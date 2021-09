Corey Taylor ha compartido mensajes entre él y Travis Barker de Blink-182 para presentar su caso en medio de una disputa con Machine Gun Kelly.

El rapero y cantante, cuyo nombre real es Colson Baker, fue filmado haciendo comentarios despectivos en referencia a la banda de Taylor, Slipknot, que actuaba en el mismo evento, durante su actuación en el Riot Fest el domingo 19 de septiembre.

“¿Quieres saber qué estoy realmente feliz de no estar haciendo? Tener 50 años usando una maldita máscara extraña en un puto escenario”, le expresó a su audiencia.

Después de que sus comentarios aparecieran en los titulares y fueran burlados por los fanáticos de la música, Baker arremetió en Twitter donde afirmó que Taylor había trabajado en una de sus canciones, pero que había sido “jodidamente terrible”.

“Corey hizo un verso para una canción del álbum Tickets to My Downfall, fue jodidamente terrible, así que no lo usé”, publicó. “Se enojó por eso y habló una mierda con una revista sobre el mismo álbum en el que casi estaba. Todas las historias están apagadas, solo admite que estás amargado”.

MGK parecía estar refiriéndose a una entrevista en la que Taylor llamó a músicos que “toman algo que ha existido desde siempre y luego básicamente lo reelaboran y lo llaman nuevo, a pesar de que es completamente derivado”.

Algunos han criticado la música de este joven de 31 años por simplemente reciclar los populares sonidos post-punk de bandas como Blink-182.

Después de la afirmación de MGK, Taylor aparentemente había tenido suficiente y había compartido mensajes entre él y Barker que parecían mostrar una discusión sobre una de sus canciones.

“No me gusta que la gente transmita mierda privada como un niño. Así que esto es todo lo que diré: no hice la canción porque no me gusta cuando la gente intenta ‘escribir’ para mí. Les dije que no. Así que sin más preámbulos … #receipts. Esto es todo lo que voy a decir al respecto”, tuiteó Taylor a sus 666 mil seguidores.

Compartió dos capturas de pantalla de correos electrónicos. Uno, aparentemente de Barker, donde envió comentarios de MGK diciendo que Taylor había “jodidamente matado” con su contribución vocal y que estaba “emocionado” de tener al líder de Slipknot en la pista. MGK agregó algunas notas sobre los cambios que había hecho a la canción y las solicitudes de la segunda mitad del verso de Taylor.

“Joder, sí, dile que es genial”, aparentemente agregó MGK.

Sin embargo, la respuesta de Taylor lo mostró respondiendo negativamente, aunque cortésmente, a los comentarios de MGK.

“Escuché las ideas y, para ser honesto, no creo que sea el tipo adecuado para la pista”, le escribió a Barker. “Nada personal, solo creo que si esto es lo que MGK está buscando, alguien más es el tipo para hacerlo”.

Continuó: “Todo está bien, y estoy emocionado por él. Espero que ustedes encuentren el ajuste adecuado para ello. Espero que lo entiendan y les deseo lo mejor a todos. Si puedo ayudar de alguna manera, hágamelo saber”.

MGK aún no ha respondido a la publicación de Taylor.