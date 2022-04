Cómo Selling Sunset se convirtió en el reality más adictivo de la TV

En un lujoso evento en una mansión de Hollywood Hills cotizada en casi £33 millones, los agentes inmobiliarios y estrellas de Selling Sunset, de Netflix, Chrishell Stause y Christine Quinn se enfrentan. “Tantas veces me has traído energía tóxica”, le dice Stause a su compañero de trabajo. “Cada vez que trato contigo, haces algo loca, ridículamente hiriente. Como decirles a todas las chicas que no les den me gusta a mis Instagrams. Como cuando hiciste una fiesta y te burlaste de mí en la lista de bebidas ante cientos de tus invitados”. Era un cóctel personalizado que consistía en ginebra Hendrick's, jugo de piña, tónica y limón, llamado “Chrishell's Dos Caras Tonic”. Mientras las dos mujeres expresan sus sentimientos, los amigos y compañeros de trabajo de ambas observan desde un costado, haciendo apuestas sobre quién será arrojada a la piscina.

Ese momento lleno de tensión fue uno de los primeros momentos destacados de Selling Sunset, que inicia su quinta temporada el 22 de abril. El reality show que documenta una tierra de fantasía de riqueza extrema, con agentes en tacones de aguja que venden casas de lujo a los compradores más ricos del mundo, ha alcanzado desde entonces un nivel de éxito y visibilidad más allá de la imaginación más loca del elenco y el equipo. “Se [convirtió] en este espectáculo superficial”, me dice Stause. “La gente empezó a verlo y luego empezó a hablar de él. Lo siguiente que supimos es que se sentía como que todos lo estaban viendo y hablando de eso”.

El creador y productor ejecutivo de Selling Sunset, Adam DiVello, quien anteriormente produjo los reality shows de OG SoCal The Hills y Laguna Beach, está igualmente agradecido por la recepción abrumadoramente positiva. Le envían “cientos” de posibles ideas de nuevos programas a la semana, “y por lo general nunca es el elenco correcto de personas”. No es así con Selling Sunset. “La gente nos pregunta todo el tiempo: ‘¿Hay un guion?’. Y siempre digo: ‘Si lo hiciera [un guion de los programas], se me ocurrirían historias mucho más grandes’”, dice DiVello. “Gracias a Dios tuvimos mucha suerte con nuestro elenco. Encontramos a las personas adecuadas para seguir, ¿sabes?”.

Desde sus inicios, Selling Sunset de Netflix se ha ganado al público con sus representaciones de propiedades ultracaras de Los Ángeles y su drama de oficina infinitamente jugoso. Pero si le preguntamos a DiVello por qué tantos espectadores extra sintonizaron el reality durante el confinamiento por covid-19, su respuesta es: “Escapismo”. Continúa: “Creo que la gente solo quería un escape. A la gente le encanta ver las casas. Pudieron ver a la gente salir, hacer cosas y disfrutar de la vida. Nadie llevaba cubrebocas en ese momento [de la filmación]”.

Con sede en West Hollywood, la compañía de bienes raíces de lujo Oppenheim Group está dirigida por los hermanos Jason y Brett Oppenheim y da trabajo a los agentes convertidos en influencers Stause, Quinn, Mary Fitzgerald, Davina Potratz, Heather Rae El Moussa (nacida con el apellido Young), Maya Vander y Amanza Smith. El show parece existir en un mundo aparentemente lejos de la enfermedad y la pérdida. Incluye cameos de compradores potenciales célebres, como Karamo Brown de Queer Eye, la estrella de Shang-Chi Simu Liu y el rapero French Montana. Cada episodio es una maravilla visual de mansiones en expansión, piscinas infinitas, paisajes exuberantes, vestidores con más pies cuadrados que los dormitorios principales de la mayoría de las personas y cocinas espaciosas y deslumbrantes.

Incluso las grandes celebridades son fans. A través de las redes sociales, Stause se enteró de que “Mindy Kaling ve nuestro programa. Y Lena Dunham. Todas estas mujeres poderosas que están haciendo sus propios programas de televisión. Y de repente te enteras de que están viendo tu programa. Es bastante emocionante”.

