La cuenta en X de Kanye West publica escandalosa serie de tuits antisemitas

La cuenta en X/Twitter de Kanye West compartió una serie de impactantes tuits antisemitas en una larga diatriba en mayúsculas que también incluía otros insultos ofensivos.

El controvertido rapero, que causó revuelo esta semana en la alfombra roja de los Grammy con un numerito que incluyó a su esposa, Bianca Censori, ya había provocado indignación antes por exabruptos antisemitas en las redes sociales y en entrevistas.

El viernes (7 de febrero), una serie de mensajes de su cuenta X incluían la declaración: “Amo a Hitler. Ahora qué p*****” y “Soy un nazi [sic]”.

Otro decía: “Puedo decir toda la m***** que quiera m******”.

“Acabo de tuitear todo lo que se me ha ocurrido y sigo vivo”, añadía un mensaje.

Las publicaciones desataron la indignación en las redes sociales y cientos de usuarios de X expresaron su descontento.

Uno de los mensajes decía: “AQUÍ NADIE ESTÁ ALTERADO, ESTOY TAN CALMADO COMO EL HIELO, ASÍ ES COMO ME SIENTO EN REALIDAD, COMO ME SENTÍ EN REALIDAD Y COMO SIEMPRE ME VOY A SENTIR. A LA M***** TODOS SUS MALDITOS TRATOS DE NEGOCIOS INJUSTOS, CUALQUIER PERSONA JUDÍA QUE HAGA TRATOS CONMIGO DEBE SABER QUE NO ME CAEN BIEN NI CONFÍO EN NINGUNA PERSONA JUDÍA Y ESTO LO DIGO TOTALMENTE SOBRIO SIN HENNESY [sic]”.

The Independent se puso en contacto con el representante de West para recabar sus comentarios.

open image in gallery Algunos de los mensajes compartidos desde la cuenta X de Kanye West el viernes 7 de febrero ( ye/X )

West, de 47 años, que cambió legalmente su nombre por el de Ye en 2021, además expresó su apoyo a Sean “Diddy” Combs, actualmente en prisión a la espera de juicio por múltiples cargos de tráfico sexual y asociación ilícita. Combs niega todas las acusaciones en su contra.

West anunció en Instagram una asociación entre su marca de ropa Yeezy y el sello Sean John de Combs.

Combs reconoció más tarde la colaboración y compartió una captura de pantalla del anuncio con el mensaje: “Gracias a mi hermano @Ye YEEZY.COM”.

Durante la diatriba publicada desde la cuenta en X de West, un comentario decía: “Mi apoyo a Puff es completamente egoísta necesito encontrar a quien ha estado tratando de deshacerse de los magnates negros [sic]”.

open image in gallery La diatriba en mayúsculas continuó durante docenas de mensajes ( ye/X )

La polémica sobre el antisemitismo de West estalló en diciembre de 2022 después de que dijera que le caía bien “Hitler” durante una entrevista con el teórico de conspiraciones de derecha Alex Jones en su programa Infowars.

West, que tenía poco de haber sido despedido por marcas como Adidas, GAP y Balenciaga tras una serie de comentarios antisemitas, elogió repetidamente al líder nazi durante su participación en el programa.

En un comunicado emitido entonces, Adidas calificó los comentarios de “inaceptables, llenos de odio y peligrosos”. Añadió que infringían “los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo e imparcialidad” de la empresa.

Un año después, pidió disculpas a la comunidad judía por sus comentarios. Sin embargo, pareció dar marcha atrás en esta disculpa en febrero de 2024, cuando publicó su álbum Vultures.

En la última canción, ‘King’ rapeó: “Loco, bipolar, antisemita”, según el sitio web de letras Genius.

“And I’m still the king/ Still the king/ Still/ They thought headlines was my kryptonite/ Still the king” (Y sigo siendo el rey/ Sigo siendo el rey/ Todavía/ Pensaban que las noticias eran mi criptonita/ Sigo siendo el rey).

En la canción que da título al disco, también se burló de la disputa: “No soy antisemita, acabo de c****** a una p**** judía”.

open image in gallery Kanye West y Bianca Censori asisten a la 67ª edición de los premios GRAMMY ( Getty Images )

En el momento de redactar este artículo, se seguían compartiendo mensajes desde la cuenta en X de West.

Su cuenta fue suspendida en diciembre de 2022 después de infringir la política de la plataforma contra la incitación a la violencia al publicar un diseño de una esvástica dentro de la estrella de David.

El propietario de X y multimillonario tecnológico Elon Musk confirmó la suspensión, al escribir en X que había “hecho todo lo posible” para persuadir a West de que no compartiera esas publicaciones.

The Independent intentó solicitar comentarios de X.