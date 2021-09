Con su último álbum Donda, el rapero Kanye West ha intentado honrar a su difunta madre Donda West, quien falleció repentinamente en 2007. El dolor de West después de la muerte de su madre fue palpable, pero la forma en que eligió honrarla es dudosa, en el mejor de los casos. Las personas que colaboraron con Kanye en este álbum están acusadas de agresión sexual, misoginia y homofobia. ¿Son realmente las mejores opciones para una colección de música destinada a honrar a una mujer negra?

Donda West era profesora de inglés en la Universidad Estatal de Chicago y tenía una relación cercana y amorosa con su hijo. Murió por complicaciones después de una cirugía estética, y una autopsia reveló que tenía una afección cardíaca preexistente que los médicos no identificaron antes del procedimiento. Es una situación que se siente demasiado familiar para muchas mujeres negras, incluida yo misma: las enfermedades cardíacas y la negligencia médica son dos factores que a menudo conducen a retrasos en el diagnóstico, muertes o empeoramiento de enfermedades crónicas.

La Ley Donda West se aprobó en honor a West. Requiere que los cirujanos plásticos garanticen un examen físico completo y una autorización escrita 30 días antes de la cirugía estética electiva.

En 2015, West dio a entender que sentía que quizá había sido responsable de la muerte de Donda y le dijo a Q Magazine que “si nunca me hubiera mudado a Los Ángeles, ella estaría viva. No quiero profundizar porque me hará llorar”. La culpa es una parte común del proceso de duelo, pero también es posible que West se estuviera refiriendo aquí los estándares de belleza imposibles, hiperpresentes en la cultura de Los Ángeles y Hollywood. Debido a que esos estereotipos de belleza a menudo elevan las características clásicamente europeas, las mujeres negras pueden sentir la presión y el dolor de esos estándares de manera aguda.

Uno de los artistas que colaboró con Kanye en Donda es Chris Brown, quien agredió físicamente a la estrella del pop y magnate de la belleza Rihanna en 2009. Brown también ha sido acusado de abuso y acoso por parte de su ex novia Karrueche Tran, y recientemente fue acusado de agresión por una mujer en Los Ángeles, entre otros incidentes. Fue declarado culpable de agredir a Rihanna y un juez le otorgó a Tran una orden de restricción permanente en su contra durante 2017. Brown niega haber agredido a Tran o a las otras mujeres que han hecho acusaciones en su contra, aunque admitió públicamente haber golpeado a Rihanna.

Otro es Marilyn Manson, quien ha sido acusado de violencia doméstica por varias mujeres. “Tengo fantasías todos los días sobre romperle el cráneo con un mazo”, expresó Manson en 2009 sobre su entonces novia Evan Rachel Wood, y luego afirmó que era solo una declaración “teatral”. Ashley Lindsay Morgan, una ex de Manson, declaró: “Tengo terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y, en su mayoría, un TOC paralizante. Trato de lavarme constantemente para sacar a [Manson] de mí… Lo denuncio para que finalmente se detenga”. Manson ha negado todas las acusaciones en su contra.

Luego está el rapero DaBaby, quien recientemente hizo varios comentarios homofóbicos en el escenario y en su Instagram Live durante una discurso sobre el VIH / SIDA, lo que provocó que el artista fuera retirado de múltiples programas y álbumes. DaBaby se disculpó y manifestó que no tenía la intención de insultar a los homosexuales.

En Donda, al parecer, West se ha asegurado de que los acusados de abuso e intolerancia tengan un refugio seguro. Después de que el verso de DaBaby inicialmente no apareciera en el álbum, West incluso usó Instagram, publicando capturas de pantalla de mensajes de texto entre él y DaBaby, alegando que el gerente de DaBaby no quiso aclarar el verso. Kayne le envió un mensaje de texto Kanye a su compañero artista: “Intentaron impedir que entraras. La gente a tu lado intentaba destruirte. Pero Dios tiene un plan más grande”. DaBaby también golpeó a una mujer negra llamada Tyronesha Laws en la cara después de que ella le iluminara la cara con un flash de su teléfono. Afirmando que no sabía que ella era una mujer, DaBaby se ofreció a volar Laws para verla y poder disculparse con ella en persona. También publicó una disculpa en Instagram, escribiendo: “Me disculpo porque había una mujer en el otro extremo … Ten en cuenta, no pude verte porque tenías el flash muy cerca de mí … Ojalá hubieras respetado.”

Vale la pena señalar que, aunque DaBaby afirma valorar el respeto, invitó a Tory Lanez al escenario después de que Megan Thee Stallion se presentara en vivo en su espectáculo. Lanez le disparó a Megan en el pie y la aparición fue potencialmente una violación de la orden de restricción en su contra. Incluirlo en un evento sin el conocimiento de Megan Thee Stallion fue objetivamente irrespetuoso.

Uno tiene que preguntarse cuál es el propósito más amplio de Donda cuando asegura honrar a una mujer negra y, sin embargo, presenta con orgullo a hombres que han sido acusados de dañar a las mujeres. Si bien nunca podemos saber con certeza qué habría pensado ella del álbum que le dedicó, sí sabemos que Kanye incluyó a algunos artistas increíblemente dañinos y misóginos, aparentemente cortejando la controversia para hacer un punto político egoísta. Incluso confesó que quería a su “hermano” DaBaby en el álbum porque “él era la única persona que dijo que votaría por mí en público”.

Donda no fue pensado como una carta de amor para las mujeres negras en general, y está bien. No todo el arte tiene por qué ser más amplio: dirigirse una sola persona, viva o muerta, a menudo es suficiente para producir algo poderoso y valioso. La muerte de Donda West tuvo implicaciones políticas y sociales, y eso no significa necesariamente que el álbum deba centrarse en esas implicaciones. Pero suena hueco cuando uno considera que esto es lo que Kanye quería poner en el altar de su madre: un álbum divagante y autocompasivo salpicado de personas acusadas de abusar de las mujeres y difundir ideas llenas de odio sobre las personas queer.

Como la mayor parte del trabajo de Kanye, Donda presenta muchas imágenes y comentarios religiosos. En “God Breathed”, Kanye reafirma una noción que a menudo expresa, que Dios lo está cuidando y bendiciendo todos sus esfuerzos. Sin embargo, con todos estos abusadores sin remordimientos en el álbum, es difícil sentir que este se encuentra bendecido. En cambio, se siente como otra decepción más de un artista que, desde hace algunos años, no ha podido mirar más allá de sí mismo y crear buena música.