¿Qué le pasó a Natalie Wood?

Han pasado 40 años desde que Natalie Wood murió en circunstancias misteriosas frente a la costa de la isla Santa Catalina en California. La actríz tenía 43 años en ese momento. Durante décadas, su muerte se consideró un accidente. Pero hace 10 años, las autoridades reabrieron el caso, ahora algo indica por primera vez que faltaban piezas del rompecabezas.

Lana Wood, la hermana menor de Natalie Wood, realiza su propia investigación sobre la muerte de su hermana en una nueva memoria, Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, publicada el martes (9 de noviembre) por HarperCollins. “Contar esta historia es lo más valiente que haré en mi vida”, escribe. “Es la mejor manera que se me ocurre para honrar el legado de Natalie, contar la historia sin adornos de nuestras vidas y descubrir la verdad detrás [de la noche de su muerte]”.

Nacida el 20 de julio de 1938, Natalie Wood comenzó a actuar de niña. Obtuvo una primera nominación al Premio de la Academia cuando era adolescente en la categoría de Mejor Actriz en un Papel de Reparto, por el drama Rebel Without A Cause de 1955. A ésta le siguieron dos nominaciones más, ambas a Mejor Actriz en un Papel Protagónico: Una en 1962 por el drama de época Splendor in the Grass, y otra en 1964 por la comedia dramática romántica Love with the Proper Stranger.

En el momento de su muerte en 1981, Natalie Wood estaba en un yate con su entonces esposo, el actor Robert Wagner, así como con Christopher Walken y el patrón del barco. Su cuerpo fue encontrado el 29 de noviembre frente a la costa de la isla Catalina. Thomas Noguchi, entonces el médico forense jefe del condado de Los Ángeles, consideró que su muerte fue el resultado de un ahogamiento accidental.

Durante años, la especulación siguió girando sobre las circunstancias de la muerte de Wood. En 2011, los investigadores reabrieron el caso. Al año siguiente, el certificado de defunción de la actriz se modificó para enumerar su causa de muerte como "ahogamiento y otros factores indeterminados". En 2018, el teniente del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles, John Corina, dijo sobre Wagner a 48 Hours de CBS: “Como hemos investigado el caso durante los últimos seis años, creo que ahora es más una persona de interés. Quiero decir, ahora sabemos que él fue la última persona que estuvo con Natalie antes de que ella desapareciera".

Wagner nunca ha sido considerado sospechoso de la muerte de Wood. Nunca ha enfrentado cargos y ha negado cualquier implicación. En 2018, su publicista y una portavoz del alguacil dijeron a The Associated Press que los detectives no se habían puesto en contacto con Wagner durante más de cinco años.

En declaraciones a CBS Mornings el martes (9 de noviembre), Lana Wood dice que no cree que el caso de la muerte de su hermana se resuelva por completo. "La suya es una historia que debería haber terminado con alegría", escribe en sus memorias. “La verdad es que en realidad no tuvo fin en absoluto. Como tantos otros misterios perdurables, se hablará, se especulará, se escribirá y se repetirá decenas de veces en el futuro. Después de todo, es Hollywood".