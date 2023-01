Gloria Estefan al Salón de la Fama de los Compositores

Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard, Teddy Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. El grupo anunciado el miércoles incluye a los creadores de canciones tan emblemáticas como “Man In the Mirror”, “Drop It Like It’s Hot” y “Rhythm Is Gonna Get You”.

Los siete agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York.

Estefan es reconocida por popularizar exitosamente ritmos latinos en el mercado anglo con temas como “Rhythm Is Gonna Get You” y “Let’s Get Loud”.

La cantautora, nacida en La Habana en 1957, agradeció en Instagram a “mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor”. Estefan se suma a destacados compositores como el cubano Ernesto Lecuona y la artista de ascendencia brasileña Linda Perry quienes ya forman parte del salón.

Snoop Dogg, cuyos éxitos incluyen canciones como “Drop It Like It’s Hot” y “Gin & Juice”, se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z que ya son parte del salón.

Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz Sade, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen “Smooth Operator” y “The Sweetest Taboo”, y Lynne, de Electric Light Orchestra, quien escribió “Mr. Blue Sky” y “Evil Woman”.

“Estoy muy emocionado por este honor. La composición siempre ha sido mi pasión. Esto significa mucho para mí”, tuiteó Lynne.

Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette “Jagged Little Pill” de 1995 y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo “Thriller”, “Bad” y “Dangerous”.

Riley, cantante, compositor y productor, es reconocido por crear éxitos de New Jack Swing como “My Prerogative” de Bobby Brown y “I Want Her” de Keith Sweat. Rose ha coescrito muchas canciones con Taylor Swift, incluyendo “You Belong with Me”, “Teardrops on My Guitar” y “White Horse”.

El grupo de 2023 “representa no sólo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales, orígenes étnicos y sexos, compositores que han enriquecido nuestras vidas, en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo”, dijo Nile Rodgers, presidente del salón.

Los miembros con voto presentaron sus boletas el año pasado con sus elecciones de tres nominados de la categoría de compositor y tres de la categoría de cantautor.

Algunos de los nominados de 2023 que tendrán que esperar a otra oportunidad para ser incorporados son The Doobie Brothers, R.E.M., Heart, Blondie, Bryan Adams, Patti Smith y Steve Winwood.

El Salón de la Fama de los Compositores se fundó en 1969 para honrar a creadores de música popular. Un músico con un catálogo notable de canciones puede ser incorporado 20 años después del primer lanzamiento comercial de una de sus creaciones.

Entre los artistas que ya forman parte del salón destacan Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond yPhil Collins.

