“Patria y Vida: The Power of Music”: Una conversación con Beatriz Luengo y Yotuel

Lo que comenzó como una idea en lápiz y papel entre la actriz Beatriz Luengo y su esposo, el cantante, Yotuel se convirtió en un movimiento mundial por una canción llamada “Patria y Vida”.

La canción ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana 2021 interpretada por Yotuel, Gente de Zona, December Bueno, Maykel Osorbo y El Funky se ha convertido en un himno y grito de batalla. El lanzamiento de la canción desató protestas en Cuba y en todo el mundo.

Ahora, el documental “Patria y Vida: The Power of Music” explora la creación, el impacto y el significado de la canción para el pueblo cubano y el mundo entero. Dirigido por Luengo y con entrevistas de los intérpretes, el documental cuenta la impresionante historia del poder que tiene la música, la esperanza de un pueblo y la lucha por los derechos humanos.

El documental se proyectó en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), el Festival de Cine de Miami y en un panel en el Festival Tribeca en Nueva York a principios de junio. También estuvó en el Festival de Cine de Bentonville en Arkansas el 15 de junio.

Diego Pineda tuvo la oportunidad de hablar con Luengo y Yotuel sobre el lanzamiento del documental y el mensaje que quieren contar con “Patria y Vida” y el documental.

¿Cuál ha sido el significado de “Patria y vida"? ¿Cómo ha cambiado el transcurso del impacto que causó la canción? ¿Y ahora el documental?

Yotuel: En pocas palabras, “Patria y Vida” ha sido una bendición de Dios. Yo creo que fue el motor que necesitaban los cubanos, que llevamos tanto tiempo en esta lucha por la independencia y por los derechos humanos de nuestro país y por la libertad de expresión y por qué el cubano pueda ser un ciudadano del mundo normal en su país, desde su país y por su país.

Y estas palabras son lo que realmente resume el cubano que le gustaría tener. Tener patria y vida por tantas cosas que nos han quitado, sobre todo, este primer eslogan que tenía la llamada revolución cubana, que es patria o muerte, que es que o tú o yo, o sea el “patria o muerte”, esa “o” que a veces mucha gente solamente se enfocan en lo que es muerte o vida.

Claramente, siempre la vida tiene que intentar ganarle a la muerte. Pero nadie se pone a pensar en que esa frase está la “o” y esa “o” que dice o tú o yo o mi pensamiento, el tuyo o tu diferencia a la mía o tu sexo, el mío o tu raza o la mía, no.

Y “Patria y Vida” tiene esa “y” ahí, que es tú y yo: tu sexo y el mío, tu raza y la mía. [La y] es inclusiva. Yo creo que en este mundo donde cada vez más tenemos que luchar por la inclusividad, “Patria y Vida” era ese eslogan que nos faltaba a nuestra lucha de tantos años.

Beatriz: Yo diría que como directora, esa fue la pregunta que me hice y por la cual decidí hacer este documental porque la gente nos preguntaba, ¿qué es “Patria y Vida”? Y no sabía explicarlo porque no puedo decir que es una canción o que es un movimiento o que es derechos humanos en esta época o no sé, es tantas cosas a la vez. Y cada una de ellas era cuál más impresionante dentro de lo bueno que nos ha pasado y dentro de lo menos bueno.

Hasta poder hasta parecía pretencioso. Me encontré en varias escenas o situaciones normales donde alguien me introducía a una persona y le hablaba de “Patria y Vida” y parecía mentira porque es imposible pensar, como dijo una musicóloga de Berkeley, que ha habido muchas canciones protesta de que han acompañado movimientos sociales, pero “Patria y Vida” es la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento mundial se inicia desde la música. Es la primera vez que nace desde una canción.

Esto no es una historia solamente para que disfrute los cubanos, para que se sensibilicen los latinos que entienden ese dolor. Es que es una historia que cualquier persona que es padre, hijo, que cree en la música, que cree en el arte, que creen que una sola persona puede cambiar el mundo simplemente con un lápiz y un papel, se va a sentir identificado por lo menos sensibilizado con esta película.

¿Cómo se siente llevar esta responsabilidad de que ustedes empezaron un movimiento mundial? ¿Cómo se siente esa responsabilidad y decir “yo soy la voz, yo empecé esto”?

Yotuel: Cuando lo miras un punto de vista objetivo, es tan poco probable que pase eso cada 100 o cada 200 años que tienes que sentir bendecido de que hayas contribuido, de que hayas pasado o que estés pasando por esta vida, dejando un legado o ayudando a tantos que no pueden alzar la voz.

Todo regalo tiene su precio, pero cuando el precio es personas que sueñan con una libertad, personas que sueñan con hablar libremente. Cuando sientes que caminas por la calle y la gente te saluda de una forma totalmente diferente a que te saludaban antes. Tú ahí, entiendes el porqué. Y ahí te das cuenta el honrado que tienes que estar que te han elegido, porque finalmente es tan grande esta palabra o esta canción o este juego de palabra “Patria y Vida” que yo siempre digo que hay un ente superior que nos utiliza para su propósito, ¿no?

En este caso, para mí, Dios nos utilizó en su propósito de mandar este mensaje que el pueblo cubano hacía falta por tantos años. Entonces, sí, también hay, por otro lado, cosas de temor y cosas de amenaza. Pero me quedo con una frase que decía mi difunto padre:, “Hijo, el día que tengas miedo de hacer el bien, estarás haciendo el mal”.

