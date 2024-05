La década de 2010 fue la década en la que el streaming enloqueció a la televisión. Emocionadas por las posibilidades de un mundo conectado por wifi donde todo podría estar disponible en cualquier momento, y todos tenían un televisor en el bolsillo, las empresas se lanzaron a una guerra que aún continúa. En 2009, Netflix tenía el campo para sí mismo. Ahora debe competir con Amazon, Apple, Disney, YouTube y Facebook. En su lucha por mantenerse al día, Netflix gastó $15 mil millones de dólares en contenido solo este año, una cifra que se espera que aumente el próximo.

El cambio más interesante son las empresas que gastan dinero en televisión de la que no necesitan obtener un rendimiento directo. Amazon describe su servicio Prime como un "volante": si queremos ver El hombre en el castillo, debemos permanecer suscritos a Prime, y si estamos suscritos a Prime, también podríamos comprar nuestros pañales en Amazon.

A medida que el presupuesto se ha desplazado hacia la televisión, alejándose de Hollywood, las líneas de lo que es y lo que no es un programa de televisión o una película se han vuelto borrosas. Al mismo tiempo, las tendencias no han sido todas hacia el drama de gran presupuesto. La telerrealidad regresó con una venganza en forma de Love Island , mientras que Bake Off demostró que sigue existiendo un mercado para tweeness competitivo.

La única estipulación para esta lista es que el programa debe haber comenzado desde 2010. Aquí no hay Breaking Bad o Mad Men . Es demasiado pronto para decir si miraremos el despilfarro de los últimos años como una aberración o el comienzo de algo más duradero, pero de cualquier manera ha sido entretenido. De todas las series originales de Netflix, su programa más popular en el Reino Unido es Friends . Quizás las cosas no hayan cambiado mucho después de todo.

30. Homeland (temporada 1, 2011)

Si estiras tu mente lo suficiente, es posible recordar una serie con una premisa fantástica que nos mantuvo adivinando durante 12 episodios completos. La pregunta: ¿el héroe de guerra, el sargento Brody (Damian Lewis), se ha radicalizado en una celda de una cárcel extranjera? La agente de la CIA, Carrie Mathison (Claire Danes), pensaba que sí, pero ella tenía muchos problemas propios. Sigo pensando que habría sido mejor si hubiera detonado en el desenlace. Twisty, convincente y brevemente esencial. (CE)

29. Mom (2016-2019)

La relación entre Cathy (Lesley Manville), una viuda y madre con una tolerancia sobrehumana, y el mejor amigo de su difunto esposo, Michael (Peter Mullan), elevó lo que podría haber sido una comedia suburbana corriente a un retrato de la amistad, el dolor y el romance de la mediana edad. (FS)

28. El cuento de la criada (2017- )

La adaptación de Hulu de la novela de Margaret Atwood de 1985, ambientada en un estado patriarcal piadoso, se perdió en la segunda temporada, pero la primera, que llegó unos meses después de que Trump ingresara a la Casa Blanca, fue un triunfo. Como Offred, Elisabeth Moss hervía bajo su máscara de impasibilidad, mientras que la rica paleta nos daba una pesadilla distópica como la imaginaba la escuela holandesa del siglo XVII. (FS)

27. La casa de papel (2017-)

Quizás el programa más basura de esta lista, pero basura del más alto grado, La casa de papel es la serie no inglesa más popular de Netflix, un éxito en Europa y América del Sur, con 34 millones de cuentas viendo la Parte 3 en su primera semana de lanzamiento. Un misterioso cerebro conocido como El Profesor reúne a un grupo de criminales inadaptados para ejecutar un robo en la Casa de la Moneda Real en España. Tensa, divertida, inteligente y, a menudo, completamente absurda, La Casa de Papel solo se ha visto frenada por su título en inglés desagradable (Money Heist). (CE)

26. Rick y Morty (2013-)

Desafortunadamente, inspiró a algunos de los peores fanáticos de Internet, pero eso no debería restar valor a la inventiva de Rick y Morty . Aparentemente una parodia de Regreso al futuro , sobre las aventuras de un niño y su abuelo, científico loco y alcohólico, la caricatura usa su configuración para poner a sus héroes en un sinnúmero de situaciones frenéticas, frecuentemente locas. Parpadea y te pierdes una broma y dos referencias a la cultura pop. (CE)

