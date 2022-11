Gallagher, Arctic Monkeys y Yeah Yeah Yeahs llegan al Corona

El festival Corona Capital estuvo lleno de presentaciones estelares el sábado. Si bien el tope del cartel lo tenían los Arctic Monkeys, Liam Gallagher y los Yeah Yeah Yeahs casi les roban por completo los reflectores, afortunadamente para los fans los horarios de los tres artistas no se empalmaban.

En el día, otras bandas que destacaron fueron Paramore, Foals y The Kooks, mientras que los canadienses de Bob Moses y las franco-cubanas de Ibeyi lograron presentaciones poderosas en escenarios más alternativos del festival que reunió a 85.000 asistentes en su segundo día.

Los británicos Arctic Monkeys eran los más esperados del día por fans de todas las edades que, tras su concierto en el masivo Foro Sol de la Ciudad de México en 2019, ansiaban su regreso al país. El vocalista Alex Turner los complació con “Do I Wanna Know?”, “Brianstorm”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor” y canciones de su álbum “The Car” lanzado a finales de octubre como la nominada al Grammy “There’d Better Be a Mirrorball”.

“Definitivamente es agradable volverlos a ver”, dijo Turner antes de interpretar “Four Out of Five”.

La vocalista Karen O de los neoyorkinos Yeah Yeah Yeahs subió al escenario con una vistosa capa negra con adornos metálicos rojos, guantes largos y un sombrero, ambos con flequillos rojos. La presentación de la banda fue una de las más celebradas de la noche mezclando clásicos como “Heads Will Roll” y “Zero” con canciones de su álbum “Cool It Down” de 2022 recientemente nominado al Grammy como “Spitting Off the Edge of the World (con Perfume Genius)” y “Wolf”.

“Han pasado nueve años desde que los Yeah Yeahs vinieron ¡nueve años!, pero estamos de regreso baby”, dijo O mezclando inglés y español. O volvió a empezar “Blacktop” porque dijo que la capa la estaba estrangulando. Momentos después dedicó su éxito romántico “Maps” a sus compañeros de la banda.

“A las mujeres jóvenes que luchan”, dijo. “Y sobre todo a todos ustedes, amantes en la Ciudad de México. Los amamos”.

Otros nominados al Grammy que llegaron a la capital mexicana fueron la banda texana Spoon, quienes compiten por el premio a mejor álbum de rock por "Lucifer On The Sofa". Su concierto en el Corona tuvo momentos psicodélicos con la guitarra de Britt Daniel.

Hayley Williams de Paramore invitó a fans a subir al escenario a cantar con ellos y el baterista Zac Farro se puso una camiseta de la selección mexicana de futbol.

Gallagher tuvo su primer concierto como solista en México. El exintegrante de la banda Oasis había visitado el país con su hermano Noel en 1998, 2000, 2006 y 2008.

“Es increíble estar de vuelta en la Ciudad de México, siguen siendo unos malditos locos, increíble ¡nunca cambien!”, dijo Gallagher al público extasiado con su presentación.

Noel era el principal compositor de la banda, una de las más importantes del movimiento Britpop de los años 1990, y Liam quien daba la inconfundible voz a sus letras. Tras años de pleitos y controversias los hermanos Gallagher decidieron tomar definitivamente caminos separados. Liam lanzó su primer álbum solista “As You Were” en 2017 y este año presentó “C’mon you know”.

Pero en el Corona dejó de lado el orgullo y entonó canciones de Oasis como “Champagne Supernova” y “Don’t Go Away” encantando a los fans. Gallagher dedicó otro tema de Oasis, “Live Forever”, a sus seguidores de Paraguay pues su presentación en el Kilkfest de Asunción se canceló recientemente por lluvia.

Quienes también se disculparon por una cancelación pasada fueron los británicos The Kooks, quienes no se presentaron en el Corona de 2021 por el nacimiento del primogénito de su vocalista Luke Pritchard. El público los recibió con los brazos abiertos y entonó a todo pulmón “Ooh La”, “Junk of the Heart (Happy)” y “Sofa Song” a pesar de la lluvia copiosa que caía durante su concierto.

La lluvia comenzó a caer temprano en la tarde durante la presentación de las gemelas franco-cubanas Ibeyi, por cerca de una hora parecía incluso que había cesado, pero volvió cuando la banda británica Foals se apoderó del escenario principal.

Las vocalistas gemelas Lisa-Kaindé y Naomi Diaz de Ibeyi cantaron "Sister 2 Sister”, dedicada al amor filial y al amor en general con imágenes de ellas cuando eran pequeñas y usaban chupetes.

“La escribimos la una para la otra, porque somos gemelas, somos hermanas y nunca habíamos tomado el tiempo de celebrarlo”, dijo. “Es una canción de amor para todos los hermanos, las hermanas, los amigos, la familia”.

Ibeyi también interpretó “Lavender & Red Roses”, “Juice of Mandarins” y su canción con Residente “This is Not America”.

El Corona continuará el domingo con presentaciones de Miley Cyrus, Lil Nas X y The 1975.