Nacida con el nombre Terrina Chrishell Stause en Draffenville, Kentucky (pero no en una gasolinera Shell, un rumor antiguo que ya aclaró), Stause es a la vez dulce y pragmática en persona. Esa practicidad es sin duda el resultado de una crianza difícil, que exploró con más profundidad en su autobiografía recientemente publicada, Under Construction: Because Living My Best Life Took a Little Work. Mientras crecía, la familia de Stause vivió pobreza y falta de vivienda; una vez que se graduó de la universidad, Stause viajó a la costa oeste, donde trabajó como mesera y audicionó para papeles en cine y televisión. Antes de Selling Sunset, Stause era mejor conocida por interpretar a Amanda Dillon en la telenovela All My Children y Jordan Ridgeway en Days of Our Lives. En 2016 obtuvo su licencia inmobiliaria y dos años más tarde se incorporó al Grupo Oppenheim. Aunque ha logrado un verdadero éxito personal y profesional en Selling Sunset, volviéndose muy cercana a Fitzgerald y las otras mujeres, su contraste es, sin duda, Quinn, a quien acusó de intentar arruinar su vida en el final de la cuarta temporada.

DiVello sintió que era importante que el programa presentara una variedad completa de “personajes” con los que los espectadores pudieran relacionarse fácilmente. La primera temporada comenzó con la contratación de Stause por parte de Oppenheim Group, quien recientemente había obtenido su licencia de bienes raíces y podía actuar como sustituta de la audiencia. “Tratamos de centrarnos en [elegir personas] que sean representativas de todos”, explica DiVello. “Tiene que haber alguien grande y ruidoso como Christine. Luego tenemos a alguien como Mary, que es más una persona con moral. Creo que todo el mundo encuentra a alguien a quien se apegan, o en quien se encuentran. Creo que todos hacemos eso con los programas de telerrealidad hasta cierto punto”.

Este es quizás otro indicador de por qué Selling Sunset ha resonado a un nivel tan profundo entre los fanáticos de todo el mundo. Netflix no hace públicos los datos de sus espectadores, pero Parrot Analytics estima que el programa actualmente se ubica en el percentil 83.2 en el género de los reality, lo que significa que tiene una demanda superior al 83.2 por ciento de todos los realities en el Reino Unido. A pesar de que los agentes del Grupo Oppenheim parecen tener vidas perfectas e instagrameables, el programa no rehúye mostrar problemas personales importantes y cómo tratan con ellos.

Podría decirse que una de las historias más conmovedoras de la serie se desarrolló en la tercera temporada, cuando Stause recibió un mensaje de texto de la estrella de This Is Us, Justin Hartley, con quien llevaba casada dos años, explicando que solicitaría el divorcio. Con su permiso, las cámaras siguieron a Stause y capturaron su conmoción y proceso emocional en tiempo real. Además de su divorcio, perdió a sus padres por cáncer de pulmón entre 2019 y 2020. Su compañera de trabajo, Amanza Smith, también pasó parte de la serie tratando de obtener la custodia total de sus dos hijos pequeños, cuyo padre es su exesposo, el exjugador de la NFL Ralph Brown. Brown, que dejó de pagar la manutención de los hijos en 2015, desapareció en 2019 y no ha vuelto a aparecer.

Puedes hundirte o nadar en las redes sociales. Creo que he encontrado la forma adecuada [de manejarlo] Chrishell Stause

A medida que Selling Sunset llega a su quinta temporada, continuará explorando las carreras y relaciones de los agentes. Está la relación romántica de Stause con Jason Oppenheim, el ascenso de Mary Fitzgerald a gerente de oficina, el compromiso y la boda de Heather Rae El Moussa, y las continuas peleas de todo el grupo con Quinn, quien se hace amiga de una nueva agente de Manhattan Beach, Chelsea Lazkani. La serie también mostrará los romances de las nuevas incorporaciones de la cuarta temporada, Emma Hernan y Vanessa Villela.

Podría decirse que la historia más esperada de la temporada será la relación de Stause con Oppenheim, aunque la pareja se separó después de unos meses de noviazgo en diciembre de 2021. Mientras se prepara para volver a ver su relación, Stause dice que todo el proceso (filmar y promocionar la quinta temporada) ha sido “una bendición y una maldición”. “En la vida real, uno lo habría superado mucho más rápido”, admite, antes de adoptar un tono más optimista. “Dicho esto, siento que estamos más cerca que [nunca]. Si tienes dos personas que realmente se respetan y hay un amor real allí, entonces, a largo plazo, eso realmente ayuda a construir los cimientos para una relación en la que no hay nada de lo que no hayamos hablado”.