25. The Returned (2012-2015)

Esta exquisita serie francesa trata sobre los muertos que intentan volver a sus viejas vidas en un aislado pueblo de montaña, prescindiendo de los habituales tropos sangrientos de zombis y en su lugar de vivir en los instintos humanos de estos seres confundidos, específicamente su deseo de amar y ser amados, y el dolor experimentado por aquellos que dejaron atrás. (FS)

24. Catastrophe (2015-19)

Sharon Horgan y Rob Delaney fueron un magistral doble acto en esta comedia sobre una aventura navideña que resultó en un embarazo no planeado. Los intentos de la pareja de construir una vida juntos produjeron bromas escabrosas sobre el sexo y la fuga posparto, un cameo de la fallecida Carrie Fisher y una ternura subyacente que resistió derramarse en el sentimentalismo. (FS)

23. Killing Eve (2018-)

Un cóctel perverso de comedia y humanidad, conmoción y sangre, la primera serie de Killing Eve , escrita por Phoebe Waller-Bridge, fue una alegría subversiva. Sandra Oh y Jodie Comer interpretaron, respectivamente a una espía y una asesina cuyo juego continental del gato y el ratón fue una historia de amor salpicada de sangre para todas las edades. Lamentablemente, cuando Waller-Bridge transfirió las tareas de escritura en la segunda serie, la magia no fue la misma. (FS)

22. Borgen (2010-2013)

Es posible que The Killing haya comenzado la locura de Scandi, pero se emitió en Dinamarca en 2007, por lo que no cuenta para estos fines. Borgen era todo lo que The West Wing no era: un drama resistente a los clichés que mostraba la política en una realidad rechinante, con muchos intrigantes plausibles con atuendos elegantes y una maravillosa actuación central de Sidse Babett Knudsen como Birgitte Nyborg, la primera ministra que intenta equilibrar principios con poder. (CE)

21. Detectorists (2014-17)

Siguiendo las hazañas de Lance (Toby Jones) y Andy (Mackenzie Crook), dedicados cazadores de tesoros y miembros del Club de Detección de Metales de Danebury, Detectorists trataba sobre las personas y sus pasiones, la comunidad y la camaradería . Es una meditación maravillosamente tranquila sobre la compañía masculina. (FS)

20. The Americans (2013-2018)

Donde otras series brillan intensamente y se desvanecen después de un par de años, el drama de espías de la Guerra Fría de FX se tomó su tiempo. Matthew Rhys y Keri Russell, casados en la vida real, brillaron como la pareja rusa que trabaja como espías en los suburbios de Washington DC. La tensión se acumuló durante seis temporadas hasta un final magnífico, recompensando a quienes se mantuvieron firmes. (CE)

19. The Leftovers (2014-2017)

La premisa es una de las más intrigantes de la televisión: personas que luchan por llegar a un acuerdo con algo llamado “Partida repentina”, un evento misterioso en el que el 2% de la población mundial simplemente desapareció. El drama de Damon Lindelof y Tom Perrotta recibió críticas dudosas al principio, pero su reputación creció a través de su segunda y última aparición, con escritos y actuaciones que exploraron la profundidad total de la configuración sin perder el aire omnipresente de misterio. (CE)

18. The Crown (2016-)

La tercera serie es una caída notable en la calidad, pero en dos series, The Crown logró hazañas inesperadas. Hizo que los espectadores se interesaran genuinamente por la familia real. Con decorados y disfraces suntuosos y algunas actuaciones excelentes, especialmente Claire Foy como la joven monarca, esta sigue siendo la marca de agua más pulida de Netflix: prueba de que el dinero, a veces, puede comprar amor. (CE)

17. The Great British Bake Off (2010- )

Los informes sobre la muerte del gigante horneador de la televisión han sido muy exagerados: a pesar de las salidas de los presentadores, un cambio de canal y las payasadas fuera de la pantalla de cierto juez, esta competencia de gran corazón en la que se forjan amistades y los adultos lloran por suflés caídos sigue siendo el reality show definitivo para sentirse bien. (FS)

