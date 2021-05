Line of Duty y Wandavision, una muestra de que los maratones en streaming no siempre son una buena idea

H

abía un antes de Netflix y hay un después de Netflix. El impacto del servicio de streaming en el panorama televisivo moderno no puede subestimarse: ha alterado todo, desde los hábitos de visualización hasta la estética de la televisión en sí. Si bien hay un montón de insufribles nuevas empresas de Silicon Valley que repiten la palabra "innovación" como un mantra budista, Netflix puede reclamar el término con la mayor confianza. Netflix se introdujo temprano en el juego de la transmisión desde sus orígenes como un servicio de alquiler de DVD por correo, y fue un innovador extraordinario, encabezando la "revolución de la transmisión" y dando a las convenciones de la televisión probadas por el tiempo una rigurosa reorganización desde sus primeros días de producción de contenido. Esto incluyó el cambio de una transmisión semanal de nuevos episodios a un volcado de contenido de una sola vez, diseñado para imitar el atractivo de los conjuntos de cajas de DVD. Se acabaron las franjas horarias, Binging estaba de moda.

El formato fue imitado por otros, incluidos los servicios de transmisión rivales y las emisoras tradicionales, como la BBC y Channel 4, que ahora lanzan rutinariamente series selectas en un solo bloque en línea. Pero en los últimos meses, ha habido algunas excepciones de alto perfil. Disney Plus insistió en lanzar su prominente serie original, incluido el brillante spin-off de Star Wars The Mandalorian, y la serie de franquicias de Marvel WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, semanalmente. Es posible que Beeb haya adoptado el modelo de atracones para algunas de sus series importadas, pero los originales más importantes, como Bloodlands de este año y, por supuesto, Line of Duty, se lanzan tradicionalmente, un episodio a la vez. Numerosas cadenas de EE. UU. también se han apegado a los patrones de lanzamiento tradicionales, incluida HBO, cuya tensa serie de misterio The Undoing demostró ser un éxito infalible en el Reino Unido el año pasado cuando se difundió en Sky durante una serie de semanas. Gradualmente, se vuelve cada vez menos claro si el cambio radical de Netflix fue una buena idea en primer lugar.

El lanzamiento de una nueva serie de Netflix suele seguir un patrón. Llega al servicio y es discutido, revisado, memed y promocionado en las redes sociales por el público en general. Luego, después de un par de días o una semana o, en casos raros, dos o tres, la conversación se apaga. Netflix lanza una nueva serie y una película cada semana; este breve ciclo de relevancia es posiblemente una característica, no un defecto. Ciertamente, hay programas que se benefician del modelo de atracones: los éxitos inesperados de boca en boca como Tiger King probablemente encontraron una audiencia más grande porque la gente pudo devorar rápidamente y luego recomendar. Pero para las series más grandes de la plataforma (como Stranger Things o The Witcher) está disminuyendo bastante.

Line of Duty y WandaVision son programas muy diferentes, pero con un atractivo central similar; los fanáticos pasaron semanas tratando de "resolver" los misterios del programa, revisando el último episodio en busca de pistas y presagios. En WandaVision, esto era un misterio sobrenatural, relacionado con la extraña realidad de una falsa comedia en la que Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) estaban atrapados. En Line of Duty , los misterios eran innumerables, pero el principal de ellos: reconstruir la identidad del corrupto topo policial conocido como "H".

Ambas series duró alrededor de un mes y medio. Ambas series estuvieron al frente del discurso de la cultura pop a lo largo de la totalidad de sus carreras. Y ambas series simplemente no habrían funcionado como lanzamientos de atracones. Los fanáticos habrían tenido que exprimir sus teorías e investigaciones en el tiempo que lleva preparar una taza de té entre episodios.

El modelo semanal ha dado sus frutos: BBC y Disney informaron cifras récord de audiencia para los respectivos programas. El final de Line of Duty atrajo a $12.8 millones de espectadores del Reino Unido, un 56.2% de la audiencia total de espectadores del país. Al igual que Netflix, Disney Plus no publica cifras completas, pero reveló que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier se ubican como los estrenos de series más vistas del servicio, y los datos de Nielsen sugieren que la audiencia de WandaVision creció significativamente a medida que alcanzó su final.

No son solo este tipo de programas retorcidos y centrados en el misterio los que funcionan mejor en un horario de transmisión prolongado. Desde dramas más pesados hasta comedias de situación espumosas, la mayoría de los programas de televisión se benefician enormemente de un poco de espacio y tiempo. La buena televisión requiere tiempo para procesarse. ¿Los Soprano habrían funcionado tan bien si cada temporada se hubiera depositado en vertederos de contenido de 12 episodios? ¿O Juego de Tronos?

Un calendario de lanzamientos constante y repetitivo fue el atractivo principal del éxito de la televisión durante décadas. A diferencia del cine, la televisión es (o fue, históricamente) un medio de larga duración. Podrías llegar a conocer personajes con el tiempo, llegar a formar una relación con ellos. La única relación que promete el modelo de Netflix es una frenética aventura de una noche. Por supuesto, los espectadores son libres de ignorar el impulso de darse un atracón y repartirse episodios de Bridgerton o BoJack Horseman para sí mismos con la paciencia que deseen. Pero en la era de las redes sociales, tal moderación corre el riesgo de encontrar spoilers, o ese miedo mucho más macabro: quedar fuera de la conversación.

Hay indicios de que Netflix podría convertirse a una forma de pensar más tradicional; La reciente serie de telerrealidad The Circle y el próximo Too Hot to Handle se distribuyen semanalmente. No está claro si alguna vez hará lo mismo para los lanzamientos de dramas más importantes, pero el éxito (y la publicidad gratuita sostenida) de programas como WandaVision y Line of Duty definitivamente habrá planteado algunas preguntas internamente. Netflix se propuso sacudir la esencia misma de la televisión; tal vez todo lo que necesitaba era un movimiento suave.