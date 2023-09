Cuando José Hernández tenía 10 años y estaba en la escuela primaria, él soñaba de algún día convertirse en astronauta. Aunque esta meta pareciera inalcanzable para un campesino de un hogar humilde de Michoacán, su perseverancia y tenacidad lo motivaron a seguir luchando.

A Million Miles Away narra la asombrosa historia del astronauta José Hernández y como logro convertirse en el primer trabajador de campo de ir al espacio con la NASA en la misión STS-128 en el 2009. Dirigida por Alejandra Márquez Abella, la película de Amazon muestra como la determinación y los sacrificios de Hernández (Michael Peña) y su familia lo ayudaron a soñar en grande después de doce rechazos.

La película muestra la historia de Hernández y le rinde homenaje a los latinos, inmigrantes y a cualquier persona que tiene un sueño y ganas de sacar adelante a su familia a pesar de la circunstancias.

A Million Miles Away está disponible en Amazon Prime a partir del 15 de septiembre.

Diego Pineda tuvo la oportunidad de hablar con José Hernández y la directora Alejandra Márquez Abella sobre el significado de la película.

¿Cómo te sentiste al ver tu historia en una película, algún día pensaste que tu historia podía hacer una película?

José: Jamás pensé ni tenía la meta de que algún día hiciera una película de mi vida. Pero lo que sí te encuentro es que desde pequeño yo quería ser astronauta y realmente era por egoísta. Yo quería ir al espacio y cuando me selecciona veo la atención que los medios me ponen y es cuando me di cuenta de que me convertí en un ejemplo a seguir y tomé ese papel muy en serio y dije no, aquí puedo inspirar a muchos jóvenes a que sigan sus sueños, y es lo que empecé a hacer. Al salirme de la NASA escribí unos libros, empecé a dar pláticas de motivación y luego empezar a hablar los estudios interesados en hacer una película.

Esta es una historia inspiradora de diferentes temas que creo que muchos los latinos o cualquier persona que tiene un sueño se puede, se puede conectar o se pueden ver ellos mismos. ¿Cómo fue la relación trabajando con la directora Alejandra Márquez Abella?

José: Fue una relación muy bonita. Ella [Alejandra] tomó el tiempo, vino a mi casa, vino a la casa de mis padres, los conoció a todos y se fue y como que incorporó el guion para reflejar como realmente es la familia. Y eso se traduce mucho en la película.

¿Hay algún balance en ser directora, pero también basar la va a ser la película en un libro y también en las conversaciones que tuviste con José Hernandez para crear esta película?

Alejandra: Yo creo que es importante decir que toda pieza cinematográfica es ficción, no importa si estás trabajando en algo original o si estás partiendo de un material que ya existe o de la experiencia de alguien más. El proceso creativo, pues siempre implica como el mismo tipo de camino. Para mí, fue muy importante construir una relación con José, con quien, además, fue como muy fácil y muy rápido. Y yo siento que ese es un poder que tenemos los latinos. No, no sé si los mexicanos o todos los latinos, pero como que somos, hacemos comunidad y hacemos familia rápidamente.

Me encantó ver a Michael peña en el papel de José. ¿Si te dijeran pensar en una persona, que hiciera una película de tu vida, pensabas en él? ¿Cómo fue tu relación con él?

José: Cuando iniciamos el proyecto, me dijeron quién te gustaría que jugara tu papel. Y yo dije Michael Peña porque yo lo había visto en la película The Martian y dije este actor ya tiene experiencia en ser astronauta. Ya fue a Marte y regresó. Dije, ¿por qué no? Y yo creo que aunque no lo había recomendado yo, creo que todos hubieran pensado en Michael Peña también. Fue una idea inclusiva que Michael Peña era el apropiado para jugar mi papel.

¿Qué temas sobresalieron para ti en el filme?

Alejandra: Creo que lo más importante ha sido entender que en el origen está el destino, no y que, cuando uno puede ver lo que el origen de cada quien nos ha dado, te puedes dar cuenta de que lo que necesitas para alcanzar lo que quieres hacer está ahí, está en ti y está en el legado que te ha transmitido tu comunidad. No necesitas buscar allá afuera. No necesitas hacer alguien más. Puede ser tú y puedes conseguir a base de perseverancia y tenacidad.

¿Cuéntame sobre el rechazo, uno de los temas más importantes de la película?

José: [La película] se enfoca en cómo superar el rechazo y cómo mejorar y cómo tener una perseverancia estratégica. Porque hay que mejorar cada vez que uno falla, hay que mejorar antes de intentar de nuevo, y es lo que enseña la película. El lema es que se vale soñar en grande, siempre y cuando estés dispuesto a esforzarte y te echa ese compromiso de echarle ganas.

¿Qué te motivaba a ti cuando te llegaban las cartas de rechazo una y otra? ¿Qué era tu motor en ese tiempo y sigue siendo lo mismo ahora?

José: A nadie le gusta el rechazo y obviamente yo sentía un coraje porque hasta hacía pelotita el papel y lo tiraba en el suelo, ya después lo arreglaba y lo guardaba. Mi consolación Diego, te confieso, es que al querer ser astronauta me motivó a tener un estudio universitario posgrado, trabajar en un laboratorio de estudio desarrollo muy prestigioso y me hice piloto buceador, aprendí un tercer idioma. Entonces todo eso me estaba ayudando mi carrera. Lo peor que puede pasar de tratar de ser astronauta es que voy a tener una carrera profesional de ingeniero cañón. Entonces dije, pues eso es mucho más de lo que mucha gente tiene, entonces hay que consolarse con lo que uno tiene, pero gracias a Dios, al el esfuerzo y la perseverancia, finalmente a la NASA me invitó en mi doceavo intento.

¿Como directora y como mexicana, como persona que le encanta el cine, ¿por qué piensas que es importante contar historias sobre héroes latinos como José Hernández?

Alejandra: Bueno, porque digo, para empezar, porque siento que están muy subestimados los latinos en general en Estados Unidos. Siento que la labor que hacen muchos latinos de cuidado de llevar la comida de la gente a la mesa, como en general, son labores que no se voltean a ver, que no se reconocen y que no se aprecian y que no se agradecen. Para mí es importante hablar de toda esa labor como algo que debe apreciarse, o sea, no nada más digo, como en el sentido de agradecimiento, sino también que debe elevarse, que debe llevarse a un lugar de la relevancia que tiene. Es muy importante esa labor y, y nadie debería sentirse mal, no por hacerla.

¿Qué mensaje le quisieras dar específicamente a la comunidad de trabajadores de campo, los inmigrantes que vienen aquí con un sueño, verdad de trabajar y sacar ese sueño americano y que tienen ese gran sueño como tú algún día lo tuviste?

José: Se vale soñar en grande. Y también hay que tener ese esfuerzo, hay que sacrificarnos, para darle oportunidad a la siguiente generación que realmente puedan superarnos. Porque es lo que hizo mi papá. Mi papá se quedó en un solo lugar. Ya no ganó tanto dinero, pero se sacrificó para darle un chance a nosotros. Ahora nosotros nos estamos sacrificando para darle chance a nuestros hijos. Es como a. Ah en la película utilizan el ejemplo de la de la mariposa monarca. Es muy similar a lo que hicieron mis papás y lo que pueden hacer nuestros migrantes que llegan aquí a Estados Unidos a hacer todo para que la siguiente generación tenga toda la oportunidad de poder seguir adelante.