Muerte de Phil Lesh: muere a los 84 años el miembro fundador de Grateful Dead

Phil Lesh, miembro fundador y bajista de The Grateful Dead durante sus tres décadas de trayectoria, ha fallecido a los 84 años.

La noticia fue anunciada el viernes 25 de octubre en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram: “Phil Lesh, bajista y miembro fundador de The Grateful Dead, falleció en paz esta mañana, rodeado de su familia y lleno de amor”.

El comunicado agregó: “Phil llenó de alegría a todos los que lo rodeaban y dejó un legado de amor y música. Pedimos que respeten la privacidad de la familia Lesh en este momento”.

No se ha revelado aún la causa de su muerte.

Philip Chapman Lesh nació el 15 de marzo de 1940 en Berkeley, California. En su juventud, Lesh inició su camino musical con el violín, pero en sus años de instituto en Berkeley cambió a la trompeta y descubrió su interés por la música clásica de vanguardia y el jazz experimental.

En 1961, mientras estudiaba en la Universidad de California, Berkeley, entabló una profunda amistad con Tom Constanten, quien más tarde se convertiría en el teclista de The Grateful Dead. Un par de años después, mientras colaboraba como voluntario en la emisora local KPFA, Lesh conoció a Jerry Garcia, un talentoso intérprete de banjo y amante del bluegrass. En 1964, Garcia lo convenció para que asumiera el papel de bajista en su nueva banda de rock, conocida en ese entonces como The Warlocks, a pesar de que Lesh nunca había tocado el bajo.

open image in gallery The Grateful Dead alrededor de 1970: el baterista Bill Kreutzmann, el vocalista principal Jerry Garcia y el bajista Phil Lesh ( Don Paulsen/Michael Ochs Archives/Getty Images )

El enfoque poco convencional de Lesh hacia el bajo se convirtió en un pilar fundamental del característico e influyente sonido de The Grateful Dead. Además, coescribió algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, como ‘Truckin’, ‘Box of Rain’ y ‘Unbroken Chain’.

Tras la disolución de The Grateful Dead en 1995, Lesh continuó su carrera musical con grupos derivados como The Other Ones y The Dead, además de liderar su propio proyecto, Phil Lesh and Friends.

En abril de 2005, Lesh publicó sus memorias Searching for the Sound: My Life with the Grateful Dead. Al año siguiente, anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata, enfermedad de la cual fue operado unos meses después. En octubre de 2015, Lesh se sometió a una nueva cirugía tras ser diagnosticado con cáncer de vejiga.

Este marzo, celebró sus 84 años con un vibrante espectáculo en el Capitol Theatre de Port Chester, Nueva York.

Lesh se casó con su esposa, Jill, en 1984, y juntos tuvieron dos hijos, Grahame y Brian.

Apenas hace dos días, MusiCares, una organización que brinda apoyo financiero, personal y médico a profesionales de la música en momentos de necesidad, anunció que rendirá homenaje a Lesh junto con los miembros fundadores de Grateful Dead, Mickey Hart, Bill Kreutzmann y Bobby Weir, en reconocimiento a su compromiso filantrópico y su legado musical.

Traducción de Leticia Zampedri