Rolling Stone ha publicado una lista actualizada de sus 500 mejores canciones de todos los tiempos, por primera vez en 17 años.

En la primera actualización desde 2004, “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan pasó del puesto número 1 al cuarto lugar, cediendo su lugar de honor al poderoso himno de Aretha Franklin, “Respect”.

El segundo lugar es "Fight the Power" de Public Enemy, mientras que el tercero en la lista es "A Change is Gonna Come", de la leyenda del soul Sam Cooke.

Completando los cinco primeros está la canción de Nirvana, "Smells Like Teen Spirit".

En la última versión de la lista, "Respect" figuraba en el número 5 detrás de "Like a Rolling Stone", "Imagine" de John Lennon, "What’s Going On" de Marvin Gaye y "(I Can’t Get No) Satisfacción”.

“(I Can’t Get No) Satisfaction” ya no está en el top 10 ni es la canción de los Rolling Stones de mayor calificación. Ese honor ahora es para "Gimme Shelter", que figura en el puesto 13.

“Hey Ya” de Outkast, “Dreams” de Fleetwood Mac, “Get Ur Freak On” de Missy Elliot, “Strawberry Fields Forever” de The Beatles y “What’s Going On” de Gaye componen el resto del top 10.

Para compilar la nueva lista, Rolling Stone encuestó a más de 250 artistas y músicos, críticos y figuras de la industria musical, incluidos Sam Smith y Megan Thee Stallion.

Durante el proceso, cerca de 4.000 canciones recibieron votos del comité.

Rolling Stone dice que la lista es "una visión más amplia e inclusiva del pop, música que sigue reescribiendo su historia con cada latido".