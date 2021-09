“Dejé de hacer las cosas a mi manera”, canta Kanye West en “Lord I Need You”. Esta mentira llega con 20 canciones al álbum casi mítico del rapero y productor, Donda. A los dos minutos y 42 segundos, es una de las pistas más cortas. Agradece las pequeñas misericordias.

Donda ha experimentado uno de los lanzamientos musicales más tensos y prolongados de los últimos tiempos. Hay artistas jóvenes atrapados en el limbo de los sellos discográficos que literalmente suplican que se les permita lanzar sus álbumes, pero Ye se ha contentado con obtener unos miles de dólares más de los fanáticos a través de la fiesta de escucha de la semana pasada en Chicago antes de permitirles escuchar su trabajo. Incluso después de que el disco finalmente surgiera en los servicios de streaming, West parecía desesperado por deshacerlo y procedió a acusar a su sello, Universal, de lanzarlo sin su permiso.

Parece mucho más probable que West se sintiera obligado a dar un impulso a su némesis, Drake, quien la semana pasada pareció revelar su propio álbum retrasado, Certified Lover Boy, que se lanzaría el 3 de septiembre. La estrella canadiense es objeto de múltiples golpes sobre Donda: “Muévete por el camino de mi liberación… ¿Por qué los perdedores no pueden perder nunca en paz?”, West se queja de “Junya”, un homenaje al diseñador japonés. Muchas de estas canciones son nombres inapropiados: “Lord I Need You” en realidad profundiza en su relación fracturada (pero por lo que parece, curativa) con su exesposa, Kim Kardashian. Otros están preocupados por las prolongadas reflexiones de West sobre Dios y Jesús; Las influencias del evangelio de Donda están mucho más intrincadas que su predecesor, el Jesus is King de 2019 donde suena distraído.

Sin embargo, la mayoría de las mejores pistas reciclan trucos de sus mejores canciones anteriores. El estimulante “Believe What I Say” (una de las pocas pistas verdaderamente brillantes de Donda) muestra “Doo Woop (That Thing)” de Lauryn Hill, mientras que el ritmo de la casa resuena con el pulso acelerado de “Stronger”. Mientras tanto, el golpe lento uno-dos del sonido en “Jail” solo sirve para recordar los golpes superiores en la pista de Kendrick Lamar de 2017, “Humble”.

Hay breves destellos del ingenio que impulsó obras que desafían el género y definen la era, como Graduation de 2007 o My Beautiful Dark Twisted Fantasy de 2010. Mike Dean, un colaborador de West desde hace mucho tiempo y uno de los mejores beatmakers en el campo (que parecía estar cerca de abandonar el proyecto a principios de este mes), despliega un sonido de batería turbio en “Remote Control”. Las notas de piano se disparan como delfines en las crestas de una línea de sintetizador dada por Hans Zimmer en “Come to Life”. Pero estos momentos resplandecientes, son como un segundo de rayos del sol a través de oscuras nubes de tormenta, son tan raros que cuando emerges del otro lado, casi se olvidan.

Lo que es imposible de olvidar - o perdonar - es la presencia de dos de las figuras más despreciadas de la música en “Jail Pt 2”. West sugirió sobre la participación de Marilyn Manson y DaBaby cuando la pareja apareció en su fiesta de escucha en Chicago, de pie con él en el porche de la casa que una vez perteneció a su madre. Manson se une a West para el estribillo - “Supongo que iré a la cárcel esta noche” - en un momento de burla tan flagrante que me hace sentir bilis en la garganta. No está claro si West está intentando algún tipo de comentario sobre “cancelar la cultura” o usando a estos hombres como una metáfora religiosa: ninguno de los dos es excusable. Manson actualmente enfrenta múltiples demandas por acusaciones de agresión sexual (ha negado todas las acusaciones en su contra), incluida la de la actriz Evan Rachel Wood, quien alegó que Manson la preparó y abusó de ella durante años. DaBaby, que se ha vuelto cada vez más obstinado ante las críticas por sus comentarios ignorantes y homofóbicos sobre las personas que viven con el VIH, toma la ruta del “pobre de mí” mientras rapea: “Digo una cosa que no les gusta … Me echó como Soy basura / ¿Y esa comida que me quitaron de la mesa? /¿Saben que alimentan a mis hijas?”

West está evidentemente rodeado por un equipo que está demasiado asustado o demasiado cansado para decir “no”, pero dice mucho de la apatía de la sociedad hacia las sobrevivientes de violación, tanto que Universal lanzaría este álbum con Manson en él. El lanzamiento prolongado de Donda a menudo se ha sentido como si West los estuviera probando deliberadamente, junto con sus fanáticos, críticos y su sello. ¿Qué tan lejos puede llegar antes de que nos rompamos? Para mí, su “truco”, si se le puede llamar así, es Manson. West se ha alineado con un hombre al que al menos 15 mujeres han acusado de violación, agresión sexual, arreglo personal, agresión, tortura y abuso físico y psicológico. Se paró en el porche de su difunta madre con Manson, cantó con él, burlándose abiertamente de aquellas mujeres que fueron lo suficientemente valientes como para denunciar. Los críticos a menudo tienen que recordarse a sí mismos que deben revisar la música, no quedar atrapados en la hipérbole o controversia que rodea al artista. Pero al involucrar a Manson, West lo ha hecho imposible. Donda deja un sabor amargo que muchos buenos ritmos, coros de gospel u órganos de la iglesia no pueden limpiar. Cero estrellas.