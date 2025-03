Fans de Lady Gaga teorizan una posible conexión entre su nuevo álbum ‘Mayhem’ y Taylor Swift

Los fans de Lady Gaga están especulando que Taylor Swift habría hecho una aparición de incógnito en el nuevo álbum de Lady Gaga, Mayhem.

La novena canción del álbum, titulada 'How Bad Do U Want Me', es un tema de synth-pop ochentero con inconfundibles paralelismos vocales con el trabajo de Swift.

La canción ha dividido a los fans, ya que algunos consideran que se trata de una discreta colaboración entre las dos artistas, mientras que otros han afirmado que se trata de una “parodia” directa de la música de Swift.

Un grupo de fans también se ha preguntado si Swift hizo coros en la canción. Sin embargo, Swift no aparece en los créditos del álbum.

Una persona escribió en X/Twitter: “Mi teoría es que Taylor escribió en secreto 'How Bad Do You Want Me' para Gaga. La producción, el estilo vocal, y la letra recuerdan mucho a la Taylor de 2014 a 2019”. Otros han señalado que la canción suena similar a las canciones de dos álbumes de Swift: el galardonado Midnights, publicado en 2022, y 1989, de 2014.

Otros fans se han mostrado decepcionados por el crossover musical. Un individuo escribió: “Puse 'How Bad Do U Want Me' y mi madre me preguntó si era una canción de Taylor Swift que había vendido a Gaga. No puedo creerlo”, mientras otro añadía: “¿Por qué hay una canción de Taylor Swift en este álbum de Lady Gaga?”.

Un oyente añadió: “'How Bad Do U Want Me' suena como si Gaga hubiera intentado hacer una parodia de una canción de Taylor Swift y acabara sonando exactamente igual que sus canciones reales”.

Otros seguidores de Gaga han salido en su defensa, señalando que la artista ha lanzado canciones con el mismo estilo synth-pop en el pasado, como su tema de 2008 'Eh Eh (Nothing Else I Can Say)'.

open image in gallery Lady Gaga publicó su sexto álbum de estudio, 'Mayhem' ( Getty Images for The Recording A )

“Es solo una canción pop con una voz femenina y sintetizadores ochenteros de tonos altos. ¿No han escuchado ‘Eh Eh (Nothing Else I Can Say)’? Lady Gaga no es ajena a este tipo de canciones”, comentó una persona.

En la reseña de cinco estrellas del álbum publicada por The Independent, la crítica Helen Brown señala que el “estilo narrativo etéreo y entrega vocal” de 'How Bad Do U Want Me' “existen gracias al trabajo de Taylor Swift”.

open image in gallery Los fans han señalado paralelismos entre la canción de Lady Gaga 'How Bad Do U Want Me' y la música de Taylor Swift ( Getty Images )

Asimismo, Brown opinó que Mayhem rememora “el desafiante y loco espíritu electropop de su debut de 2008, The Fame” y “compensa por las opciones musicales más seguras y ventas en declive de la última década”.

“Su sexto álbum de estudio, Mayhem, supone el regreso de Mamá Monstruo en todo su esplendor”, añadió Brown.

Por otra parte, Alexis Petridis, crítico de The Guardian, concedió cuatro estrellas al álbum, pero señaló que el mayor fallo era 'How Bad Do U Want Me'; afirmó que el tema empezaba bien, pero luego “se [convertía] en una canción sobre la que la influencia melódica de Taylor Swift [resultaba] demasiado evidente”.

Traducción de Sara Pignatiello