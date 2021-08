“Vamos y que empiece la dicha”, canta Lorde en la canción que da título a su tercer álbum. “Parpadea tres veces cuando sientas que te llega”. Por desgracia, llevo un par de días repitiendo esta colección de canciones hippies de calor, y todavía estoy esperando el prometido subidón sónico. De hecho, sigo esperando algo más que un par de canciones discernibles.

La decepción de Solar Power es intensa, porque Lorde, cuyo nombre real es Ella Yelich O’Connor, había puesto el listón tan alto que David Bowie pensaba que ella era “el futuro de la música”. La neozelandesa tenía solo 16 años cuando saltó a la escena del pop en 2013, como una luz fluorescente. Su álbum de debut, Pure Heroine, fue la obra de una artista sin interés en halagar las emociones. En lugar de ello, Lorde utilizó su singular y emocionante manipulación de los sintetizadores y las armonías vocales para hacer brillar duros rayos sobre verdades desordenadas. Esta fue una misión que continuó con la exploración cruda de “el terror y el horror cuando nos preguntamos por qué nos molestamos” en su segundo álbum Melodrama (2017).

Pero Solar Power encuentra a Lorde cambiando su característica franqueza por un distanciamiento sin ton ni son. En lugar de encontrar nuevos sonidos, el productor Jack Antonoff la ha ayudado a filtrar las vibraciones, playeras triposas de los años 60 a través de su amor por los éxitos de principios de los años 90 de S Club 7 y Robbie Williams. Hay un guiño a “Faith” (1987) de George Michael en el ritmo de rastrojos y de sacudidores de botas de la canción que da título al disco, y un guiño somnoliento a “California Gurls” (2010) de Katy Perry en “California”, con su despedida de “todas las botellas, todas las modelos” y un salto de falsete ligeramente parecido al de Tori Amos en el estribillo. Hay una pequeña brisa de Natalie Imbruglia en el bop del tiempo de conducción de “Secrets from a Girl (Who’s Seen it All)”. El golpe de palma de los bongos se repite en “Oceanic Feeling”, que recuerda ligeramente a “Pure Shores” (2000) de All Saints, pero que carece del impulso de la vieja melodía.

Entrevistada por The New York Times, Lorde dice que ha pasado años perfeccionando el ambiente de un verano psicodélico para hacer “un gran álbum de hierba”. Está claro que se ha divertido tomando muestras de olas y cigarras en su teléfono y reclutando a Phoebe Bridgers y Clairo para que añadan capas flotantes de dulce armonía. También hay flautas y una pandereta. A pesar de su antiguo odio a las guitarras, le tocó un as cuando su compatriota Neil Finn dejó su Fender Jaguar “Lake Placid Blue” de 1965 en su estudio para ella. El productor Jack Antonoff hace que la guitarra vintage suene deliciosamente fría y fluida: como una piscina de Hockney. Pero la deja sonar en todo momento sin ofrecer ningún gancho memorable, hasta que la desconectas como una fuente de agua del vestíbulo del hotel. En “Stoned at the Nail Salon”, Lorde suspira por haber dejado de lado las canciones que le gustaban a los 16 años y parece que ya está aburrida de lo que está cantando. Es una de las muchas canciones que se sienten blanqueadas por el sol de la melodía.

A lo largo del disco, Lorde dice que está haciendo una “sátira extrema” de los cultos modernos de bienestar del tipo que ella y sus amigos encuentran atractivo. En el vídeo de “Mood Ring” se viste con una peluca rubia -a la manera de Gwyneth Paltrow- y participa en diversos pasatiempos de Goopy, como bonitos dibujos de guijarros vestidos con seda de diseño. En tonos respirados, canta sobre cómo la salvia quemada y los cristales “no pueden arreglar mi estado de ánimo/ Hoy es tan oscuro como mis raíces”. Pero la voz carece de la mordacidad de la convicción satírica o del peso de la pena real.

Lorde ha hablado a menudo de querer hacer música como Joni Mitchell. Solar Power parece su versión del siglo XXI de The Hissing of Summer Lawns, el clásico de 1975 en el que Mitchell exploró las oscuras entrañas de las vidas privilegiadas de los suburbios californianos. Pero donde Mitchell hablaba de una profunda desesperación en sus historias de mujeres ricas que ocultaban la “oscuridad espiritual con una máscara alegre”, Lorde se limita a pasearse por su bonito y pastiche paisaje sonoro sin conectar realmente. Más señorita que dichosa.