Después de una pausa de cuatro años, la comedia dramática ganadora del EmmyMaster of None (Netflix) está de regreso. Y regresa, de alguna manera, un programa muy diferente al que se emitió por primera vez entre 2015 y 2017. Lo más notable es que su cocreador Aziz Ansari ya no es la estrella, ya que se alejó del centro de atención luego de un incidente en enero de 2018. Cuando fue acusado públicamente de comportamiento inapropiado en una cita (desde entonces se ha referido a lo que sucedió en su especial de stand-up de 2019 Right Now ).

Con el personaje de Ansari, Dev, un actor en apuros, marginado por solo un par de apariciones esta temporada, el programa cambia su enfoque a su amiga escritora Denise ( Lena Waithe ) y su esposa Alicia (Naomi Ackie en una actuación fenomenal, la mejor de su carrera). La decisión resulta ser un golpe maestro, con Waithe y Ackie entregando el retrato más crudo, honesto y absolutamente convincente de una relación que probablemente se producirá este año.

Cuando los conocemos en el primer episodio, Denise y Alicia viven en un idilio bucólico: una hermosa granja con gallinas cacareando en el norte del estado de Nueva York, que los espectadores atentos notarán que se parece casi exactamente a la campiña británica (donde en realidad se filmó). El espléndido aislamiento de la pareja ha sido financiado por el éxito del primer libro de Denise, cuya brillante reseña del New Yorker exhibe con orgullo en su refrigerador. Sin embargo, está luchando por escribir su segundo, y a través de la neblina de los porros que fuma constantemente, apenas puede ver que su esposa se está alejando de ella. Una conversación "seria" instigada por Alicia, sobre si la pareja debería tener hijos, pone en marcha la historia.

Para dejar en claro que esta temporada representa una narrativa completamente nueva para el programa, lleva el subtítulo “Moments in Love”. Aparentemente, es un guiño deliberado a la miniserie de 1973 de Ingmar Bergman, Escenas de un matrimonio, que no es la única inspiración que ofrece Bergman. Ansari, quien dirige los cinco episodios de la nueva temporada, deja que su cámara se demore mientras las escenas se desarrollan lentamente al estilo del autor sueco. Estas secuencias largas y seductoras no solo resuenan con tensión y emoción, sino que realmente duelen.

La mayor parte del crédito aquí seguramente debe ir a Waithe, quien coescribió toda esta temporada con Ansari. Tienen forma juntos, habiendo ganado el Emmy por Mejor Escritura de Comedia en 2017 por el episodio de Master of None "Acción de Gracias", que nos llevó con Denise en su difícil viaje para salir del armario con su madre. Después de eso, en 2019, Waithe se asoció nuevamente con la directora de Acción de Gracias Melina Matsoukas para su primer largometraje, Queen & Slim, la sublime road movie protagonizada por Daniel Kaluuya y Jodie Turner-Smith que hizo un caso convincente de que Waithe estuviera entre los mejores guionistas de su generación.

Leer más: Middleton da triunfo a Bucks en 1er partido de playoffs

Master of None: Moments in Love es una obra del mismo calibre. Lo tiene todo. En una escena, Waithe cuenta una anécdota histérica sobre el coche de juguete de un niño que mataría en la Comedy Store. En otro, el programa hace un punto apasionado sobre el fracaso de las compañías de seguros en apoyar a las mujeres queer que desean quedar embarazadas, todo sin perder de vista el corazón y el alma de la historia. Algunas revisiones tempranas han descartado la temporada como demasiado lenta y serpenteante. No les escuches. Puede que tome su tiempo, pero las cosas buenas les llegan a los que esperan.