Muerte de Linda Nolan: la cantante de The Nolans fallece a los 65 años tras diagnóstico de cáncer incurable

Linda Nolan, cantante, actriz y estrella de la televisión irlandesa, más conocida por ser una quinta parte del grupo de chicas que formó con su familia, The Nolans, falleció a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La cantante falleció el miércoles (15 de enero), rodeada de sus hermanos y de “amor y consuelo”, según un comunicado.

El agente Dermot McNamara dijo en un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Linda Nolan, la célebre leyenda del pop irlandés, personalidad de la televisión, estrella del West End poseedora del récord Guinness, autora de superventas del Sunday Times y columnista del Daily Mirror”.

“Falleció alrededor de las 10:20 a. m. en el hospital Blackpool Victoria, en la sala MCEW. La familia dijo que el hospital hizo más que suficiente, trabajaron de manera diligente y lo hicieron mucho más llevadero”.

El comunicado continúa: “Falleció en paz, con sus cariñosas hermanas junto a su cama, asegurándose de que fuera rodeada amor y consuelo durante sus últimos momentos. El legado de Linda va más allá de sus increíbles logros en la música y el espectáculo. Fue un faro de esperanza y resistencia, que compartió su viaje para crear consciencia e inspirar a otros. Descansa en paz, Linda. Te echaremos mucho de menos, pero nunca te olvidaremos”.

La cantante fue diagnosticada de cáncer de mama en 2005 y estuvo en remisión el año siguiente. En 2017, reveló que le habían diagnosticado un cáncer secundario en la cadera, que se extendió al hígado en 2020. Tres años después, el cáncer se había extendido al cerebro.

Las Nolans, más conocidas por sus éxitos de los ochenta, como el himno de la música disco ‘I’m in the Mood for Dancing’, ‘Gotta Pull Myself Together’ y ‘Who’s Gonna Rock You’, son uno de los grupos de chicas más importantes que han existido en la escena internacional.

La banda estaba formada por cinco hermanas: Maureen, Anne, Coleen, Bernie y Linda, que consiguieron siete éxitos en el top 20 del Reino Unido entre 1979 y 1982, y estuvieron de gira con Frank Sinatra en los setenta.

open image in gallery Linda Nolan fotografiada en 2014 ( Getty Images )

Nacida en febrero de 1959 en Dublín (Irlanda), Linda y su familia se trasladaron de Irlanda a Blackpool en 1962, cuando Linda tenía tres años, donde la familia empezó a presentarse en locales y hoteles de la zona.

Cuando Linda era adolescente, la banda familiar pasó de tocar en clubes sociales a ir de gira con Frank Sinatra después de que las vieran tocando en el Cliffs Hotel de Blackpool en 1973. Tras el concierto, su difunto padre, Tommy Nolan, habló en el bar con el empresario Joe Lewis, quien le dijo que quería que el grupo se trasladara al West End londinense para actuar en su club, el London Rooms.

“En aquella época nos llamaban The Singing Nolans”, contó Maureen Nolan en una entrevista anterior. “Nos anunciaban como la respuesta de Blackpool a la familia Von Trapp: pasamos de actuar en clubes de trabajadores a ir de gira con Frank Sinatra”.

La familia Nolan se trasladó a Londres con la esperanza de encontrar el éxito musical, y cambió el nombre del grupo de The Singing Nolans a simplemente The Nolans.

open image in gallery Las hermanas Nolan fotografiadas en 1975 ( Getty Images )

Tras llamar la atención de la gente del mundo del espectáculo, las Nolan se convirtieron en invitadas residentes del programa de televisión de Cliff Richard en la BBC, It’s Cliff Richard, que se emitió hasta 1976.

Los años ochenta resultaron muy fructíferos para las Nolans: su canción de 1980 ‘I’m In The Mood For Dancing’ fue editada por Epic —el mismo sello que Abba, Meat Loaf y The Clash— y alcanzó el número tres en las listas del Reino Unido, convirtiéndose así en un clásico de la música disco.

open image in gallery Linda, Coleen, Bernie, Maureen y Anne en 1980 ( PA )

Linda conoció a su difunto marido Brian Hudson en 1979 y se casaron en 1981. Hudson se convirtió en el mánager de giras de la banda hasta 1983 y fue el mánager de Linda después de que esta dejara el grupo. La pareja estuvo casada 26 años. Él murió de insuficiencia hepática en 2007.

Después de dejar The Nolans, Linda fue telonera de Gene Pitney en su gira por el Reino Unido en 1984, y pasó a actuar durante ocho temporadas como Maggie May en el Central Pier de Blackpool (de 1986 a 1983), en el que ofreció más de 1.000 actuaciones.

open image in gallery Linda Nolan en brazos de su marido Brian Hudson el día de su boda, 1981 ( PA )

Por su parte, Bernie y Maureen también se convirtieron en actrices, mientras que Coleen se convirtió en una panelista habitual del programa Loose Women de la ITV.

La banda se reunió en 2009 para su álbum y gira I’m in the Mood Again, y Linda participó en la 13ª temporada de Celebrity Big Brother en 2014.

Cuatro de las hermanas Nolan recibieron diagnósticos de cáncer a lo largo de los años. En 2013, Bernie murió de cáncer de mama a los 52 años. Anne se ha sometido con éxito a un tratamiento contra el cáncer en dos ocasiones, mientras que Coleen reveló en 2023 que le habían diagnosticado cáncer de piel.

open image in gallery Las hermanas Nolan fotografiadas en 1971 ( PA )

Hacia el final de su vida, Linda se trasladó a vivir con su hermana Denise y su cuñado Tom, donde recibía cuidados las 24 horas del día tras una serie de caídas.

En su columna habitual en The Mirror durante las Navidades, Linda reflexionó sobre su agradecimiento por ver otra Navidad en medio del deterioro de su estado.

“Apenas puedo creer que lo haya conseguido, pero aquí estoy, y estoy muy agradecida. Muchas gracias por leer mis altibajos este año”, escribió.

open image in gallery Linda fotografiada con su hermana, Coleen, en 2017 ( John Phillips/Getty Images )

¡En declaraciones a OK! Magazine en diciembre: “No me asusta morir, me entristece que vaya a ocurrir. Tengo cuatro cánceres, unos dos tumores en el cerebro. Todo está cambiando, incluso cosas que ni siquiera sabía que estaban cambiando”.

“Dediquen tiempo a las personas que quieren”, añade. “Hay que valorar los momentos y no mortificarse”.

A Linda le sobreviven sus hermanas Anne, Coleen y Maureen, y su familia de hijos y nietos.