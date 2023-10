Britney Spears confiesa en sus nuevas memorias por qué se rapó en 2007

Britney Spears habló sobre su infame decisión de raparse en 2007, cuando la estrella del pop se afeitó la cabeza frente a aproximadamente 70 paparazzi después de salir de rehabilitación.

El extraño momento fue uno de una serie de crisis que culminaron en que un tribunal impusiera a Spears una tutela controlada por su padre, Jamie Spears, en 2008. En noviembre de 2021, la cantante de ‘Toxic’ finalmente recuperó todos sus derechos legales.

Más de 16 años después del incidente, Spears, de 41 años, finalmente se sinceró (en sus próximas memorias, The Woman in Me) sobre las circunstancias que influyeron en su decisión de raparse.

“Crecí siendo observada constantemente”, escribió la cantante de ‘Oops!… I did it again’ en un extracto que publicó People. “Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo, desde que era adolescente. Raparme y portarme mal fueron mis formas de contraatacar”.

En ese momento, Spears también estaba en pleno divorcio de su exmarido Kevin Federline mientras luchaba al mismo tiempo por la custodia de sus dos hijos, Jayden y Sean.

En su documental de 2019, Britney Spears: Breaking Point, la tatuadora Emily Wynne-Hughes detalló lo que sucedió cuando vio a Spears la noche en que se rapó luego de que la cantante saliera de rehabilitación en Tarzana, Los Ángeles.

“Había un intenso bullicio afuera”, Wynn-Hughes recordó. “No sabía bien qué estaba pasando, si había un disturbio, y luego empezaron los flashes. La puerta se abrió despacio y entró una figura encapuchada”.

Continuó: “Me di cuenta de que había desaparecido el cabello de Britney. Recuerdo que le pregunté: ‘¿Por qué te rapaste?’. Y su respuesta fue un poco extraña. Exclamó, ‘No quiero que nadie me toque la cabeza. No quiero que nadie me toque el cabello. Estoy harta de que la gente me toque el cabello’”.

En otro extracto de sus memorias, un libro que supuestamente “por fin comparte su historia”, Spears escribe con franqueza sobre su controvertida tutela y menciona que la despojó de su “madurez de mujer”.

“Me convertí en un robot. Pero no solo un robot, sino una especie de niña-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo pedazos de lo que me hacía sentir yo misma”, observó.

“La tutela me despojó de mi madurez de mujer y me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre, pero me lo robaron”.

La versión impresa y el audiolibro de The Woman in Me saldrán a la venta el 24 de octubre.