Creo que estamos en una causa muy linda, muy justa. Estamos haciendo un bien a tanta gente. Y el día que Cuba sea libre, habrá tanta felicidad en los corazones de tantas personas, no solamente cubanas, sino muchos que no son cubanos, que aman la libertad y que aman a Cuba y la quieren ver libre.

Beatriz, tú en tu debut como directora y siendo parte de la creación de la canción, ¿cómo encontraste un balance de ser creativa, ser directora, pero también darle amor y atención necesaria para contarla historia de “Patria y Vida”?

Beatriz: Yo cogí la cámara para empezar a grabar todo lo que nos estaba pasando tanto a nosotros como a Mikael especialmente, y Luis Manuel en la isla, porque esta historia empezó a filmarse por miedo. Yo tenía miedo de las amenazas de lo que estaban haciendo con los chicos en la isla y empezamos a filmarlo todo con como una manera de denunciarlo en redes y de poder dejar una filmación de todo lo que nos estaba pasando para protegernos.

Yo creo que parte fundamental, por lo que esta película no deja a nadie indiferente. Es porque tiene mucho estómago. Tiene mucho dolor todo el tiempo. He bailado en este dolor durante todo el proceso, desde la filmación, hasta luego escribir la historia como yo quería contarla desde una sensibilidad y desde unos derechos humanos.

Pude lograr sacar a Cuba de una conversación donde alguien pudiera decir, bueno, es tu opinión. Yo no quería volver a estar en una guerra de opinión, ¿no? Como dice la canción, “tu cinco nueve, yo, doble dos sesenta años trancado el dominó”.

Yo siento que hay dos cosas que han hecho que el pueblo de Cuba todavía no sea libre. Uno es ese “trancado el dominó” y otra es una guerra. Digamos, como una especie de estrategia de guerra de “divide y vencerás” que el régimen cubano ha hecho desde el principio, tratando de dividir al exilio con el pueblo dentro de la isla. Cuando vimos que “Patria y Vida” unía, vi una oportunidad impresionante también de una hermandad;, reforzar esa hermandad entre ellos.

Que ellos mismos lo vieran con imágenes, que no solo dijéramos nosotros. Que ellos mismos, desde la isla, a los que les cortaron el internet y no pudieron ver la reacción del mundo entero saliendo a la calle, pidiendo por su libertad desde los medios de comunicación a la gente, [lo vieran]. Pues yo, lo que quiero es que puedan ver esto cuando él les llegue la película y se sientan orgullosos de su pueblo, que no les abandona.

No quiero a nadie que pueda decir “Eso no es verdad”. Es tan verdad como que pongo sus leyes, su constitución, sus imágenes, sus noticieros y la gente termina la película y saca su propia conclusión. Y si eres padre, madre, hermano, si eres amigo, como es la relación de amistad que cuento entre Mikael y El Funky, si una vez tuviste un amigo y soñaste con él. Todo el mundo tiene un perfil dentro de este documental que puede tomarlo dentro de su corazón, ponerse la mochila en ese lugar y empatizar con los cubanos.

¿Qué mensaje le quieren dar a sus hijos cuando ellos crezcan o mientras están creciendo para enseñarles el impacto que ustedes, como pareja, han causado y han ayudado a todo un pueblo?

Beatriz: Cuando empezamos a pensar en editarlo recuerdo una conversación aquí en nuestro estudio que le dije a Yotuel, aunque solo sea para contarle a nuestros hijos que cualquier persona puede hacer un gran cambio. A mí me encanta Rosa Parks, como esa mujer por no levantarse en un autobús cambió la historia racial en este país. Me encanta la sensación de empoderar a cualquiera. Cualquier persona que simplemente tenga valor, ganas de ayudar, me encantan esas historias y de repente nosotros nos vimos ahí en ese lugar. Siento que cualquier persona con corazón puede realmente generar una revolución. Y este es el mensaje para nuestros hijos.

Yotuel: Creo que estamos viendo en una época donde tristemente las injusticias no van a parar. Quiero enseñarle a mi hijo que luchar por la injusticia y luchar por el derecho humano. Eso es algo que él va teniendo ya en la sangre. Yo prefiero criar a leones y no a corderos. Siento que ellos, tendrán esta influencia de mi papá y mamá que siempre han luchado por los derechos y por la gente que no puede hablar, en este caso, amplificar la voz de Luis Ma y de Maykel.

Estratégicamente, Dios me puso en una posición bastante privilegiada porque estoy afuera, tengo mucho alcance mediático, y eso me da la fuerza de poder ser un amplificador de lo que ellos están pasando en la isla de la injusticia del juicio, de las falsedades, del encarcelamiento y sobre todo de toda la injusticia que se comete en Cuba con la raza negra.

Yo creo que amplificar todo esto y darle voz y seguir luchando para que futuras generaciones vean, que la lucha no ha terminado. Es importante y sobre todo también reivindicable hoy en día lo que es el matrimonio y la pareja. Hoy en día reivindicar que, juntos, somos más; que el poder está unión en la inclusión. Creo que ese es el mensaje que queremos mandar al mundo de que el amor existe. Y que el amor también puede mover montañas.