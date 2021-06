Mischa Barton dice que se sintió “presionada” para perder su virginidad mientras protagonizaba The OC

Mischa Barton dice que se sintió “presionada” a tener sexo por primera vez mientras protagonizaba The OC porque su personaje era sexualmente activo.

La actriz tenía sólo 18 años cuando interpretó a Marissa Cooper en la serie de Fox, que duró cuatro temporadas de 2003 a 2007.

En un ensayo para Harper’s Bazaar, Barton escribió sobre su crecimiento en el ojo público y el impacto que tuvo en su salud mental el hecho de haber encontrado la fama a una edad temprana.

Explicando cómo la pandemia la había llevado a reflexionar sobre su “trauma” pasado, escribió: “Incluso desde una edad temprana, fui sexualizada. No me malinterpreten, me encantaba ser actriz y mi trabajo en el escenario. Me sentía muy adulta, orgullosa de mi trabajo y realmente comprometida con él, pero seguía siendo una niña”.

“Cuando acepté el papel de Marissa Cooper, tenía 18 años y acababa de salir del instituto. Incluso ser virgen en ese momento en ese contexto me hacía sentir como un fraude”.

Al describir cómo “cultivó” el personaje de una mujer “de la calle” muy por encima de su edad, Barton declaró que sintió la presión de tener sexo por primera vez para estar en línea con los personajes de The OC.

“Sabía que era importante quitarme de encima esa cosa -mi virginidad- que se cernía sobre mí, el elefante en la habitación, si se quiere. Empecé a preocuparme de verdad por no poder interpretar a este personaje si no me daba prisa y maduraba un poco”, dijo.

“¿Alguna vez me sentí presionada para tener sexo con alguien? Bueno, después de que me persiguieran hombres mayores de treinta años, al final lo hice. Me siento un poco culpable porque dejé que sucediera. Me sentí muy presionada para tener sexo, no sólo por él, sino por la sociedad en general”.

El mes pasado, Barton afirmó que dejó The OC por el acoso que sufría entre bastidores en la serie.