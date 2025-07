Justin Bieber lanza un nuevo álbum esta semana: todo lo que se sabe hasta ahora

Justin Bieber publicará este viernes su séptimo álbum de estudio, según reportes.

El proyecto marcará el primer lanzamiento discográfico de la estrella del pop desde Justice, de 2021.

La noticia, publicada por primera vez por The Hollywood Reporter llega después de que el jueves se viera una valla publicitaria con la palabra “swag” (en inglés, “estilo, confianza”) en Islandia, adonde se rumoreaba que había viajado en abril para terminar el nuevo álbum. Desde entonces se ha visto un cartel idéntico en Los Ángeles, EE. UU., y en Time Square, en Nueva York.

No está claro el título del álbum sorpresa, pero se cree que será Swag. Según el medio, las fuentes han dicho que contará con las actuaciones de Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Bieber en busca de comentarios.

Justin Bieber publicará este viernes su séptimo álbum de estudio ( Getty Images for The Recording Academy )

El propio Bieber (31) ha compartido imágenes en Instagram de de las vallas publicitarias que ha visto.

En una publicación, se ve una valla en blanco y negro que incluye lo que parece ser la lista de temas del álbum. Las canciones anunciadas son: 'All I Can Take', Daisies', 'Yukon', 'Go Baby', 'Things You Do', 'Butterflies', 'Way It Is', 'First Place', 'Soulful', 'Walking Away', 'Glory Voice Memo', 'Devotion', 'Dadz Love', 'Therapy Session', 'Sweet Spot', '405', 'Swag', 'Zuma House', 'Too Long', y 'Forgiveness'.

En los últimos meses, Bieber aparentemente ha estado organizando “sesiones de improvisación” en su casa de Los Ángeles con invitados que incluyen a su DJ de toda la vida Tay James, el productor musical HARV, el cantante australiano Eddie Benjamin y el colaborador de SZA, Carter Lang, según dijeron fuentes a The Hollywood Reporter.

Hacía cuatro años que el cantante ganador de dos premios Grammy no sacaba un álbum.

En ese tiempo, se ha convertido en padre primerizo con su esposa Hailey Bieber, que dio a luz a su hijo Jack en agosto de 2024. También se separó de su mánager musical de toda la vida, Scooter Braun, quien a principios de este año admitió que siente “mucha culpa” al pensar en los jóvenes artistas que antes dirigía.

Más recientemente, los fans se han preocupado por la salud de Bieber después de que aparecieran fotos del cantante con aspecto agotado.

El cantante de 'Baby' luchó anteriormente contra la drogodependencia, revelando en 2020 que “empezaba el día” con pastillas de éxtasis y cigarros de cannabis en el punto álgido de su adicción.

En febrero, un portavoz del cantante rebatió los “agotadores y lamentables” rumores, insistiendo en que Bieber se encuentra “en uno de los mejores momentos de su vida” y que las imágenes en las que se le veía con ojeras eran fruto de que estaba trabajando duro en nueva música.

“El rumor recurrente de que Justin consume drogas duras no es en absoluto cierto”, dijo el representante. Añadió que el año pasado había sido “transformador” para Bieber, que “puso fin a varias amistades cercanas y relaciones de negocios que ya no encajaban en su vida”.

Bieber y su esposa, modelo desde hace seis años, también se han enfrentado a un intenso escrutinio, con los fans diseccionando cada una de sus publicaciones en las redes sociales en busca de señales de que la pareja se dirige hacia el divorcio.

Sin embargo, ambos se han mantenido inalterables tras las falsedades.

“He hecho muchas tonterías en mi vida, pero lo más inteligente que he hecho ha sido casarme con Hailey”, dijo Justin a Vogue en mayo.

El intérprete de 'Peaches' tenía sólo 13 años cuando fue descubierto en YouTube por Braun, quien lo fichó para RBMG Records en 2008. Al año siguiente, lanzó su single de debut, 'One Time', que se convirtió en un éxito antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, My World 2.0, en 2010.

Desde entonces ha publicado cinco álbumes: Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015), Changes (2020) y Justice (2021).

Traducción de Sara Pignatiello