16. The Trip (2010- )

Dos hombres discuten sobre botellas de buen vino. Los recorridos discretos, semi-improvisados e increíblemente divertidos de Steve Coogan y Rob Brydon por restaurantes europeos de alto nivel vio las inseguridades de la pareja deliciosamente al descubierto mientras hablaban de sexo, envejecimiento y ambición. Dirigida por Michael Winterbottom. (FS)

15. Happy Valley (2014-)

Esta serie ambientada en Yorkshire nos dio a Catherine Cawood (Sarah Lancashire), una sargento de policía agradablemente compleja hasta el cuello en violadores, asesinos, adictos y alguna oveja enferma, junto con un diálogo magníficamente terrenal cortesía de la escritora Sally Wainwright. (FS)

14. Girls (2012-2017)

Sin Girls no hay Fleabag o Adam Driver, y probablemente ameritaría incluir solo esos dos hechos. Pero Lena Dunham ahora atrae tanto oprobio como elogio, y es fácil olvidar lo nueva que se sintió su innovadora comedia en su descripción naturalista de las mujeres jóvenes en Nueva York. Esto fue Sex and the City para personas que pasaban más tiempo en Instagram que en el trabajo, creado por personas de la misma edad que los que retrataban. Su apariencia y tacto han proyectado una larga sombra. (CE)

13. Sherlock (2010- )

Ingenioso, inventivo y deslumbrante a la vista, la reubicación de Steven Moffat y Mark Gatiss de las historias de Arthur Conan Doyle al día de hoy funcionó a la perfección, al igual que el casting de Benedict Cumberbatch como el "sociópata de alto funcionamiento" Holmes y Martin Freeman como el veterano del ejército Watson. Si bien las series posteriores iban a la deriva, las tres primeras fueron imbatibles. (FS)

12. Chernobyl (2019)

Un drama de cinco partes sobre un desastre nuclear en 1986 no es la perspectiva más prometedora para una noche con una botella de vino. Es un tributo al escritor Craig Mazin y al director Johan Renck, así como a su elenco, especialmente a Jared Harris, que Chernobyl logró ser totalmente apasionante, con frecuentes momentos de cruda y horrenda belleza. (CE)

11. Atlanta (2016-)

Al principio, la serie del músico y comediante Donald Glover sobre raperos en apuros en Atlanta parecía una especie de comedia familiar y segura sobre perdedores adorables. Pero rápidamente se convirtió en algo nuevo: un examen inteligente, ocasionalmente surrealista, de la vida en los márgenes de Estados Unidos, cuyo corazón enojado nunca se derramó en la predicación ni se interpuso en el camino de las bromas. (CE)

10. Love Island (2015- )

¿Quién podría haber anticipado que un programa de citas en el que veinteañeros se sientan en diminutos trajes de baño nos diría tanto sobre la condición humana? Locura, bromances, las complejidades del "código de las chicas": Love Island profundizó bajo los bronceados en aerosol y enseñó a la nación sobre los modales modernos. (FS)

9. Patrick Melrose (2018-)

Un estudio electrizante sobre la adicción, el trauma y el poder corruptor del privilegio, basado en los libros autobiográficos de Edward St Aubyn. Benedict Cumberbatch interpretó al irresponsable antihéroe que lucha con su pasado e intenta (y en su mayoría fracasa) ser mejor que los miserables aristócratas que lo criaron. (FS)

8. La guerra de Vietnam (2017)

El documental épico de Ken Burns en 10 partes siguió a sus otras obras, The Civil War y The War, con una historia detallada sobre Vietnam. Utilizando nuevas entrevistas de ambos lados, así como imágenes de archivo, el documental muestra con un detalle implacable una catástrofe que se desarrolló en cámara lenta. Algunos críticos lo acusaron de desatender la experiencia de los civiles vietnamitas. Pero no dejó a los espectadores ninguna duda de que el liderazgo de Estados Unidos no solo lo persiguió mucho después de que fuera una causa perdida, sino que desde el principio sabían que era imposible de ganar. (CE)

