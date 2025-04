Los antiguos colaboradores y colegas de Justin Bieber expresaron su preocupación por la salud mental de la estrella en un nuevo reportaje.

La estrella del pop, de 31 años, habló con sinceridad recientemente sobre sus propias preocupaciones en las redes sociales: “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero madurar y no reaccionar tanto”.

En una extensa investigación de Hollywood Reporter sobre el estado mental de Bieber, su antiguo colaborador Poo Bear, coautor de éxitos como ‘Despacito’, ‘Where Are Ü Now’ y ‘What Do You Mean?’, declaró: “Sea lo que sea por lo que esté pasando, rezo por él y espero que esté bien”.

Un antiguo miembro del equipo de Bieber añadió: “Verlo desintegrarse así [...] es ver la encarnación de alguien que no vive su propósito. Está perdido. No hay nadie que lo proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te corren”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Bieber en busca de comentarios.

Una fuente cercana al artista restó importancia a las especulaciones de que el cantante tuviera dificultades y afirmó a The Hollywood Reporter: “Los artistas son artistas: no ven el mundo como lo vemos tú y yo. Está más sano que todos nosotros, física y mentalmente”.

La semana pasada, Bieber reveló que cortó lazos con la marca de moda que ayudó a lanzar en 2018, Drew House.

Ahora lanza una nueva marca de ropa, Skylrk. En un video animado en su Instagram para promocionar la marca, se ve a Bieber entrando en una casa llena de artículos de la marca “Drew”. Luego saca un cerillo, lo enciende y lo deja caer al suelo de la casa.

Se aleja del edificio en llamas, lo que parece simbolizar su decisión de dejar atrás la empresa.

El mes pasado, Bieber se sinceró sobre su lucha contra el síndrome del impostor y sus pensamientos intrusivos sobre ser un “fraude” a lo largo de su carrera.

“La gente me ha dicho toda la vida: ‘Vaya, Justin, te lo mereces’, y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno”, escribió.

“Como cuando la gente me decía que me merezco algo, me hacía sentir tramposo. [Yo decía] maldita sea, si supieran lo que pienso [...] lo juicioso que soy, lo egoísta que soy en realidad, no lo estarían diciendo”.

Y agregó: “Todo esto es para decir, si te sientes un tramposo bienvenido al club. Definitivamente, la mayoría de los días me siento sin preparación ni cualidades”.

Bieber saltó a la fama con solo 16 años con singles como ‘Baby’ y su álbum de debut, My World 2.0, en 2010.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los artistas pop más exitosos de su generación y ha recibido una serie de premios Grammy y nominaciones, además de lograr una serie de discos número 1 como Purpose, de 2015, y Changes, de 2020.

Su último álbum, Justice, salió a la venta en 2021 con críticas positivas. También encabezó las listas de éxitos en varios países, incluido Estados Unidos.