Mila Kunis ha defendido la forma en que ella y su esposo Ashton Kutcher crían a sus hijos.

Este verano, Kunis admitió que la pareja no cree en lavar a sus hijos todos los días.

Le anunciaron al podcast Armchair Expert que solo lavan a sus hijos pequeños si “ven suciedad en ellos”. Kunis también dijo que nunca se duchaba mucho cuando era niña.

Tras los comentarios, la pareja recibió una gran cantidad de críticas en línea y Kunis ahora ha respondido durante su aparición en TheEllen DeGeneres Show.

Cuando DeGeneres mencionó sus comentarios anteriores, Kunis lo llamó "tan tonto" y procedió a explicar cómo surgió el debate.

Ella le dijo a la presentadora de televisión: “De alguna manera, la conversación se descarriló en hábitos de baño. Todos comenzamos a hablar de que no bañamos a nuestros hijos con mucha frecuencia y/o a nosotros mismos. Me ducho todos los días. Pero no me lavo el pelo todos los días. No creo que eso sea una necesidad".

Kunis, aparentemente duplicando sus comentarios, dijo: “Quiero decir, me ducho, Ellen. Los niños: hay una masa de agua que tocan casi todos los días. Casi todos los días. A veces es la piscina, a veces es el aspersor. Depende. Hay covid. No salimos de la casa. ¿A quién le importa?"

La estrella de Bad Moms concluyó haciendo referencia al debate en Hollywood que estalló después de su revelación: “Aparentemente, The Rock se ducha. Así que felicitaciones, The Rock, te duchas, Jake Gyllenhaal no se ducha".