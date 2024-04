Jennifer López está viviendo un momento especial.

La cantante de “On The Floor”, de 54 años, presentó su nuevo álbum, This is Me... Now, con una campaña, financiada por ella misma, de 20 millones de dólares de la que ha sido imposible escapar.

Primero, sacó la película experimental This is Me... Now: A Love Story, sobre su romance con Ben Affleck. Y luego, sacó su documental de Amazon Prime, The Greatest Love Story Never Told, sobre la grabación del disco y la película.

Además, saldrá empezará una gira que inicialmente era para promocionar el nuevo álbum en Norteamérica, pero ahora que la están vendiendo como un tour de Greatest Hits (Mejores Éxitos) tras la “escasa” venta de entradas.

Todo este contenido no ha generado los titulares que López habría esperado.

Su álbum recibió reseñas mediocres, los críticos detestaron su película y su documental ha sido objeto de innumerables ataques y chistes virales en las redes sociales.

En una línea similar al fenómeno “Hathahate” de principios de la década de 2010 (cuando Anne Hathaway fue objeto de intensas críticas en Internet), López parece haberse convertido en el último saco de boxeo de Internet.

¿Por qué Internet se ha vuelto contra J-Lo?

open image in gallery Jennifer López ( Getty Images )

López no es ajena a las burlas en Internet. En 2021, fue catalogada como “insensible” por intentar iniciar un desafío viral para conmemorar el aniversario número 20 de su single “Love Don't Cost a Thing”.

La cantante recreó un momento memorable del vídeo del tema, donde López arrojó sus costosas joyas, gafas de sol y ropa a una playa, y lo publicó en Twitter.

“El reto #LoveDontCostAThingChallenge COMIENZA AHORA!!!!”, subtituló López el vídeo. “No puedo esperar a ver sus versiones”.

El reto no le sentó bien a los seguidores, ya que muchos de ellos luchaban por llegar a fin de mes durante la pandemia mundial. Como bien dijo un aficionado: “Nadie puede permitirse tirar sus cosas en la playa”.

La reacción fue similar a las críticas que ha recibido desde el lanzamiento de su último álbum en febrero.

La afluencia de contenido biográfico ha llevado a la gente a acusar a la estrella de “narcisismo creativo”. Como escribió la periodista de espectáculos Hunter Harris en su boletín, Hung Up: “El [documental] son 90 minutos de J-Lo hablando con franqueza y emoción sobre el gigantesco esfuerzo que supone, en cada momento, elegir ser J-Lo”.

En uno de los momentos más comentados del documental, López se despeina en el espejo mientras recuerda su infancia en el Bronx.

“Me gusta despeinarme el pelo así”, dice. “Me recuerda a cuando tenía 16 años en el Bronx, y corría de un lado a otro de la manzana [Era] una niñita loca que solía ser salvaje y sin límites, llena de sueños”.

En respuesta al clip, una TikToker llamada photosbyangela afirmó que ella y López habían ido al mismo instituto católico, y acusó a López de “mentir” y de utilizar el Bronx para “parecer humana”.

“Las dos asistimos a un instituto femenino en un barrio irlandés e italiano, así que no ‘corrías de un lado a otro de la manzana’”, explica.

La polémica inspiró a la gente a indagar en las entrevistas anteriores de López para encontrar otras ocasiones en las que se ha mofado de su condición de Bronxita. En un episodio de Vogue 73 Preguntas de 2022, López compartió su pedido favorito en la bodega: “jamón y queso en un panecillo con una bebida de naranja”.

“El que sabe, sabe”, añadió.

Por desgracia, mucha gente no “sabe” y cuestionó la autenticidad de su pedido. “¿Qué c*ño es una bebida de naranja?”, pregunta la madre de un TikToker, que dice que vivía en el Bronx.

En medio de todo esto, reaparecieron en Internet las críticas de López a otras actrices en una entrevista de 1998 con Movieline.

Sobre la actriz nominada al Óscar, Selma Hayek, López dijo: “Estamos en dos reinos diferentes. Ella es una bomba sexy y ese es el tipo de papeles que hace. Yo hago todo tipo de cosas diferentes”.

Según ella, Cameron Diaz fue “una modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades” con las J-Lo dice que hubiera debido aprovechar más.

Y sobre la ganadora del Óscar, Gwyneth Paltrow, López dijo: “Lo juro por Dios, no recuerdo [ninguna película] en la que ella haya salido. Algunas personas se vuelven populares por asociación. He oído hablar más de ella [por ser pareja] de Brad Pitt que por su trabajo”.

López se ha disculpado profusamente desde entonces por sus declaraciones, alegando que sus proclamaciones fueron “mal citadas y sacadas de contexto”.

Por desgracia, este contexto rara vez llega a un post viral. Con This is Me... Now: A Love Story, López ha dado pie a una serie de nuevos comentarios que podrían volver a atormentarla.

Con una gira nacional en el horizonte, podría pasar algún tiempo antes de que Jenny From the Block encuentre un respiro en las redes sociales.