7. Black Mirror (2011-)

Charlie Brooker envió a todos los demás críticos de televisión, o al menos a uno de ellos, a una espiral de envidia al demostrar no solo que era posible cruzar a la creación, sino hacerlo con estilo. Los tensos relatos de tecno-distopía de Black Mirror sobre el futuro cercano son casi siempre interesantes, incluso si a veces no cumplen con sus ambiciones, como ocurre con la película de alto concepto "Bandersnatch". Los mejores episodios, como “San Junipero”, son exámenes apasionantes de la conexión humana en un mundo donde las interacciones son cada vez más por pantallas. (CE)

6. Blue Planet II (2017)

El primero de los documentales de Attenborough que habla directamente del impacto humano en el mundo natural, esta odisea oceánica caleidoscópica brindó un festín visual de peces colmilludos, pirosomas de aspecto alienígena y delfines antropomórficos, al tiempo que nos recuerda cómo podría perderse todo. (FS)

5. BoJack Horseman (2014-)

Solo en un mundo de presupuestos de Netflix puedes imaginar un concepto tan salvaje como el de BoJack Horseman . Es una caricatura ambientada en Los Ángeles, aparentemente una comedia sobre celebridades, excepto que la mitad de los personajes, incluido su protagonista, son animales antropomorfizados. A mitad de su última temporada, dividida en dos, su locura inicial ha dado paso a algo más oscuro e interesante. Los colores chillones y el ingenio visual visten una de las exploraciones más humanas de la depresión, la adicción y los ciclos de abuso. (CE)

4. Fleabag (2016-19)

Lo que comenzó, en su primer temporada, como un retrato mordaz divertida de la feminidad moderna se convirtió en una obra maestra hecha y derecha en la segunda. Escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag nos brindó escenas perfectamente calibradas de disfunción familiar y anhelo sexual, esta última que culminó memorablemente en la instrucción simple y emocionante del sacerdote: "Arrodíllate". (FS)

3. This is England (2010-15)

La primera serie derivada de la película de 2007 de Shane Meadows, sobre una banda de ex skinheads de Midlands, se desarrolló durante la Copa del Mundo de 1986 y sigue siendo uno de los grandes dramas británicos, que representa la vida de la clase trabajadora con humanidad y humor. Le siguió This Is England '88 y '90 , ambos igualmente llenos de corazón y alma. (FS)

2. Succession (2018-)

Se dice que ha tardado una década en crearse, Succession vale cada minuto que se dedica a ello. Brian Cox disfruta del sueño de un papel tardío como Logan Roy, el anciano magnate de los medios que no está dispuesto a ceder el control de su empresa a ninguno de sus hijos ingratos y sin talento. Está el inconsciente hijo mayor Connor (Alan Ruck), el adicto con problemas Kendall (Jeremy Strong), la intrigante hija Shiv (Sarah Snook) y el más joven y abrasivo Roman (Kieran Culkin), junto con una gran cantidad de parásitos, socios y personal de apoyo. Ninguno de ellos parece tener las cosas adecuadas. Es una configuración intrigante, pero Succession se eleva por su guión, actuaciones, ubicaciones, vestuario, música y dirección, que la colocan firmemente en una tradición de reírse de nuestros gobernantes, donde la alegría viene templada con el conocimiento de que estos son realmente las personas a cargo. (CE)

1. Juego de Tronos (2011-2019)

Sí, la temporada final fue un poco extraña. Quizás las dos últimas. Se podría argumentar que la adaptación televisiva nunca fue tan emocionalmente resonante cuando fue más allá de las novelas de George RR Martin. La serie final fue solo decepcionante en comparación con lo que había venido antes, que era una fantasía a una escala sin precedentes que logró ser grandiosa sin caer en el melodrama. Un universo inventado con nigromantes, dragones, espadas mágicas y zombis de hielo fue notable por su política realista plausible. En un momento en que se suponía que los gustos de los espectadores iban a ser más atomizados, Juego de Tronos era un evento televisivo global, que hizo famosos a los Starks, Lannisters y Greyjoys y proporcionó a toda una generación de actores de personajes ingleses un ingreso regular. (CE)