Paul McCartney descubre nuevo significado detrás de primera canción que escribió

Sir Paul McCartney habló de cómo volver a las viejas canciones que escribió hace décadas reveló nuevos significados detrás de ellas.

La estrella de los Beatles respondió las preguntas de los fanáticos en su sitio web oficial antes del lanzamiento de su nuevo libro, The Lyrics, que ofrece una descripción detallada de 154 canciones de todas las etapas de su carrera, que abarca desde The Beatles, a Wings y su trabajo de solista.

Cuando un fan le preguntó sobre el proceso de elaboración del libro y sobre “letras o recuerdos que regresaron y te recordaron un tiempo que habías olvidado”, McCartney comenzó a recordar “I Lost My Little Girl”.

“La verdad no fue un recuerdo olvidado, pero volver a visitar la primera canción que escribí, 'I Lost My Little Girl', fue interesante”, dijo.

“Se convirtió en una especie de sesión de terapia, porque pensé que en un estado de ánimo felíz había escrito una pequeña canción pop cuando tenía 14 años, pero si analisas el momento en que la escribí, acababa de perder a mi madre”, dijo.

Explicó que la canción parece tener un significado mucho más profundo de lo que había pensado al principio, ya que podría haber sido escrito subliminalmente sobre su madre.

“Siempre he dicho que escribí 'Let It Be' después de soñar con mi madre, pero algunas de las letras de 'Yesterday' podrían haber tenido que ver con mi madre también”, dijo.

“Luego surgieron recuerdos sorprendentes, como cuando empecé a hablar de John y recordé los viajes de aventón que habíamos hecho de niños con George.

“Creo que todo el proceso de analizar las canciones me llevó a cosas en las que no había pensado en tiempo reciente, no porque no quisiera, sino porque nunca hubo una pista, nunca un mensaje, nunca un detonante que me hiciera pensar en esas cosas."

McCartney dijo que en última instancia se trataba de “algo más que las canciones: Se convirtió en los recuerdos que evocaban las canciones”.

“Fue un buen proceso, de hecho”, dijo. "¡Mejor que ir con el psiquiatra!"

Además de revelaciones e historias sobre sus canciones, The Lyrics incluye fotografías y dibujos nunca antes vistos del archivo personal de McCartney.

El libro ha sido editado y presentado por el poeta irlandés Paul Muldoon, ganador del premio Pulitzer.

El crítico de libros de The Independent, Martin Chilton, lo describió como “un tesoro escondido muy bien presentado del archivo de McCartney”.

“Incluso para los fanáticos no acérrimos de los Beatles, es interesante descubrir más sobre las personas y los lugares que inspiraron tantas canciones fantásticas”, dijo.

The Lyrics: 1956 To The Present de Paul McCartney ya está disponible.

Informes adicionales de Press Association