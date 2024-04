El último álbum de estudio de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, salió a la venta hoy, dejando a los fans divididos entre la euforia y la confusión.

Muchos esperaban que el álbum estuviera inspirado principalmente en la relación de seis años entre la cantante y compositora y el actor británico Joe Alwyn. Sin embargo, Swift tomó a todos por sorpresa: gran parte de las canciones del álbum parecen estar dedicadas a su breve romance con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975.

La ruptura entre Swift y Alwyn fue anunciada en abril de 2023. Un mes después, ya circulaban rumores de que la cantante estaba saliendo con Healy, con quien ya había estado vinculada en 2014.

Esta relación duró solo un par de semanas, según reportes. Swift ahora está involucrada con Travis Kelce, ala cerrada del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs.

Los swifties (fans de Taylor Swift) expresaron preocupación por la relación entre Swift y Healy debido a una serie de controversias generadas por el cantante. En un episodio de podcast, por ejemplo, Healy hizo varios comentarios peyorativos sobre la rapera Ice Spice, así como sobre las mujeres en general y los japoneses.

Healy se disculpó con Ice Spice en abril de 2023, diciendo que no quería ser percibido como “una persona malintencionada”. Poco después Swift anunció que colaboraría con Ice Spice en un remix de su canción “Karma”. Esto fue visto por algunos críticos y fans como un “control de daños” luego de los comentarios de Healy.

Los fans ahora intentan descifrar el significado de las canciones de The Tortured Poets Department . Se cree que las canciones “The smallest man who ever lived”, “loml”, “But Daddy I love him”, “Fresh out the slammer” y “My boy only breaks his favourite toys”, además de la que da título al disco, tratan sobre Healy. Además, parece referenciarlo en el tema “The Black Dog”, que aparece en la versión extendida del disco.

En un mensaje para sus fans publicado en las redes sociales, Swift escribió: “Este periodo de la vida de la autora ha terminado; el capítulo se cierra y queda sellado. Una vez que las heridas sanan, no hay nada que vengar ni puntajes que arbitrar. Una reflexión más profunda reveló que muchas de esas heridas habían sido autoinflingidas. Esta escritora cree con firmeza que nuestras lágrimas se purifican una vez que toman la forma de tinta en una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella”.

Aquí se resumen las últimas evidencias de que las canciones del álbum tratan sobre Healy

En “Guilty as sin?” Swift canta sobre “fantasear con la muerte” de alguien de su pasado que le dedicó la canción “The downtown lights”, de la banda escocesa The Blue Nile.

Healy ha mencionado que considera a The Blue Nile “la mejor banda de todos los tiempos” y que la canción de The 1975 “Love it if we made it” está inspirada en “The downtown lights”.

En abril varios fans publicaron una carta abierta en la que pedían a Swift: “reflexiona sobre el impacto de tu comportamiento, y el de las personas que te rodean”.

En “But Daddy I love him” la cantante parece abordar estas críticas hacia su relación con Healy:

“Prefiero destruir mi vida entera/ Que escuchar un segundo más de estas quejas y lamentos/ Te diré algo sobre mi buen nombre/ Es tan mío como todos mis errores/ No vivo para complacer a estas vívoras disfrazadas de empatía”.

Swift mantiene esta tónica en “I can fix him (no really I can)”, cuando canta: “Los chistes que contó a gritos al otro lado de la barra fueron perturbadores/ Ellos niegan con la cabeza, diciendo 'que Dios la ayude', cuando les digo que él es mi hombre/ Pero su Señor no necesita mover un dedo/ Yo puedo cambiarlo, de verdad puedo”.

Por otro lado, en “loml” parece acusar a Healy de ghosting: “¿Algo de eso fue real?/ Me mirabas con un brillo en los ojos/ En tu traje de Testigo de Jehová/ ¿Quién c*** era esa persona?/ Intentaste comprarle unas pastillas/ A un amigo de un amigo mío/ Y te ghostearon/ Ahora sabes lo que se siente”.

Más adelante en la canción, dice: “Y no te quiero de vuelta, solo quiero saber/ Si enturbiar mi hermoso verano era la meta/ Y no extraño lo que tuvimos, pero alguien podría llevarle/ Este mensaje al hombre más mezquino que haya existido”.

Healy se ha estado vistiendo de traje negro, corbata negra y camisa blanca durante la última gira de The 1975.

En “The Black Dog” Swift menciona otra de la bandas favoritas de Healy: el grupo de pop-punk The Starting Line, cuyo tema de 2002 “The best of me” fue versionado por The 1975 en su gira del año pasado, días antes de que Healy y Swift fueran vistos tomados de la mano.

Swift canta: “No entiendo cómo no me extrañas/ En The Black Dog cuando alguien toca algo de The Starting Line/ Y tú saltas, pero ella es demasiado joven/ Para conocer esa canción/ Eso estaba entretejido en la tela mágica de nuestra ilusión”.

Las primeras reacciones al álbum, tanto de críticos como fans, parecen positivas. Pero algunos swifties han dejado claro su descontento ante el hecho de que disco se enfoque en Healy en lugar de en la relación que tuvo la cantante con Alwyn.

Asimismo, un verso que menciona a un “golden retriever tatuado” en una clara referencia a los tatuajes de Healy, ha causado exasperación.

“Tanta anticipación para darnos un álbum sobre Matty Healy”, dijo una seguidora en Instagram.

Los swifties que busquen alusiones a Joe Alwyn tal vez queden satisfechos con “So long, London”, donde Swift expresa: “Morí en el altar esperando una prueba/ Nos sacrificaste ante los dioses de tus días más tristes”.

Swift anunció el lanzamiento de The Tortured Poets Department en los premios Grammy de 2024, generando una gran anticipación. Esa noche la cantante se llevó varios de los premios más importantes por su disco Midnights (2022), incluyendo álbum del año y mejor álbum de pop vocal.

Helen Brown, comentarista musical de The Independent, calificó el nuevo álbum con cinco estrellas y alabó el poder narrativo de Swift. “En consonancia con el literario (aunque poco gramatical) título del disco, Swift se muestra en todo su potencial polisilábico”, escribió.

El álbum incluye colaboraciones con el rapero Post Malone y Florence Welch, cabeza de la banda inglesa Florence + the Machine. En los ejemplares físicos también puede encontrarse un poema original de Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac.

