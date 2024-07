Lily Allen expresó que el actor y conductor James Corden fue su “amigo demandante”, y recordó la actitud insinuante que tuvo con ella durante su programa emitido en 2008.

La cantante pop, actriz y escritora abordó el tema en el último episodio de su pódcast de la BBC, Miss Me?, que conduce con su amiga, la presentadora de radio y televisión Miquita Oliver.

Este tipo de persona es alguien que “demanda” tu atención con la esperanza de formar una amistad, hasta el punto en que resulta molesto.

Durante el episodio, Allen y Oliver atendieron la llamada de una oyente que les preguntó si alguna vez habían tenido un “amigo demandante” que sea famoso.

A lo que Allen rápidamente respondió, haciendo reír a su compañera: “Sí, James Corden fue un amigo demandante, si se quiere”. Y detalló: “[Él] vino a mi programa y se me insinuó, y luego como que nos hicimos amigos y después se lo presenté a un grupo de amistades mías”.

Además, explicó que, en realidad, no recordaba muy bien lo que había ocurrido y que suponía que Corden había escrito sobre ello en su libro y había afirmado que ella lo había provocado, lo cual la actriz negó rotundamente.

Y agregó: “Diría que James Corden fue mi amigo demandante famoso, si es que alguna vez he tenido uno”. Luego, aseguró que hoy en día ya no tienen relación, pero que no hay rencores entre ellos.

open image in gallery Lily Allen recuerda cómo James Corden insinuó en su biografía de 2011 que ella lo había provocado ( Getty )

Corden y Allen se conocieron en el estreno de la película The History Boys en 2006, durante la época en que la cantante pop saltaba a la fama nacional gracias al lanzamiento de su primer sencillo ‘Smile’ y de su álbum Alright, Still.

En su biografía, titulada May I Have Your Attention, Please?, Corden escribió: “[Lilly] es segura de sí misma, divertida e inteligente. Hablamos en la fiesta que hicieron después de ver la película y me pidió mi número de teléfono, lo cual fue un poco incómodo, ya que mi novia estaba ahí conmigo”.

El conductor detalló que no volvió a ver a Allen hasta 2008, cuando lo invitaron a su programa de la BBC, Lily Allen and Friends, para promocionar la serie Gavin and Stacey.

“Dada la situación en la que me encontraba en ese momento, con un ego que estaba empezando a descontrolarse, un corazón roto que intentaba reparar con aventuras de una noche y una falta total de comprensión del lugar que ocupaba en el mundo, me venía como anillo al dedo. Me propuse hacer mía a Lily”, escribió Corden sobre la invitación.

Luego, contó que coqueteó “abiertamente” con Allen durante el programa y que, después de esa vez, compartieron varios momentos.

open image in gallery James Corden con Lily Allen en su programa ‘Lily Allen and Friends’ ( BBC )

La entrevista aún está disponible en YouTube, y se puede ver cómo él le dice reiteradamente a la cantante lo “encantadora” que es, actitud que causó que ella bromeara con que él le estaba pidiendo que tuvieran relaciones sexuales delante del público.

“Creo que salí con Lily cuatro o cinco veces después de esa entrevista, y ninguna fue una cita en serio. Siempre había otras personas y nunca estábamos solos”, explicó el conductor al respecto.

Más adelante, Corden contó que se dio cuenta de que ella no quería nada con él durante una noche que pasaron en la casa de la actriz con un par de amigos. Al parecer, Allen le dijo que se iba a dormir y Corden la acompañó a la habitación. Pero, cuando llegaron, ella le mostró el cuarto de invitados para que el conductor pudiera dormir allí y, luego, se despidió.

“Nunca me había sentido tan tonto. ¿A quién quería mentirle? Recuerdo estar tumbado en la cama y darme cuenta de lo mal que había interpretado las señales. No existía tal romance entre nosotros, todo estaba en mi cabeza”, expresó Corden sobre dicho momento.

open image in gallery James Corden expresó que se había dado cuenta de que había malinterpretado las actitudes de Allen ( Getty Images )

Tiempo después, Allen confesó que no se sintió del todo cómoda con el comportamiento de Corden durante su programa, y afirmó que el conductor se le había insinuado delante del público.

“Si no le hubiese seguido la corriente, me hubiesen tildado de fría, egocéntrica o esnob”, escribió la actriz en X/Twitter en 2017 acerca de la entrevista.

Miss Me?, el pódcast de la cantante, se emite los lunes y jueves por BBC Sounds.

Traducción de María Luz Avila