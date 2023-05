Ya está muy cerca la celebración anual de todos los seguidores de las películas de Star Wars, al que decidieron llamar May The 4th, día en el que expresan de diferentes formas su admiración por el concepto creado por George Lucas que a través de los años sigue captando la atención de diferentes generaciones.

Ya sea disfrazándose para ver maratones de la saga, llenando las redes sociales de imágenes y referencias o recordando a los icónicos personajes, los seguidores de Star Wars utilizan el 4 de mayo por su similitud fonética en inglés con la famosa frase Jedi, May the force be with you.

Los personajes fueron interpretados por actores que vivieron un antes y un después, pero el elenco principal vivió prácticamente una vida dentro de la batalla entre los Jedi y los Sith, que simboliza el enfrentamiento entre el bien y el mal en todo el universo.

Carrie Fisher, la eterna princesa

En 1977, Carrie Fisher se incorporó al cast en el papel de Leia Organa, en la película original de Star Wars, dirigida y escrita por George Lucas, junto con Mark Hamill, Harrison Ford, Peter Cushing y Alec Guinness. La cinta tuvo un enorme éxito y la convirtió en una estrella internacional. En 1980 retomó su papel de Princesa Leia en The Empire Strikes Back, así como en The Return of the Jedi en 1983.

Ese fue el origen de la saga que George Lucas lograría extender hasta nuestros días, con otras 6 películas y diferentes series de televisión.

En su biografía, The Princess Diarist, publicada en 2016, Fisher admitió que tuvo una aventura con Harrison Ford, de quien admitió en su momento haber estado enamorada. Durante muchos años fue reconocida por el papel que interpretó para aquella primer trilogía, sin embargo, hasta mucho tiempo después se supo que luchaba con la bipolaridad, un padecimiento que la llevó a tener fuertes depresiones durante su vida.

"Solía entrar en los aeropuertos y la gente decía: ‘¡Princesa Leia!’ Como si yo dijera: ‘¿Sí?’ Ya sabes, como si ese fuera mi verdadero nombre".

Pero lo que conmocionó a los fans de todas las edades fue cuando, en el 2013, confirmó que volvería a interpretar a la hija de Padme y Anakin para la cinta The Force Awakens a petición especial de George Lucas, quien le pidió que formara parte de la que fue la tercera trilogía, 30 años después de la primera.

El 23 de diciembre de 2016, se informó que Fisher se encontraba en estado crítico después de haber sufrido un ataque cardíaco masivo en un vuelo que terminó con su vida cuatro días después, el 27 de diciembre, a sus 60 años. Su madre, Debbie Reynolds, falleció un día después.

Las cenizas de la actriz se colocaron dentro de una gran urna de porcelana con forma de píldora de prozac que se enterró junto al ataúd de su madre. Su hermano Todd, dijo que la píldora había sido una de las posesiones favoritas de Fisher.

Mark Hamill, fan de los Beatles y verdadero Jedi

Mark Hamill también se encontró con la fama tras su participación en el papel de Luke Skywalker en 1977, papel para el que tuvo que pedir que lo liberaran de su compromiso para ser David en Eight is Enough, una serie en la que participaba antes de formar parte del proyecto de George Lucas.

Al finalizar el rodaje de la primera cinta de la trilogía original, Hamill sufrió un accidente automovilístico, por lo que las últimas escenas de Luke sobre su deslizador en el desierto, fueron realizadas por un doble, mientras el actor se encontraba hospitalizado. Las cicatrices en su cara por el percance, fueron utilizadas para su personaje en las siguientes cintas.

Durante el rodaje del Episodio V, Hamill se convirtió en papá de Nathan, y justo antes de la lucha final entre Luke y Darth Vader, George Lucas le reveló el secreto de la verdadera relación entre ambos.

Desde el fin de esa primera trilogía, George Lucas contempló incluir a Mark en otras cintas, como un Luke mayor y más sabio Jedi, como lo hizo con el personaje de Obi-Wan-Kenobi, sin embargo, el actor rechazó que existiera esa posibilidad. Sin embargo, cuando Disney compró Lucasfilms y confirmó la producción de una nueva cinta con las estrellas originales, Hamill aceptó participar para darle vida, una vez más, al joven heredero de la fuerza y pasar la estafeta a una nueva generación que, por fin, le daría el balance.

Harrison Ford, el cowboy que enamoró a la princesa

Nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois. Estudió inglés y filosofía en Ripon College, pero nunca terminó su carrera. Se casó con Mary Marquardt en 1964 y poco después se mudó al oeste.

Aunque trabajaba como actor en Columbia Pictures y Universal Studios, para completar sus ingresos y mantener a su familia, también era carpintero. Fue así como conoció al director de casting de la cinta de Lucas, American Graffiti , Fred Roos, quien lo eligió para interpretar a Bob Falfa.

Al final, la producción de Star Wars estaba por comenzar y Roos le aseguró a George Lucas que Harrison Frod era perfecto para el personaje de Han Solo.

En 1975, Ford trabajaba como carpintero en American Zoetrope, una compañía productora, donde volvió a encontrarse con Lucas. Recordando el consejo de Roos, Lucas le pidió a Ford que audicionara para su proyecto. Detrás de escena, Roos siguió abogando por Ford ante Lucas, igual que Steven Spielberg. Finalmente, en enero de 1976, Lucas eligió a Fisher, Ford y Hamill como los actores principales de la película.

Ford a menudo improvisaba líneas y gestos durante las escenas, que conectaban con lo que hacían los otros actores y aligeraban el lenguaje técnico del guión que, al ser un tema de viajes espaciales, a veces se hacía demasiado seco. La opinión del actor también fue clave en el diseño de vestuario de Han Solo, para que quedara como un romántico pistolero de las galaxias.

Antes de finalizar su participación en la primera trilogía, Ford sugirió a George Lucas que su personaje muriera al inicio del tercer episodio, The Return of the Jedi, para darle más peso al drama de la historia, pero el creador se negó.

Ford también se incorporó a la última trilogía de la película que produjo Disney, en la que seguía siendo el piloto del famoso Halcón Milenario.