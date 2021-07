Los espectadores de Loki elogian el final “satisfactorio” y la llegada “increíble” del personaje de MCU

Los espectadores de Loki están reaccionando al sexto y último episodio del popular programa de Marvel.

Después de ser lanzado en Disney Plus el miércoles (14 de julio), los fanáticos se apresuraron a ver cómo concluía la temporada y parece que no se sintieron decepcionados.

La salida finalmente reveló al maestro de marionetas detrás de Time Variance Authority (TVA), provocó un nuevo capítulo aterrador para Marvel Cinematic Universe e incluso tuvo tiempo para repartir una sorpresa de último minuto.

"No he estado tan entusiasmado con MCU en tanto tiempo", escribió un espectador y agregó: "Ese final fue COMPLETAMENTE satisfactorio para mí. Vaya, así es como haces un final".

*Siguen spoilers - has sido advertido*

Los espectadores estaban más entusiasmados con la introducción de Jonathan Majors al MCU.

En este episodio, interpretó a He Who Remains, que es otra versión de Kang the Conqueror, el villano que muchos esperaban aparecer en algún momento.

El clímax del episodio ve a Sylvie (Sophia Di Martino) iniciar otra Guerra Multiversal después de matar a He Who Remain y enviar a Loki (Tom Hiddleston) a otra línea de tiempo donde la contraparte malvada del personaje de Majors, probablemente llamada Kang, gobierna.

"NO SÓLO NOS DEJARON COLGANTES ASÍ", escribió un espectador, y otro agregó: "Oh, no, Sylvie, ¿qué has hecho?".

Los fanáticos han acudido en masa a las redes sociales para expresar su entusiasmo por el hecho de que Loki configura el multiverso en Spider-Man: No Way Home , una unión de varios personajes queridos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y el gran villano en Ant-Man El hombre hormiga y la avispa: Quantumania.

Encuentre una selección de reacciones a los momentos más importantes del episodio a continuación.

La destrucción de la línea de tiempo fue ominosamente si Tony Stark se burló indirectamente en Avengers: Endgame.

Loki está disponible para transmitir en Disney Plus.