Kendrick Lamar arremete contra Drake por usar voz de Tupac con IA en nuevo tema de ‘tiradera’

Kendrick Lamar volvió a atacar a Drake en un nuevo tema de ‘tiradera’ y se burló de la superestrella canadiense por usar las voces de Tupac Shakur y Snoop Dogg creadas con inteligencia artificial (IA) en una canción ya eliminada.

El nuevo tema de Lamar, titulado ‘Euphoria’, se publicó a través de sus redes sociales el martes (30 de abril).

Hace varias referencias líricas a ‘Taylor Made Freestyle’ de Drake. Dicho tema se estrenó el 19 de abril, pero el rapero canadiense lo retiró después de que representantes del patrimonio de Shakur amenazaran con emprender acciones legales por el uso no autorizado de una imitación generada por IA de la voz del fallecido ícono del rap.

En ‘Euphoria’, Lamar rapea: “Somebody had told me that you got a ring/On God, I’m ready to double the wage/I’d rather do that than let a Canadian n**** make ‘Pac turn in his grave” (Alguien me había dicho que tienes un anillo/Por Dios que duplicaría el precio/Lo prefiero antes que dejar que un n**** canadiense haga que ‘Pac se retuerza en la tumba).

Después, plantea la pregunta: “Am I battlin’ ghost or AI?” (¿Peleo contra un fantasma o contra la IA?).

Lamar también hace juegos de palabras con el nombre de Drake y la pistola Draco al rapear: “The very first time I shot me a Drac’, the homie had told me to aim it this way/I didn’t point down enough/Today, I show you I learned from those mistakes” (La primera vez que disparé una Drac’, según mi compadre, debía apuntar así/No apunté hacia abajo lo suficiente/Hoy, verás que aprendí de esos errores).

open image in gallery Kendrick Lamar (izquierda) y Drake ( Getty )

Drake retiró ‘Taylor Made Freestyle’ después de recibir una orden de cese y desista de los representantes del patrimonio de Shakur.

“El patrimonio está profundamente consternado y decepcionado por el uso no autorizado de la voz y la personalidad de Tupac”, escribió el abogado Howard King en la orden. “El disco no solo es una violación flagrante de la publicidad de Tupac y de los derechos legales del patrimonio, sino también un abuso flagrante del legado de uno de los mayores artistas de hip-hop de todos los tiempos. El patrimonio nunca habría dado su aprobación para este uso”.

King añadió que el patrimonio no veía con buenos ojos las críticas contra Lamar: “El uso no autorizado e igualmente desalentador de la voz de Tupac contra Kendrick Lamar, un buen amigo del patrimonio que no ha hecho más que respetar a Tupac y su legado pública y privadamente, agrava el insulto”.

Drake y Lamar mantienen una larga enemistad desde hace años.

El mes pasado, Lamar criticó a Drake y a su rival del rap J. Cole en un nuevo tema, en el que afirmó que en lugar de representar a los “tres grandes” del género era solo “mi gran yo”.

La canción, ‘Like That’, se incluye en el álbum colaborativo con Future y Metro Boomin, We Don’t Trust You.

Lamar respondió directamente al verso de J. Cole en ‘First Person Shooter’ del álbum de Drake de 2023, For All The Dogs.

En esa canción, Cole rapeó: “Love when they argue the hardest MC / Is it K-Dot? Is it Aubrey? Or me? / We the big three like we started a league, but right now, I feel like Muhammad Ali” (Me encanta que se peleen por ser el mejor MC/¿Es K-Dot? ¿Es Aubrey? ¿O yo?/Nosotros los tres grandes como si empezáramos una liga, pero ahora, me siento como Muhammad Ali).

Lamar es conocido por su apodo K-Dot, mientras que Aubrey es el nombre de nacimiento de Drake.