Kylie Jenner ha revelado que no asistirá a la Met Gala de este año, para decepción de los fanáticos.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, que actualmente está embarazada de su segundo hijo con Travis Scott, anunció que no asistirá al evento repleto de estrellas el lunes, solo unas horas antes de que se lleve a cabo la gala.

Jenner compartió la noticia en sus Historias de Instagram, luego de compartir por primera vez varias fotos de sus atuendos en las Met Galas anteriores.

La primera foto en sus historias de Instagram, muestra a Jenner de pie en la alfombra roja en la Met Gala 2016, la primera en su historia, donde lució un vestido de Balmain recortado plateado.

En la segunda y tercera fotos, tomadas en la Met Gala 2017, se puede ver a Jenner posando con su vestido Versace de oro rosa, que combinó con una peluca rubia.

La fundadora de Kylie Cosmetics, también compartió una foto de la Met Gala 2018, a la que asistió junto a Scott, mientras vestía un vestido negro de Alexander Wang.

Las historias de Jenner también incluyen varias fotos de la Met Gala 2019, en la que ella y su hermana Kendall Jenner, lucieron vestidos de Versace a juego en lila y naranja.

La joven de 24 años compartió varias fotos del Met más reciente, ya que el evento fue cancelado en 2020 debido a la pandemia, incluidas fotografías en primer plano de su maquillaje, así como fotografías de ella, su hermana y Scott posando en el alfombra roja.

Leer Más: Cómo detectar una cámara oculta en tu Airbnb

Después de compartir las fotos del pasado, Jenner, quien ha estado en Nueva York para la semana de la moda, confirmó que no asistiría al evento de este año, escribiendo: “Estoy tan triste por no haber podido asistir este año. No puedo esperar a ver todos los looks".

Según E! News , la estrella de los realitys, decidió no asistir a la gala después de hacer varias apariciones en eventos de la semana de la moda durante los últimos días y una fuente le dijo al medio: “Se retiró en el último minuto porque está abrumada y simplemente no se siente bien. Hizo mucho el fin de semana pasado y lo empujó. Kylie ha estado yendo y viniendo durante los últimos dos meses sobre si quería asistir o no y decidió que realmente no necesitaba ir".

La fuente también agregó que Jenner, está enfocada en su embarazo en este momento y "quiere tomárselo con calma".

El anuncio de que no estaría presente provocó la decepción entre los fanáticos de Jenner, quienes esperaban verla en la alfombra roja.

"Estoy tan molesto. Estaba tan emocionada de ver a la señorita Kylie Jenner embarazada en la alfombra roja de Met Gala”, tuiteó una persona.

Otro dijo: “Kylie Jenner… me está diciendo… El día… del Met… que no irá ?? Voy a llorar brb".

“Es una de las pocas que siempre sirve y ni siquiera va”, se lamentó alguien más.

Jenner no es la única celebridad que confirma que no asistirá al evento de este año, ya que Zendaya anunció previamente que no asistirá debido al calendario de filmación de Euphoria.

Nicki Minaj también aparentemente confirmó que los fanáticos no deberían esperar verla en la alfombra roja para la noche más importante de la moda, con el rapero tuiteando: "No estaré allí", mientras que Doja Cat fue fotografiada saliendo de la ciudad de Nueva York el lunes, lo que llevó a los fanáticos a especular. que ella tampoco estará presente.

Para conocer las últimas actualizaciones de Met Gala, puede seguir nuestro blog en vivo aquí.