle solo para que todo mundo le diga que la presunta víctima todavía está viva.

Emily Blunt protagoniza como Rachel en la película de 2016 ‘The Girl on the Train’ (YouTube)

The Girl on the Train

Hay numerosos momentos a lo largo de The Woman in the House que hacen eco de la película de Emily Blunt de 2016. Si bien el alcoholismo en los thrillers no es exclusivo de The Girl on the Train (la protagonista de Adams en The Woman in the Window también bebe botellas de vino), el abuso de sustancias es un punto focal de la película.

En The Girl on the Train, el personaje de Blunt se convierte en una narradora cada vez menos confiable mientras bebe vodka de una botella de agua durante todo el día. The Woman in the House insiste en el problema con la bebida de Anna, ya que se la ve beber de forma cómica copas grandes de vino y guardar los corchos en un tazón lleno.

También está el hecho de que Anna se siente atraída románticamente por el supuesto asesino, de manera similar a cómo el personaje de Blunt está interesado en el esposo (Luke Evans) de una niña desaparecida (Haley Bennett).

Rear Window

Parece casi un sacrilegio comparar The Woman in the House con Rear Window, pero las similitudes son evidentes, aunque solo sea porque las películas que la serie satiriza están muy inspiradas en el clásico de Alfred Hitchcock.

Al igual que el Jeff de Hitchcock (James Stewart), Anna ve lo que cree que es un asesinato en el apartamento de su vecino y se obsesiona con resolver el misterio. Las muchas tomas de Anna que mira desde su sofá hacia las ventanas de la casa al otro lado de la calle son referencias al estilo de filmación de Rear Window.

James Stewart como Jeff en ‘Rear Window’ (Snap/Shutterstock)

The Hand that Rocks the Cradle

A lo largo de The Woman in the House, Anna tiene numerosas interacciones con un amable trabajador que al parecer tiene una lista interminable de trabajos que hacer en su calle. El tema del personaje de un hombre inocente y corpulento se ha utilizado en muchas películas. La referencia en The Woman in the House, sin embargo, parece referirse al thriller de 1992, The Hand That Rocks the Cradle. En dicha película, Ernie Hudson interpreta a un amable jardinero capaz detectar la mentira de la villana de la película, Peyton Flanders, interpretada por Rebecca de Mornay.

Copycat

Irónicamente, Copycat es otra película de la que toma prestada The Woman in the House. Sigourney Weaver interpreta a una perfiladora (personas que elaboran perfiles psicológicos de víctimas o perpetradores) criminal llamada Helen Hudson, que se vuelve agorafóbica después de que la atacara un asesino en serie.

Final Analysis

Parte del cuarto episodio de The Woman in the House ocurre junto a un faro, donde aparentes retrospectivas muestran a Neil (Tom Riley) como acompañante en una excursión para la clase de su hija. Allí, besa apasionadamente a la maestra de su hija, antes de que ella caiga en picada de forma misteriosa hacia su muerte. La ubicación junto al mar de la escena recuerda a Final Analysis de 1992, protagonizada por Richard Gere y Kim Basinger, cuyo clímax se desarrolla en un faro.

Michael Douglas y Glenn Close en ‘Fatal Attraction’ (Rex Features)

Fatal Attraction

No es otra que la leyenda del thriller psicológico, Glenn Close, quien cierra la primera temporada de The Woman in the House. La estrella aparece en los momentos finales del programa como una mujer misteriosa que aborda el avión de Anna a Nueva York.

El personaje de Close le dice a Anna que se dirige a la ciudad “por negocios”, pero no pasa mucho tiempo antes de que Anna descubra a su nuevo compañera de vuelo muerta en el baño del avión. Sin embargo, cuando Anna intenta alertar a la azafata, parece que el cuerpo ha desaparecido. Aunque el cameo de Close en la serie no hace referencia exactamente al clásico thriller de la actriz de 1987, Fatal Attraction, la mera visión de la actriz trae a la mente la película.

Flightplan

En la escena final del programa, se ve a Anna tratar desesperadamente de decirle a la tripulación del avión que el personaje de Glenn Close está muerto en el baño. Pero no solo ha desaparecido el cuerpo, la azafata también le dice a Anna que nadie se ha sentado a su lado en todo el vuelo... La escena establece una premisa casi idéntica a la película de 2005 Flightplan, protagonizada por Jodie Foster como una madre en un avión. Cuando se despierta y descubre que su hija de seis años ha desaparecido, le dicen que su hija no existe.

‘The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window’ está disponible para ver en Netflix