Estas son las canciones más virales de TikTok creadas con inteligencia artificial

Si en alguna ocasión has escuchado la canción nostalgIA, de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber, debes de saber que esa melodía no es real. No es una colaboración exclusiva de los tres artistas. Es una programación hecha con inteligencia artificial que logra simular las voces de los cantantes del género urbano.

Este tipo de canciones han obtenido millones de reproducciones a nivel mundial a través de las redes sociales, lo que ha desatado la furia de los intérpretes reales. Tal es el caso de Bad Bunny, quien a través de su Canal de WhatsApp refirió que el tema compuesto por el artista emergente, FlowGPT, era una “mi*rda de canción”.

Lo cierto es que el listado comienza a nutrirse de ‘temas artificiales’, pues existe al menos una decena de canciones que se han vuelto virales debido a sus ritmos contagiosos, la voz afinada e, incluso, las ‘muletillas’ que acostumbran a expresar los cantantes originales.

Una de las más canciones más populares de inteligencia artificial en TikTok es Mi primera chamba de Eladio Carrión. Para su creación, utilizaron la base de la melodía Si la calle me llama, un remix de Myke Towers y Eladio Carrión. El creador de la misma fue un usuario de la misma red social, identificado como Ignacio Molina (@bluegrave_).

El tema alcanzó tal éxito que llegó a oídos de Carrión, quien ahora también la canta en sus presentaciones públicas; a diferencia de Bad Bunny, que se ofendió por el impacto tecnológico y sus posibles ganancias económicas.

Este es un fragmento de Mi primera chamba: “Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambeé. Le pedí otra chamba, y le dije que la de chambear me la sé. Me dijo: ‘De una, huevón. Si no, ¿cómo vas a comer?’”.

Otro de los temas que no fueron compuestos por músicos en su totalidad fue Now and Then de los Beatles. Dos de los integrantes, Paul McCartney y Ringo Starr, utilizaron una maqueta de dicha canción y separaron la voz de John Lennon del piano para crear una nueva composición con la ayuda de inteligencia artificial.

El pasado 2 de noviembre, los artistas realizaron el lanzamiento del tema a nivel mundial.

Algunas otras canciones que también se han posicionado en el gusto del público son El muchacho de los ojos tristes, en voz de Alex Turner, recreada con inteligencia artificial. Creep de Valentín Elizalde; en esta composición, el denominado “Gallo de Oro” interpreta la famosa canción de Radiohead.

La creatividad de los internautas ha llegado a extremos inusitados, como la de montar Ella baila sola –el éxito mundial de Peso Pluma y Eslabón Armado– con la voz de la fallecida cantante mexicana, Jenni Rivera. Otras canciones son Gary vuelve a casa, un éxito de la serie animada Bob Esponja, pero en voz de José José y Dance the night de Dua Lipa interpretada por Luis Miguel.