“Una cosa es decir que eres amigo de tu ex cuando este entra a un restaurante y le dices: ‘Oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien’. Esto es diferente. Realmente teníamos que esforzarnos. Estoy orgulloso de eso. Nunca antes había tenido eso con alguien después de [una ruptura]. Realmente lo considero un amigo muy cercano”.

Chrishell Stause y Jason Oppenheim en Selling Sunset (Netflix)

Por su parte, Oppenheim dice que la ruptura aún es demasiado reciente para discutirla a profundidad. Pero es igualmente sincero cuando habla de ver cómo Selling Sunset lanza a Stause y a las otras mujeres a nuevas estratosferas de fama y oportunidades. “La parte más gratificante es ver triunfar a las personas que más amo”, expresa Oppenheim. “Y de muchas maneras diferentes: profesional, social y económicamente. A medida que comencé a sentirme más cómodo con mi propio éxito, lo que se vuelve más gratificante en estos días es ver a aquellos que amo y me importan tener éxito y compartir algo juntos”.

Fitzgerald retoma el sentimiento de Oppenheim, pero es sincera sobre las dificultades que conlleva filmar un exitoso reality de Netflix. “Es un poco raro”, confiesa ella. “Nunca he tenido el objetivo de estar en el ojo público. Entonces, cuando salgo, si estoy en una alfombra roja [o] en eventos, estoy lista para eso y digo, ‘esto es divertido’. Pero si estoy sentado en un pub o de vacaciones en una piscina y veo a la gente mirándome, pienso: ‘¿Por qué lo hacen? ¡Ahhhh, esto es raro!’”.

El elenco también está sujeto a las exageraciones de las redes sociales, con las que interactúan en diversos grados. Mientras que Oppenheim casi no pasa tiempo en Instagram, Stause dice que ha “aceptado” los comentarios en internet. “Te hundes o nadas”, reconoce. “[Pero] encontré esta tribu de apoyo que realmente fomenta la transparencia. Siento que he encontrado la manera correcta [de manejarlo]. No estoy tratando de decir que soy inmune a tener esos días en los que tal vez alguien dice algo que me afecte. Pero diré que son muy pocos y distantes entre sí”.

Davina Potratz, El Moussa y Quinn en Selling Sunset (Netflix)

Para DiVello, que ha producido múltiples realities sobre ciudades lujosas en climas cálidos, incluidos los próximos spin-offs de Selling Sunset, Selling Tampa y Selling The OC, la genialidad del programa en última instancia proviene de apoyarse en el concepto de Los Ángeles como una tierra de ensueño visual. “En The Hills sentí que LA era uno de los personajes del programa”, explica. “Presentamos a Los Ángeles de una manera que era un mundo de fantasía... Tengo tantas personas que vienen y me dicen: ‘Me mudé a Los Ángeles por The Hills‘. Y creo que con Selling Sunset, estaba muy emocionado de hacer lo mismo otra vez. Pero ahora es [la década de 2020]. ¿Cómo podemos mejorarlo?”.

El programa ciertamente se ha basado en ese impulso. El 24 de abril, Netflix filmará el primer especial de reunión del programa con Tan France de Queer Eye como anfitrión. Mirando hacia el futuro, DiVello se contenta con mantener Selling Sunset mientras Netflix, los espectadores y el Grupo Oppenheim lo reciban. “Creo que lo bueno de este show es que realmente se trata de la oficina de Oppenheim”, dice. “A diferencia de The Hills, que en realidad se trataba de Lauren [Conrad], ¿verdad? Es como Sex and the City y ella era la Carrie Bradshaw. Pero esta es una oficina de trabajo. Hay agentes que van y vienen, y gente que tiene bebés. Hay muchos cuestionamientos [sobre] quién se queda y quién se va, y [si] las personas [están] en el punto de sus vidas en el que pueden seguir haciendo esto. Entonces, a medida que ingresan nuevos agentes, espero que pueda continuar por siempre y para siempre”.

'Selling Sunset' estrena su quinta temporada en Netflix el viernes 22 de abril